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Все про:армия РФ (6695) оккупация (7160) Донбасс (15530) Муженко (230)

 Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, - Генштаб ВС

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщает об усилении военного присутствия России на границе с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"В последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями", - говорится в сообщении.

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"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, поступающая на их комплектование, свидетельствуют о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", - отметил по этому поводу начальник Генштаба, генерал армии Украины Виктор Муженко.

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"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Еще раз обращаюсь к символике - очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины.", - заявляет Муженко.

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Бажано було б щоб МЗС, МЗСУ, Президент поінформували про це усю Світову спільноту, направило запит про розяснення до МЗС Росіі, тобто надати якого мога найбільшого висвітлення, поширення інформаціїї та у випадку будь-яких наслідків нехай світ знає хто агресор. Невідомо чому уряд України, Президент, МЗС мовчать. А ці....депутати у відпустці на Канарах. Кому війна, а кому дівчата, пянка, гулянка.
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зная кацапов, уверена, если одну из дивизий хоршенько " проредят" , остальные две сами разбегутся.
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К сожалению, всё не так просто. Тут шапками не забросаешь. На той стороне - зомби.
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и Лиля не права, и с вами не соглашусь
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Это уже произошло в Чечне, проредить с умом не трудно, и зомби хотят кушать и жить ,и хоть кредит оплатить своей жалкой жизнью, так вот это вполне реально, нет ничего страшнее взбесившегося стада.
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Лилю, а как давно вы проредили пацакскую дивизию в последний раз, да еще так что бы при этом две соседние дивизии (стоящие по флангам очевидно) даже не просто отступили, а именно разбежались?
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У нас есть мужчины,и Лиле необязательно прореживать, и наши мужчины знают это делается , поэтому ватоголовые уже четвертый год идут на Киев, а попадают в задницу.
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а тады кацапов откель так харашо знаете, Лилю, три раз'а за кацапами були? Аднаво проредили, два -втекли?
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Не лезь куда не просят, тебе не скажут куда идти.
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та лан вам, не воспринимайте так всерьез буквы на экране монитора вашего компа
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Да ни божемой!
Я , конечно, кацапка по материнской линии, но у меня отец - украинец, поэтому профильтровать смогу,не переживайте.
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проредили = облысев
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он кстати в отпуск пийшов кажысь... вчерась вести недели были без него.... но все равно больше 5 минут невозможно смотреть .... как началися похождения Путена в лагере Сириус .... так я на Вайасат Хистори переключился
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Дуже добре. Питання тільки в тому, чому так мало армії для того, щоб зрозуміти, що честі і гідності памяті вояк російських вам не зрозуміти. Чому Ви посилаєте так мало армії? Чому Ви не можете зрозуміти, що доля кожного з вояк - це є те, що ви зможете зрозуміти тільки, коли його вже не стане. А так добре? Дуже добре? Хоча якось сумно?
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А нам що заважає? Ми що, слабкішi? Або всі "патріоти" в Киріловке дупи гріють...
Дайош загальну мобілізацiю!!!
Вони три а ми тридцять три!!!
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2 вопроса - "быстрые наступательные действия" - это еще быстрее, чем просто наступление? Бывают и медленные наступательные действия?
И что ж такого "очень символичного" в развертывании "именно этих" - из смоленска,валуек и новочеркасска дивизий вблизи границы с Украиной? Что тут такого? Муженко, поделись мучающими тебя открытиями в военной науке о медленном наступлении и символичных валуйках.
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точно....совершенно новое определение в военной науке!.....вместо "прорыв"....."оперативное наступление" .......воистину прав был Я.Гашек......"война шла своим чередом...пока не вмешался Генштаб"
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На самом деле эффективное контрнаступление, если по силам ВСУ, охладило бо агрессора быстрее (мне кажтся).
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"Ранок треба починати з хороших новин. З минулого понеділка (17 липня, - "24") по суботу з позицій бойовиків у місто Стаханов виїхали 23 особи: 7 - у морг, 16 - в лікарні. Та й не факт, що деякі потім не переїдуть в морг. Уміють наші безшумно і точково працювати, навіть журналісти нічого не знали", - пише волонтер Юрій Мисягін у своєму Facebook. Мисягін підкреслив, що інформація щодо втрат у лавах бойовиків "ДНР" є підтвердженою.
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...це не є новина , вони там вже рік стоять...звідти постачають зброю,пмм, та "іхтамнетів"...
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і мобілізації не має. знову на авось пронесе сподівається вітя катафалк.
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Втягиваться в большую войну х@йлу сейчас не выгодно: выборы впереди, во-первых, во-вторых, он прекрасно понимает, что Украина ему и всем его витюхам агеевым уже не по зубам: выбьют их да еще и шею свернут.
Но провокации этой гебисткой падле нужны. И они будут. И будут продолжаться до тех пор, пока эту падлу из Европы не шибанут чем-нибудь тяжелым - как того Василия из фильма "Любовь и голуби" шибанули на разгрузке бревен.
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блинннн ... а я ни хрена не помню чем фильм Любовь и Голуби кончился и ваще о чем он был .... это не там мужик между Гундаревой и Гурченкой метался?
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С-400 снова облажался (видео)
Jul. 24th, 2017 at 1:27 PM
Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, - Генштаб ВС - Цензор.НЕТ 1557
С каждым разом в сети оказывается все больше и больше материалов подтверждающих, что зенитно-ракетные комплексы РФ нужно бояться всем! Причём, в первую же очередь, расчётам этих самых комплексов, потому как не имеющие аналогов в мире российские ракеты ведут себя так же - анал-логично, что ли…
В общем, свежее вам видео, свежего пуска С-400. Глядя на эти зигзаги и пируэты понимаю, что проблема на самом деле не в кривизне земной поверхности...
Ну, что, пиндосы, уже побледнели от страха, да? А то вы ещё "Сармат" не видели... ибо он пока ещё даже не летает, но как взлетит, как гухнется на какое-нибудь село Вятское, так вы вообще тогда ***** от страха!

