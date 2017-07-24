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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киевэнерго (237) отопительный сезон (74) вода (13)

 Жителям трех районов Киева отключили горячую воду до 7 августа

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В ррамках подготовки к следующему отопительному сезону, ПАО "КИЕВЭНЕРГО", по согласованию городских властей, продолжает гидравлические испытания столичных теплосетей, находящихся в зоне ответственности компании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".

Так, с 24 июля горячее водоснабжение на время проведения испытаний прекращено для части потребителей Шевченковского, Подольского и Святошинского районов столицы.

"С 24 июля по 7 августа испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Нивки". Сегодня в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 215 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 17 детских садов в Шевченковском районе; 50 жилых домов, 4 детских садов в Подольском районе; 37 жилых домов, 1 детского сада в Святошинском районе", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ повысила для "Киевэнерго" тариф на поставку горячей воды и снизила тариф на отопление

В компании отметили, гидравлические испытания - это метод диагностики, применяемый ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.

Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до + 40°С, подается в теплосетей с повышенным давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с КГГА.
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ФИГНЯ !!!! У нас централизованного водоснабжения горячей водой с 1992 года нет... .А котлы с котелен порезали на металл.. .. а тут целая трагедия у киевлян - пару недель не будет горячей воды.. .. И так уже почти вся Украина перебралась в Киев чтобы помыться !!!
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Шоб вы здохли суки !
В Голосеевском нет подачи в котельные еще с начала лета.
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Меня всегда умиляет когда Киев по этому поводу бьется в истериках... В Днепре с 2000-х нет горячей воды...
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В Соломенском как отключили в начале лета, так и по сей день горячей воды нет. Так что данные новости не несут ни какой смысловой нагрузки.
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Жителям трех районов Киева отключили горячую воду до 7 августа.

Не знаю, как у других, а у нас Ахметэнерго взяла на себя повышенное соцобязательство и отключила горячую воду до 21 августа.
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Да задолбали уже купите бойлер и перестаньте ныт
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Такая фигня по всей Украине но пишут только за Киев !
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Це я за тебе маю написати? Придбай писало і пиши, як жаба душить. У мене інша проблєма: як заселили дві багатоповерхівки із новобудов поруч, то лише у мене вже п`ятиий свіщ на стояку.
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Поміняй свіщ.Тоже мне, аристократы херовы.Есть такой ништяк, электрический водонагреватель называется...
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По всей Украине горячей воды НЕТ с 90х годов !!!! И никого это не волновало .
Люди сами выкручивались как могли . А тут прям истерика !!!
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Е№ать. Трагедия ,траур по Украине , у нас с 2002 нет горячей воді централезовано
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Кстати , киевляне, бойлер или котел намного выгоднее , чем оплачивать централизованную подачу воды !!!
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Вы где живете ? Пишите город, а то похоже что в Конче -Заспе.
К вашему сведению: в Киеве хоть бойлер, хоть котел(Который вам не поставят и не разрешат эксплуатировать) - будете платить за централизованную подачу.
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ЧТО ВЫ ТРЕНДИТЕ !!! ЕЩЁ В НЕСКОЛЬКИХ ПООТКЛЮЧАЛИ, ЧТОБЫ КОРРУПЦИОНЕРЫ МОГЛИ КОНДИЦИОНЕРЫ ВКЛЮЧАТЬ !!!
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Для Олег Чоб
Вы где живете ? Пишите город, а то похоже что в Конче -Заспе.
К вашему сведению: в Киеве хоть бойлер, хоть котел(Который вам не поставят и не разрешат эксплуатировать) - будете платить за централизованную подачу.
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В Николаеве. От центр.подачи можно '' отрезаться '' (кстати , как и от всего остального) . Есть много вариантов . Пишите заявление , к вам приходят, или отрезают и пломбируют . Или пломбируют счетчик .
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В Днепре нет централизованной подачи горячей воды с начала 2000-х. А что у Вас счетчики на горячую воду не стоят?
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Самое любопытное, что в Шевченковском районе ЖЭК насчитывает кубы за отключенную воду с закрытыми глазами. Месяц не было воды, а они выставили счёт на 15 кубов горячей! Потом начинают формировать несуществующие долги и накручивать кубы дальше. На вопрос, а как же показатели квартирного счётчика, которые отмечаются в квитанции - отвечают: А мы не смотрим на ваши цифры в платежке.
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А бойлер и котел , действительно намного выгоднее. Сам себе регулируешь температуру нагрева и полная автономия: ни от кого не зависишь . Горячая вода есть все время
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Для Dnepr forever
В Днепре нет централизованной подачи горячей воды с начала 2000-х. А что у Вас счетчики на горячую воду не стоят
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Это я написала для Олега Чоб на тот случай , если у него нет счетчиков
Я когда делала ремонт, то просто не подсоединялась к центр.подаче горячей воды. А теперь у нас в городе вообще нет центр.подачи (даже зимой) .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖителям трех районов Киева отключили горячую воду до 7 августа
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