EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1476  41
Все про:Геращенко Ирина (963) консул (36) Агеев (24)

 К пленному Агееву ни разу не приходил российский консул, - Ирина Геращенко

геращенко

К пленному российскому военному Виктору Агееву до сих пор ни разу не приходил российский консул.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отмечает, что в отличие от России, украинские консулы добиваются встреч с политзаключенными.

"Единственный важный в этих откровениях для меня лично пассаж - это то, что "потеряшку" ни разу не посетили российские консулы. Ни разу! Наши консулы борются за посещение наших в тюрьмах РФ. Наших консулов физически избили в Чечне, когда они прорывались на суд к Карпюку и Клыху, их не пускают к Сенцову и Кольченко, которым навязывают российское гражданство, наш консул разыскивал Романа Сущенко в Лефортово и пробивался к Евгению Панову, когда тот недолго был там между симферопольскими пытками", - написала вице-спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ все говорят, что переданного России спецназовца Ерофеева, воевавшего на Донбассе, убили, - военнопленный Агеев

Она подчеркнула, что это показывает разницу между Украиной и Россией.

"Это и есть два мира, и слава Богу, что Украина - не Россия, что Украина своих не бросает, не забывает, признает, борется, уважает. А для РФ это все просто "настамнет", а нет - то о чем тогда и речь... Я сама несколько раз в тюрьмах встречала граждан РФ, которых месяцами не посетил консул (российский. - Ред.), несмотря на информирование (о нахождении в заключении. - Ред.). РФ не нужны их граждане, а тем более жители Крыма и Донбасса. Им нужны только территории", - добавила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Их там нет и консула то же нет кому кацапское быдло нужно ? Еще нарожают зомбаков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацяпский консул?! так може він вже не кацяп, а даунбассіт?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і цікаво для чого " вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.Источник:https://censor.net.ua/n448934" цікавится,
хто буває у цього рососіновського пацана?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего этот Агеев до сих пор не сидит,что мешает его посадить нашему ублюдочному правосудию? Что неясного такого в его обвинении,в котором он сам признается? Ты еще Геращенко пойди ему передачку понеси.Вам же жалко кацапских бандитов-убийц аж до слез.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К ихтамнету? Это у них в кино и по ТВ вопли что своих не бросаем...А реальность такова что нафиг нужен отработанный материал, бабы ещё нарожают. Вата дело тонкое, с хромосомкой лишней да под боярышник.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Это и есть два мира, и слава Богу, что Украина - не Россия, что Украина своих не бросает, не забывает"

Спорно, если вспомнить за всеми забытого бойца "Азова" Евгения Чуднецова (Чудика), которому гуманный "суд" днр дал 32 года тюрьмы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ті хочешь сказать что его нет в списках на обмен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
кому нужна єта плесень, кроме как его больной мамки..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чудо не в том, что от Агеева отреклись российские власти (это нормально), а в том, что от него не отреклась родная мать. Видать, приказ запоздал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К пленному Агееву ни разу не приходил российский консул, - Ирина Геращенко.

Рассийский консул приходит только к обгоревшим бурятам в черном балахоне и с косой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К ним еще кобздон приходитв госпиталь и песни им поет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько внимания к одному тупому умудрившемуся попасть в плен расиянскому балбайопу!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть по этому поводу мысля. Наращивается его медийный вес и стоимость для обмена. А то так он кто - так ефрейтишка мелкая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 100й раз, персонально для геращенко - в Украине официально войны нет и по определению пленных быть не может! Агеев, принадлежность которого к своей армии россия отрицает, является захваченным на нашей территории ТЕРРОРИСТОМ! Геращенко к своим словам должна относиться ответственно, а не как к мусору.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она отмечает, что в отличие от России, украинские консулы добиваются встреч с политзаключенными.Источник: https://censor.net.ua/n448934

Фигасе сравнила. Он чо, политзаключённый ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну сказали ж що будуть брать, ось і взяли. Правда, не всіх, один залишився.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повторення ситуації з Єрофєєвим та Александровим, які до відвідин консулів називали себе контрактниками російської армії, а після відвідин консулів змінили риторику.
Напевно зараз йде договорняк про обмін.
До Агеєва консули прийдуть з конкретним для нього завданням: зміни риторику, що ти контрактник і ми тебе витягнемо. Отже на черзі зміна показів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ось нехай цап і пересвідчиться що його там нєт і взагалі, його ніколи і не існувало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як завжди,пацак,буде казати,що ходив,але Ирка,его не пускала
 показать весь комментарий
Ответить
 
я знову ж, в 1609-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем? Для чего?
Говорила же мамаша Агеева в записи интервью: "ЗАБЫТЬ это СКОРЕЕ".
Ну вот и все они действуют так же. "С глаз долой, из сердца вон"(С)
Всё они забыли, и Голодомор, и все их жертвы в Гражданскую, все-все забыли, как можно скорее. Их очень удивляет, что другие помнят, как украинцы, поляки и евреи, например.
"Забыть скорее" - это такое правило жизни. Одна проблемка только: с теми, кто очень скоро забывает, с теми история повторяется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ира, чем понты колотить лучше бы обменяли бы его на наших хлопцев. Если кацапы скажут, что его одного мало, так можно этого Геева на несколько частей поделить. Чтоб кусками больше было.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК пленному Агееву ни разу не приходил российский консул, - Ирина Геращенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти