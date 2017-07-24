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 Украинские десантники приняли участие в многонациональных учениях "Сэйбер Гардиан-2017"

рф десантники

Многонациональные тактические учения с боевой стрельбой происходили на базе учебного центра Чинку на территории Румынии и продолжались 17 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Сообщается, что за время подготовки почти четыре тысячи военнослужащих Украины, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Хорватии, Португалии и Армении совершенствовали действия подразделений в оборонительном бою, совершенствовали навыки штурмовых действий, выполняли задачи по огневой поддержке и повышали уровень способности быстро реагировать и приспосабливаться к изменениям ситуаций во время боевых действий.

В общем, в рамках учений военнослужащие стран-участниц отработали действия при ведении ближнего боя, выполнили боевые стрельбы с применением воздушных и наземных огневых средств. Также участники учений тренировались в проведении позиционной обороны, контрнаступательных действий, совершенствовали знания и практические навыки офицеров штаба при планировании и проведении совместных операций в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Украинская десантно-штурмовая рота была включена в состав многонационального механизированного батальона, минометный взвод - в состав многонационального батальона полевой артиллерии.

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"С целью повышения уровня взаимосовместимости, тренировки взаимодействия при выполнении совместных задач и обмену опытом по одному украинскому десантно-штурмовому взводу на автомобилях КрАЗ "Спартан" были включены в состав американской и румынской механизированных рот. Зато, в состав украинской десантно-штурмовой роты были введены американские и румынские механизированные взводы на БМП М2 "Брэдли", - сказано в сообщении.

"Концепция учений "Сэйбер Гардиан - 2017"- является комплексом в восьми операциях, которые проводятся одновременно на территории трех стран - Румынии, Болгарии и Венгрии", - отметил командующий высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Также командующий ВДВ ВС Украины сообщил, что главными целями учений является подтверждение готовности к проведению совместных операций для обеспечения безопасности в Евро-Атлантическом регионе, повышение уровня совместимости подразделений и углубление военного сотрудничества между Вооруженными Силами стран-членов и партнеров НАТО.
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Провести бы в Донецкой области учения. Вот воплей наслышались бы.
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