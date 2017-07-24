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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1856) арест (10347) Поляков (121) Народный фронт (1210)

 "Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков

поляков

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Максим Поляков отказывается позволить правоохранительным органам надеть на него электронный браслет слежения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на собственный источник. По его словам, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на него браслет, однако безрезультатно.

Позже в эфире телеканала Поляков заявил, что никто не пытался надевать на него электронный браслет. Также он сказал, что будет исполнять решение суда и внесет залог самостоятельно, хотя ему предлагали помочь друзья.

"Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник, и не обращался. Это очередной фейк, абсурд, который идет от НАБУ. Нет никаких вопросов к следствию, оно должно быть, и я буду ходить как законопослушный гражданин на все следственные действия. Даже залог, хотя он неизмеримо высокий, тем не менее, я его все равно внесу. Мне предложили более 20 друзей внести меня деньги, но я принципиально именно эту сумму внесу из собственного кармана, хотя это накладно", - сказал он.

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Напомним, 19 июня, сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившееся "провокацией".
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И в камеру отправить, чтобы не выебываПОЛЯКОВЫВАлся
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Конечно конечно...в кожанное кресло мерсика или рэйнжика по дороге в элитный ресторан....
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Корупціонери мають бути арештовані і Поляков і Розенблат мають бути арештовані інакше панування ЗАКОНУ в Україні ніколи не буде!
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ВОТ именно про таких и говорят - ДОРВАЛСЯ до ВЛАСТИ !!!.... ЗАРВАЛСЯ!!
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Какой молодой, а уже маршал и ерой савецкага саюза!
"Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков - Цензор.НЕТ 4349
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был гопиком пару лет наад на паскоте людей бомбил а теперь депутат прямо каҡ по заветам овоща
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Да, дейдей фигурант известный в ментовских кругах! сабаков его и продвинул в Раду!
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Знаешь если бы это выкладывали Украины то ладно они имеют на это право НО НИКАК ХРЕН ЗНАЕТ КТО с чужим флагом!!
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Вот такое вот вещество , неопределённого цвета , с отвратительным запахом, и пользуется плодами Революции. А на Майдане люди погибли, калеками стали, на Донбассе тысячи погибших и раненных.....
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Надеть? Да заковать в кандалы и на передовую окопы копать.....мразь с подельниками.
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цапы,а цапы - а немцы таки обиделись - за вранье вашего фюрера, за то шо фашистами их назвали и вообще за то шо вы цапы - и решили)) - Reuters узнал о плане ЕС расширить санкции из-за турбин Siemens в Крыму

