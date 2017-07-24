 Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, - Генштаб ВС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"В последнее время Россия нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями", - говорится в сообщении.
"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, поступающая на их комплектование, свидетельствуют о том, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", - отметил по этому поводу начальник Генштаба, генерал армии Украины Виктор Муженко.
"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Еще раз обращаюсь к символике - очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для развертывания на постоянной основе возле восточных границ Украины.", - заявляет Муженко.
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Я , конечно, кацапка по материнской линии, но у меня отец - украинец, поэтому профильтровать смогу,не переживайте.
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Дайош загальну мобілізацiю!!!
Вони три а ми тридцять три!!!
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И что ж такого "очень символичного" в развертывании "именно этих" - из смоленска,валуек и новочеркасска дивизий вблизи границы с Украиной? Что тут такого? Муженко, поделись мучающими тебя открытиями в военной науке о медленном наступлении и символичных валуйках.
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Но провокации этой гебисткой падле нужны. И они будут. И будут продолжаться до тех пор, пока эту падлу из Европы не шибанут чем-нибудь тяжелым - как того Василия из фильма "Любовь и голуби" шибанули на разгрузке бревен.
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Jul. 24th, 2017 at 1:27 PM
С каждым разом в сети оказывается все больше и больше материалов подтверждающих, что зенитно-ракетные комплексы РФ нужно бояться всем! Причём, в первую же очередь, расчётам этих самых комплексов, потому как не имеющие аналогов в мире российские ракеты ведут себя так же - анал-логично, что ли…
В общем, свежее вам видео, свежего пуска С-400. Глядя на эти зигзаги и пируэты понимаю, что проблема на самом деле не в кривизне земной поверхности...
Ну, что, пиндосы, уже побледнели от страха, да? А то вы ещё "Сармат" не видели... ибо он пока ещё даже не летает, но как взлетит, как гухнется на какое-нибудь село Вятское, так вы вообще тогда ***** от страха!
ТАГИЛ!!!!!http://zloy-odessit.livejournal.com/video/album/431/?mode=view&id=13744
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По-ходу, немцы таки пыталися вызвать швейцарцев на провокации. В 1940-м ряд немцы совершили ряд воздушных провокаций потеряв в среднем при этом 3 к 1 швейцарскому Мессеру. Германия заявила, что небудет более терпеть и выставила против 10 швейцарских пехотных дивизий 2 горнострелковые, 6 танковых и моторизованных, 8 пехотных дивизий при том, что каждый танковый полк имел больше танков, чем вся швейцарская армия!!! Генерал Анри Гизан призвал население защищаться до последнего патрона и
обеспечил ему такую возможность снабдив население всем необходимым, а
любой призыв к капитуляции, от кого бы он не исходил, считать вражеской
пропагандой. В тоже время, правительство Швейцарии предложило Германии компромис. Поскольку Германия и Италия зависели от швейцарского оборудования и транспортных коридоров то, агрессоры посчитали более разумным не трогать маленькую но, нарваную Швейцарию.
Важно отметить, что в Швейцарии было много лагерей беженцев, а карточно-продуктовая система просуществовала до 1948го года.
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исполнитель - 12 армия группы армий "С"
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Да и то потому, что у партнёра была большая склонность к садо-мазо чем и адольфика.
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толковые дела делаются в тишине
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В этом случае подключаться - Китай, Япония, Финляндия, Германия, Норвегия ведь Мурманск это бывший норвежский город Бярме и всё НАТО.
Одним словом - начнётся жесткий дерибан козломордии.
И скотокацапские пидарасы это знают.
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