 Украинские десантники приняли участие в многонациональных учениях "Сэйбер Гардиан-2017"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Сообщается, что за время подготовки почти четыре тысячи военнослужащих Украины, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Хорватии, Португалии и Армении совершенствовали действия подразделений в оборонительном бою, совершенствовали навыки штурмовых действий, выполняли задачи по огневой поддержке и повышали уровень способности быстро реагировать и приспосабливаться к изменениям ситуаций во время боевых действий.
В общем, в рамках учений военнослужащие стран-участниц отработали действия при ведении ближнего боя, выполнили боевые стрельбы с применением воздушных и наземных огневых средств. Также участники учений тренировались в проведении позиционной обороны, контрнаступательных действий, совершенствовали знания и практические навыки офицеров штаба при планировании и проведении совместных операций в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.
Украинская десантно-штурмовая рота была включена в состав многонационального механизированного батальона, минометный взвод - в состав многонационального батальона полевой артиллерии.
"С целью повышения уровня взаимосовместимости, тренировки взаимодействия при выполнении совместных задач и обмену опытом по одному украинскому десантно-штурмовому взводу на автомобилях КрАЗ "Спартан" были включены в состав американской и румынской механизированных рот. Зато, в состав украинской десантно-штурмовой роты были введены американские и румынские механизированные взводы на БМП М2 "Брэдли", - сказано в сообщении.
"Концепция учений "Сэйбер Гардиан - 2017"- является комплексом в восьми операциях, которые проводятся одновременно на территории трех стран - Румынии, Болгарии и Венгрии", - отметил командующий высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Также командующий ВДВ ВС Украины сообщил, что главными целями учений является подтверждение готовности к проведению совместных операций для обеспечения безопасности в Евро-Атлантическом регионе, повышение уровня совместимости подразделений и углубление военного сотрудничества между Вооруженными Силами стран-членов и партнеров НАТО.
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https://www.youtube.com/watch?v=kevtUzT5bUk
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