ТАГИЛ!!!!!http://zloy-odessit.livejournal.com/video/album/431/?mode=view&id=13744
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Когда над Швейцарией нависла самая передовая армия Европы, а может и мира то, швейцарцы не стали срать, а изменили оборонную доктрину. Несмотря на огромные симпатии к национал-социалистам Германии Национальное Общественное радио Швейцарии начало успешную контрпропаганду. Около 40 культурных и просветительских обществ подключилися к проэкту "Духовная оборона". К концу 30-х большая часть населения была уже критически настроена в отношении Германии. В стрене проходили постоянные краткосрочные сборы для всего мужского населения. Горные тонели были заменированы, и построен целый комплекс оборонительных сооружений в горах. Но, несмотря на всё это Швейцария находилася в полном окружении странами Оси и была зависима от поставок энерго ресурсов из Германии.

По-ходу, немцы таки пыталися вызвать швейцарцев на провокации. В 1940-м ряд немцы совершили ряд воздушных провокаций потеряв в среднем при этом 3 к 1 швейцарскому Мессеру. Германия заявила, что небудет более терпеть и выставила против 10 швейцарских пехотных дивизий 2 горнострелковые, 6 танковых и моторизованных, 8 пехотных дивизий при том, что каждый танковый полк имел больше танков, чем вся швейцарская армия!!! Генерал Анри Гизан призвал население защищаться до последнего патрона и
обеспечил ему такую возможность снабдив население всем необходимым, а
любой призыв к капитуляции, от кого бы он не исходил, считать вражеской
пропагандой. В тоже время, правительство Швейцарии предложило Германии компромис. Поскольку Германия и Италия зависели от швейцарского оборудования и транспортных коридоров то, агрессоры посчитали более разумным не трогать маленькую но, нарваную Швейцарию.
Важно отметить, что в Швейцарии было много лагерей беженцев, а карточно-продуктовая система просуществовала до 1948го года.
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Старый Клячь, кабы Гитлер хотел оккупировать Швецарию - оккупировал бы в один день, вместе с ее оборонной доктриной ....
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То Адольфушка у кацапов забыл разрешения спросить. Имел он план "Ёлка" Да прикинул, что безопаснее на Совок напасть.
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нет , план назывался "Танненбаум" ( Ель)
исполнитель - 12 армия группы армий "С"
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аааа вононощо .... Дии Танненбуам ... ну ... ну ...тады - ой
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Согласен,Швейцария держала нейтралитет и залог этого нейтралитета были бабки Рейха которые там хранились.Никакая Швейцария не устояла бы если бы фрицам надо было захватить это смешно просто.Кстати спецслужбы Германии там хозяйничали как у себя дома и никто и пикнуть не мог...
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Гитлер, в отличии от пьяных кацапов, знал, где граница между хочу и могу и хочу но не могу. А когда ошибся, как известно, получил по самое не могу.
Да и то потому, что у партнёра была большая склонность к садо-мазо чем и адольфика.
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Может Муженко не должен ограничиваться только информационной подачей об усилении угрозы со стороны России,а надо бы и доложить гражданам Украины ,какие шаги принимаются руководством страны ,надо включать тревожную сирены и трубить на весь мир,а не попискивать.
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не надо сирен
толковые дела делаются в тишине
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Вот так и адик шикльгрубер все наганял и наганял.
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я знову ж, в 1611-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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В случае если козломордые рыпнутся в Украину - война переносится на террторию козломордии.
В этом случае подключаться - Китай, Япония, Финляндия, Германия, Норвегия ведь Мурманск это бывший норвежский город Бярме и всё НАТО.
Одним словом - начнётся жесткий дерибан козломордии.
И скотокацапские пидарасы это знают.
Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, - Генштаб ВС - Цензор.НЕТ 3725
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начинать нужно с Бреста, перерезав пуповину между РФ и Европой
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Вообще-то, судя по конфигурации войск, кремлядь могла задумать удар по сувалкинскому перешейку одновременно с украиной. У Европы разбегутся глаза от неожиданности и смена штанов займет время. Этого времени, по замыслу Кремляди, может хватит на успех хотя бы в одном наоправлении. Так что, если что, я вас предупредил.
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