 Секретная тюрьма ФСБ: адвокаты обвиняемых в терактах в петербургском метро сообщают о пытках при дознании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Медиазоне" рассказали сами защитники.
Они просят ведомство принять меры прокурорского реагирования.
Адвокаты отмечают, что, согласно указу президента, с 2006 года в ведении ФСБ остались только изоляторы временного содержания пограничной службы. Однако братья Азимовы рассказали, что после задержания оказались на секретном объекте, где их пытали, добиваясь признаний и "заставляли выучить показания о теракте". Аброр находился в "секретной тюрьме" с 4 по 17 апреля (около недели он был с черным мешком на голове), Акрам - с 15 до 19 апреля.
Ольга Динзе отметила, что Акрама Азимова привезли в "секретную тюрьму" прямо из аэропорта Домодедово, куда спецслужбы привезли его из киргизского Оша. Во время пыток Аброр Азимов слышал крики своего брата, которого пытали током, а также крики других людей.
О "секретной тюрьме" 24 июля рассказал журналист Илья Рождественский. По данным его расследования, к юго-западу от Москвы находится объект, где пытают задержанных по делам о терроризме; к ним применяют ток, воду и газ.
Предположительно, тюрьмой пользуются сотрудники ФСБ. По другой версии, в похищении фигурантов громких дел и пытках участвовали "отставники" из силовых структур. Помимо Азимовых, в "секретной тюрьме" держали обвиняемых в убийстве полковника Буданова и подрыве "Невского экспресса".
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Сволочи. В Хмельнику меня тоже током пытали на позвоночнике. Минут 15 так трепало.
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мерзота IГIЛiвська....
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там же русским по белому написано:
>> их пытали, добиваясь признаний и "заставляли выучить показания о теракте"
это значит только то, что с большей вероятностью это подстава от фсб, чем это реальные террористы. точно так же, как засудили "убийц" Немцова, которые к убийству никакого отношения и близко, быстрее всего, не имели.
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если у тебя разума нет подумать над тем, что ты пишешь, то у меня нет интереса диалог вести...
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А ещё лучше- не фуй туда шастать, i тодi нехай щастить.
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Имперские страны Великобритания, Голландия, Франция, Бельгия и тд. и тп. с этой своей имперской потерей смирились и сразу начели ЖИТЬ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ с зарплатами в 2 200 євро МИНИМУМ. А жратва в уличном ресторанчике стоит 2 євро.
Я сейчас Вам кацапам долбаным имперцам посты кидаю из Германского города Мюнхен, в который я поехал просто так по своему паспорту без ВИЗы, козлы имперские в деревнях пензяцких сидящие в сральниках на огороде. Идиоты, курва.
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Видимо в этой кэгэбовской тюрьме ноги, руки и позвоночники кацапские кегебисты инакомыслямщим людям ломают.
Вы ведь имперские кацапские маньяки своих соседей по коммуналке за комнату кэ-гэ-бистам сдавали и говорили, что ваши соседи были антисоветчиками.расстреливали не только но и топили Яузе, сволочи ?
Дай Бог вам, кацапам передавить друг друга до того, как Украина будет в ЕС. А это произойдет через 2 года, вот попомните кацапы эти мои слова 24 июля 2018 года
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Капитан ГРУ ГШ РФ Евгений Ерофеев, который в 2015 году был взят украинскими военными в плен на Донбассе, однако затем освобожден по обмену, в дальнейшем был убит на территории РФ, потому что "наговорил лишнего".
Об этом заявил в небольшом интервью "Новой газете" военнослужащий бригады спецназначения ГРУ ГШ Виктор Агеев, взятый в плен 26 июня 2017 года на Луганщине.
"А ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили", - заявил Агеев в разговоре с корреспондентом газеты.
По словами Агеева, он знает это "точно": "Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего".
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в июне 2016 года заявлял, что в Киеве во время суда готовилась попытка похищения и дальнейшего уничтожения российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
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