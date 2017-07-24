 63% украинцев недовольны своим влиянием на местную власть, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
Согласно опросу, меньше всего довольных своими возможностями на Юге - 9%, тогда как на Западе таких 20%.
При этом 37% респондентов задекларировали свое желание принять участие в управлении своим селом, поселком или городом в случае расширения полномочий местной власти, тогда как 50% признались, что не готовы к этому.
Среди тех, кто выразил желание участвовать в управлении своими громадами, самым популярным инструментом этого осталось участие в выборах в качестве избирателя (42%), однако и в этом вопросе оказались существенные различия по регионам: больше всего готовы принимать участие в выборах органов городского самоуправления на Западе (54%), меньше всего - на Юге (29.5%).
Опрос населения проведен Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в июле 2015 года, половина украинцев (51%) призналась в том, что не готовы прилагать личные усилия ради успеха реформ в стране: 28% - потому что считают, что этим должны заниматься органы государственной власти, а 23% - потому что не верят в успех реформ.
286 22
69% украинцев ни разу не были за границей, - опрос(203)
63% латвийцев смотрят российское телевидение(181)
43% россиян считают, что сталинские репрессии были нужны для порядка в стране, - опрос(265)
Опубликован новый рейтинг вузов, готовящих IT-специалистов: лидируют Могилянка и ДонНУ(33)
Що бюджетні ініціативи Уряду на 2017 рік нам готують(0)
Россияне считают США и Украину главными источниками военной угрозы, - опрос(144)
Безвизовый режим Евросоюза не важен для 55% граждан Украины, - опрос(318)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Симптоматично...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему никто в мире не может понять миролюбивую Рассыю
Ответить