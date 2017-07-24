Жителям трех районов Киева отключили горячую воду до 7 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".
Так, с 24 июля горячее водоснабжение на время проведения испытаний прекращено для части потребителей Шевченковского, Подольского и Святошинского районов столицы.
"С 24 июля по 7 августа испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Нивки". Сегодня в результате гидравлических испытаний горячее водоснабжение временно прекращено для 215 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 17 детских садов в Шевченковском районе; 50 жилых домов, 4 детских садов в Подольском районе; 37 жилых домов, 1 детского сада в Святошинском районе", - сказано в сообщении.
В компании отметили, гидравлические испытания - это метод диагностики, применяемый ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.
Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до + 40°С, подается в теплосетей с повышенным давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с КГГА.
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В Голосеевском нет подачи в котельные еще с начала лета.
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Не знаю, как у других, а у нас Ахметэнерго взяла на себя повышенное соцобязательство и отключила горячую воду до 21 августа.
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Люди сами выкручивались как могли . А тут прям истерика !!!
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К вашему сведению: в Киеве хоть бойлер, хоть котел(Который вам не поставят и не разрешат эксплуатировать) - будете платить за централизованную подачу.
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Вы где живете ? Пишите город, а то похоже что в Конче -Заспе.
К вашему сведению: в Киеве хоть бойлер, хоть котел(Который вам не поставят и не разрешат эксплуатировать) - будете платить за централизованную подачу.
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В Николаеве. От центр.подачи можно '' отрезаться '' (кстати , как и от всего остального) . Есть много вариантов . Пишите заявление , к вам приходят, или отрезают и пломбируют . Или пломбируют счетчик .
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В Днепре нет централизованной подачи горячей воды с начала 2000-х. А что у Вас счетчики на горячую воду не стоят
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Это я написала для Олега Чоб на тот случай , если у него нет счетчиков
Я когда делала ремонт, то просто не подсоединялась к центр.подаче горячей воды. А теперь у нас в городе вообще нет центр.подачи (даже зимой) .
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