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 Секретная тюрьма ФСБ: адвокаты обвиняемых в терактах в петербургском метро сообщают о пытках при дознании

наручники

Адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе, представляющие интересы фигурантов дела о взрыве в метро Петербурга братьев Акрама и Аброра Азимовых, попросили Генпрокуратуру проверить информацию о "секретной тюрьме" ФСБ под Москвой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Медиазоне" рассказали сами защитники.

Они просят ведомство принять меры прокурорского реагирования.

Адвокаты отмечают, что, согласно указу президента, с 2006 года в ведении ФСБ остались только изоляторы временного содержания пограничной службы. Однако братья Азимовы рассказали, что после задержания оказались на секретном объекте, где их пытали, добиваясь признаний и "заставляли выучить показания о теракте". Аброр находился в "секретной тюрьме" с 4 по 17 апреля (около недели он был с черным мешком на голове), Акрам - с 15 до 19 апреля.

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Ольга Динзе отметила, что Акрама Азимова привезли в "секретную тюрьму" прямо из аэропорта Домодедово, куда спецслужбы привезли его из киргизского Оша. Во время пыток Аброр Азимов слышал крики своего брата, которого пытали током, а также крики других людей.

О "секретной тюрьме" 24 июля рассказал журналист Илья Рождественский. По данным его расследования, к юго-западу от Москвы находится объект, где пытают задержанных по делам о терроризме; к ним применяют ток, воду и газ.

Предположительно, тюрьмой пользуются сотрудники ФСБ. По другой версии, в похищении фигурантов громких дел и пытках участвовали "отставники" из силовых структур. Помимо Азимовых, в "секретной тюрьме" держали обвиняемых в убийстве полковника Буданова и подрыве "Невского экспресса".
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Секретная тюрьма ФСБ: адвокаты обвиняемых в терактах в петербургском метро сообщают о пытках при дознании - Цензор.НЕТ 9050
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Прям открытие сделали адвокаты,такая новость...
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слышал крики своего брата, которого пытали током

Сволочи. В Хмельнику меня тоже током пытали на позвоночнике. Минут 15 так трепало.
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"...братьев Акрама и Аброра Азимовых..." не катувати а відразу на кіл садити потрібно.

мерзота IГIЛiвська....
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точно ? давай еще начни оправдывать чекистов и нквдистов за то что они уничтожали целыми семьями кулаков и бандеровцев....
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ФСБ и не такое умеет делать . Даже дома с людьми взрывало .....
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Скажи спасибо путину за эти и другие жертвы. А что начнется перед выборами???
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Дети есть? Что будешь петь, когда тебе позвонят и скажут, чтобы приехал с пакетом лоскуты собрать?
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ты ольгинец, шо ли? или просто неадекват?
там же русским по белому написано:
>> их пытали, добиваясь признаний и "заставляли выучить показания о теракте"


