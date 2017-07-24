 "Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник", - Поляков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на собственный источник. По его словам, в конце прошлой недели правоохранители пытались надеть на него браслет, однако безрезультатно.
Позже в эфире телеканала Поляков заявил, что никто не пытался надевать на него электронный браслет. Также он сказал, что будет исполнять решение суда и внесет залог самостоятельно, хотя ему предлагали помочь друзья.
"Никто ничего не пытался на меня надеть - ни электронный браслет, ни ошейник, и не обращался. Это очередной фейк, абсурд, который идет от НАБУ. Нет никаких вопросов к следствию, оно должно быть, и я буду ходить как законопослушный гражданин на все следственные действия. Даже залог, хотя он неизмеримо высокий, тем не менее, я его все равно внесу. Мне предложили более 20 друзей внести меня деньги, но я принципиально именно эту сумму внесу из собственного кармана, хотя это накладно", - сказал он.
Напомним, 19 июня, сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившееся "провокацией".
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бываПОЛЯКОВЫВАлся
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Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/07/2017/5975c4a69a7947d55fe5cdf9?from=main
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кстати..какое весомое наследие оставили эти современные армии..? я так понимаю, они должны были быть отражением таких же современных и развитых сообществ..но впереди были лишь "тёмные века"..не кажется это странным..?
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