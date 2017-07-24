К пленному Агееву ни разу не приходил российский консул, - Ирина Геращенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Она отмечает, что в отличие от России, украинские консулы добиваются встреч с политзаключенными.
"Единственный важный в этих откровениях для меня лично пассаж - это то, что "потеряшку" ни разу не посетили российские консулы. Ни разу! Наши консулы борются за посещение наших в тюрьмах РФ. Наших консулов физически избили в Чечне, когда они прорывались на суд к Карпюку и Клыху, их не пускают к Сенцову и Кольченко, которым навязывают российское гражданство, наш консул разыскивал Романа Сущенко в Лефортово и пробивался к Евгению Панову, когда тот недолго был там между симферопольскими пытками", - написала вице-спикер.
Она подчеркнула, что это показывает разницу между Украиной и Россией.
"Это и есть два мира, и слава Богу, что Украина - не Россия, что Украина своих не бросает, не забывает, признает, борется, уважает. А для РФ это все просто "настамнет", а нет - то о чем тогда и речь... Я сама несколько раз в тюрьмах встречала граждан РФ, которых месяцами не посетил консул (российский. - Ред.), несмотря на информирование (о нахождении в заключении. - Ред.). РФ не нужны их граждане, а тем более жители Крыма и Донбасса. Им нужны только территории", - добавила Геращенко.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
1476 41
Российский военнопленный Агеев о роли армии РФ на Донбассе: "Защита мирных граждан на территории "ЛНР"(311)
Грицак назвал имена российских военных, находившихся на Донбассе с Агеевым(35)
Консул РФ не посещал российского контрактника Агеева в старобельском СИЗО, - журналист(37)
У нас в райцентре есть мама, у которой сын погиб на Донбассе, - мать российского контрактника Агеева. ВИДЕО(89)
«Брехливая сволочь» - Чаленко оскорбляет Ирину Геращенко(15)
Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО(515)
Украина передаст в Международный суд ООН информацию о ДРГ, в состав которой входил Агеев, - Грицак(69)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хто буває у цього рососіновського пацана?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Спорно, если вспомнить за всеми забытого бойца "Азова" Евгения Чуднецова (Чудика), которому гуманный "суд" днр дал 32 года тюрьмы
Ответить
Ответить
Ответить
Правда, мордва?
Ответить
Ответить
Ответить
Рассийский консул приходит только к обгоревшим бурятам в черном балахоне и с косой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Фигасе сравнила. Он чо, политзаключённый ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pIJ_TIFhnLw
Ответить
Напевно зараз йде договорняк про обмін.
До Агеєва консули прийдуть з конкретним для нього завданням: зміни риторику, що ти контрактник і ми тебе витягнемо. Отже на черзі зміна показів.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Говорила же мамаша Агеева в записи интервью: "ЗАБЫТЬ это СКОРЕЕ".
Ну вот и все они действуют так же. "С глаз долой, из сердца вон"(С)
Всё они забыли, и Голодомор, и все их жертвы в Гражданскую, все-все забыли, как можно скорее. Их очень удивляет, что другие помнят, как украинцы, поляки и евреи, например.
"Забыть скорее" - это такое правило жизни. Одна проблемка только: с теми, кто очень скоро забывает, с теми история повторяется.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить