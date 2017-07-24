Жителям трех районов Киева отключили горячую воду до 7 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".

Так, с 24 июля горячее водоснабжение на время проведения испытаний прекращено для части потребителей Шевченковского, Подольского и Святошинского районов столицы.

"С 24 июля по 7 августа испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Нивки". Сегодня в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 215 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 17 детских садов в Шевченковском районе; 50 жилых домов, 4 детских садов в Подольском районе; 37 жилых домов, 1 детского сада в Святошинском районе", - сказано в сообщении.

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В компании отметили, гидравлические испытания - это метод диагностики, применяемый ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.