это значит только то, что с большей вероятностью это подстава от фсб, чем это реальные террористы. точно так же, как засудили "убийц" Немцова, которые к убийству никакого отношения и близко, быстрее всего, не имели.
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да хоть на китайском.
если у тебя разума нет подумать над тем, что ты пишешь, то у меня нет интереса диалог вести...
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Я бы террористов не только пытал, а ещё и на кол сажал прилюдно. Плять, взяли моду выражать несогласие с режимом, взрывая обычных людей. Не нравится режим, иди взрывай режим, люди обычные причем?
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Дуже приємно познайомитись. Я - Аль Капучіно.)))
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Ты не Капучино, ты глупый инфантильный подросток. Взрослый человек такую куйню не напишет, какими бы убеждениями он не руководствовался бы.
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кацапстан - тюрма, гулаг народів!, так що це не дивно!
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В секретной тюрьме ФСБ невиновных людей (иногда, правда, обычных уголовников и мелких правонарушителей, в т.ч. по статье о "регистрации" в параше) заставляют признаваться в терактах, которые совершали и совершают сами сотрудники ФСБ. Украинское гражданство при этом для них- как красная тряпка для быка. Это на заметку тем, кто туда катается. Если уж едете- обложитесь документами и выполняйте все их дурацкие требования (хотя не факт, что это вам поможет). И вещи свои никому не доверяйте и не оставляйте без присмотра. При выезде из гостиницы, после камеры хранения, гардеробов и в т.п. случаях проверяйте содержимое своих чемоданов и верхней одежды, чтобы там (случайно) не оказалась бiмба, наркота или ещё что-нибудь подобное.
А ещё лучше- не фуй туда шастать, i тодi нехай щастить.
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Так и власти КНДР заботятся о своих гражданах и советуют и не шастать в странах, не поклоняющихся Чучхэ. В любой бедной и дикой стране начальники заботятся, чтоб подданное быдло смотрело на мир их глазами, вводят цензуру и монополию на информацию и ограничивают езду туда, где лохи могут подхватить иное мировоззрение. В нашем деле главное - читать про секретные тюрьмы ФСБ, приснившиеся парочке обвиняемых убийц, и не читать доклады ООН про секретные тюрьмы СБУ.
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Всьо точно повторяют роССисты Германию 1933 года. Ничего нового, все это придумал австрийский маньяк Адольф Шекльгрубер а его фанат ленинградский этот фашизм-империализм-национал социализм-коммунизм повторяет снова и снова только издыхающяя страна Московия.

Имперские страны Великобритания, Голландия, Франция, Бельгия и тд. и тп. с этой своей имперской потерей смирились и сразу начели ЖИТЬ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ с зарплатами в 2 200 євро МИНИМУМ. А жратва в уличном ресторанчике стоит 2 євро.

Я сейчас Вам кацапам долбаным имперцам посты кидаю из Германского города Мюнхен, в который я поехал просто так по своему паспорту без ВИЗы, козлы имперские в деревнях пензяцких сидящие в сральниках на огороде. Идиоты, курва.
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"Адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе, представляющие интересы фигурантов дела о взрыве в метро Петербурга братьев Акрама и Аброра Азимовых, попросили Генпрокуратуру проверить информацию о "секретной тюрьме" КГБ-ФСБ под Москвой.....

Видимо в этой кэгэбовской тюрьме ноги, руки и позвоночники кацапские кегебисты инакомыслямщим людям ломают.

Вы ведь имперские кацапские маньяки своих соседей по коммуналке за комнату кэ-гэ-бистам сдавали и говорили, что ваши соседи были антисоветчиками.расстреливали не только но и топили Яузе, сволочи ?
Дай Бог вам, кацапам передавить друг друга до того, как Украина будет в ЕС. А это произойдет через 2 года, вот попомните кацапы эти мои слова 24 июля 2018 года
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ГРУшника Ерофеева, который "наговорил лишнего", на России убили, - пленный АгеевСекретная тюрьма ФСБ: адвокаты обвиняемых в терактах в петербургском метро сообщают о пытках при дознании - Цензор.НЕТ 9629
Капитан ГРУ ГШ РФ Евгений Ерофеев, который в 2015 году был взят украинскими военными в плен на Донбассе, однако затем освобожден по обмену, в дальнейшем был убит на территории РФ, потому что "наговорил лишнего".Секретная тюрьма ФСБ: адвокаты обвиняемых в терактах в петербургском метро сообщают о пытках при дознании - Цензор.НЕТ 1984
Об этом заявил в небольшом интервью "Новой газете" военнослужащий бригады спецназначения ГРУ ГШ Виктор Агеев, взятый в плен 26 июня 2017 года на Луганщине.

"А ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили", - заявил Агеев в разговоре с корреспондентом газеты.

По словами Агеева, он знает это "точно": "Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего".

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в июне 2016 года заявлял, что в Киеве во время суда готовилась попытка похищения и дальнейшего уничтожения российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСекретная тюрьма ФСБ: адвокаты обвиняемых в терактах в петербургском метро сообщают о пытках при дознании
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