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/07/2017/5975c4a69a7947d55fe5cdf9?from=main
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как не депутат так и богач, а просто депутаты народные у нас есть.
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Мразина вонючая, позволила себе два айфона и оно уже не нищеброд))))всех вас сук спалить в общем костре!!!
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иногда завидую чеченцам..утратили мы свою кровавую дикость..а порой она очень помогает..
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Европейцы тоже утратили. Но они другое приберегли. Гараздо эффективнее ))
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посмотрим как это им поможет в предстоящей битве за ресурсы..ибо время мира и законности кратко и приходит к концу..
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О,ты за них не беспокойся )) Там все по-уму. И расчеты на десятилетия вперед.И электрификация транспорта и т.д. и т.п. - Уроки римлян зря не проходят.
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не беспокоюсь..да и скоро не о ком будет беспокоится..едешь так в Европу, а попадаешь на Ближний Восток..или Конго вместе с Заир..
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В борьбе технологий и дикости, всегда побеждают технологии!
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с начала так думали египтяне..потом греки с римлянами..
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К моменту падения Египта, Древней Греции и Рима их, когда то передовые технологии, устарели и не соответствовали вызовам со стороны дикости. Современная Европа это учитывает и технологии всё время развиваются, а дикость в 21 веке такая же, как и в 3 тысячелетии до н.э.
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с Египтом ещё могу как то согласится..железные мечи всё таки были прогрессом со стороны азиатов..но греки не смогли противопоставить ничего римскому тоталитаризму, а Рим физически остановить орды варваров..как то так..
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Рим превосходил Грецию по военным технологиям и позаимствовал у Греции всё лучшее из философии, мифологии, науки и г.п. Но к 5 веку н.э., когда Рим пал под натиском вандалов, он уже был далеко не тем Римом, эпохи Цезаря или Октавиана Августа. Во-первых, изменился социальный состав Римской империи, когда в "римские граждане" стали брать и варваров, во-вторых, изменились военные технлогии и тяжеловооружённая конница, скажем, как у парфян, стала побеждать тяжеловооружённую пехоту римских легионов, в-третьих, последние 400 лет жизни римской империи, Римом уже не управляли люди, подобные Цезарю или тому же Августу, а становились жадные и тупые принцепсы, наподобие Каракаллы или садиста и гея Гелиогабала!
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сами римляне считали греков более умными..лучшие учёные и врачи империи..просто фаланга оказалась хуже маневренного легиона..а тяжёлая парфянская конница опередила европейскую лет так на тысячу..танки..и лупить они римлян начали за долго до заката империи..этнический состав действительно менялся (ничего не напоминает..?) и по одной из версий именно это, а не отставание в технологиях (от кого отставать они могли в Европе..? кельты..? , германцы..? ) и стало основной причиной гибели империи.. "Вар, верни мне мои легионы!" ..ан нету..перебили римлян..
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Римляне считали греков умными и подобными себе, но никогда не приравнивали к себе, а тем более не считали их более умными. Первые шли римляне, затем греки ни и остальные варвары. Римские врачи, юристы, брокеры и прочие современные профессии были придуманы в Риме и были лучшие в мире. Римское право лежит в основе всех современных законов демобществ. К 5 веку уже не было того римского войска и тех технологий, какие были в эпоху Августа. В армии служили не римские граждане, а варвары, желающие получить статус "римского гражданина". Экономика была слабой и поэтому количество солдат в легионах было небольшим и даже щиты стали делать не из железа, а из дерева, обтянутых кожей из-за экономии средств. Поэтому римское войско в 5 веке ничего не могло противопоставить коннице Аттилы, который объединив германцев и тюрков и другие племена, создал державу от Рейна и до Волги. А это уже не было дикостью, а новое и пассионарное государство с отличной и боевой армией против дряхлого Рима, управлявшимся слабыми императорами, вроде Флавия Ромула Августа. Кроме того, Римская империя к этому времени уже распалась и осколок в виде Западной империи уже не мог противостоять современным армиям того времени. Так что, Рим победила не дикость, а более передовые военные технологии.
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Хорошо..Как вы оцените уровень военных технологий Германии первой половины сороковых годов..?
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"не мог противостоять современным армиям того времени"
кстати..какое весомое наследие оставили эти современные армии..? я так понимаю, они должны были быть отражением таких же современных и развитых сообществ..но впереди были лишь "тёмные века"..не кажется это странным..?
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Удавить бы мразину. И хозяна его. От чего он такой смелый.
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А нужно было и ошейник одеть и в будку посадить и гавкать заставить. ВОРЬЕ.
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это правильно и не одного, а штук пять, шесть и тогда они сами побегут с депуратства и будут сидеть и дрожать на новорованом, а те которые придут будут думать головой, а не шаловливыми ручонками.
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Он ненадёванный и неприкасаемый бурштиновий
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А почему коррупционеров всегда под залог? а почему не арест?
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просто всегда хорошие люди..в системе..а она с трудом своих сдаёт..
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Вот думаю, как Поляков с Розенблатом встречи с избирателями проводить будут? Может быть их к батарее цепью приковывать?
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А чего им суд такие маленькие залоги дает? надо не меньше 300 миллионов гривен, вполне им по силам заплатить, и заодним пусть продемонстрируют какие у них закрома.
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Да тебя,ГНИДУ,в кандалы заковать НАДО!!!Как и розенБЛЯДЬ жирную!!!Как и ПОЧЬТИ ВСЕХ этих хреновых ПСЕВДОдепутатов!!!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков
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