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 Политика Украины, Общество
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Все про:местное самоуправление (133) опрос (1557) социология (343)

 63% украинцев недовольны своим влиянием на местную власть, - опрос

Украинцы преимущественно не удовлетворены тем, насколько они могут влиять на решения местных властей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Согласно опросу, меньше всего довольных своими возможностями на Юге - 9%, тогда как на Западе таких 20%.

При этом 37% респондентов задекларировали свое желание принять участие в управлении своим селом, поселком или городом в случае расширения полномочий местной власти, тогда как 50% признались, что не готовы к этому.

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Среди тех, кто выразил желание участвовать в управлении своими громадами, самым популярным инструментом этого осталось участие в выборах в качестве избирателя (42%), однако и в этом вопросе оказались существенные различия по регионам: больше всего готовы принимать участие в выборах органов городского самоуправления на Западе (54%), меньше всего - на Юге (29.5%).


63% украинцев недовольны своим влиянием на местную власть, - опрос 01
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Опрос населения проведен Фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в июле 2015 года, половина украинцев (51%) призналась в том, что не готовы прилагать личные усилия ради успеха реформ в стране: 28% - потому что считают, что этим должны заниматься органы государственной власти, а 23% - потому что не верят в успех реформ.
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Черговий майдан зараз не на часі. Х*йло цього прагне за принципом - нас*ать.
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алё,кацапа...тут про местную власть.а не про центральную,на кого тебе методичка лить лайно велит
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А влияете ли вы уважаемые на власть? (Вопрос). Как Луна на телячий хвост (Ответ).
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На паРашке именно так, а в Украине идет процесс формирования гражданского общества, которое будет влиять на власть в полной мере.
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Это кацапский тролль. Все время тут ошивается. Хочет организовать протесты против легитимной власти.
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Когда пишет ригошоколадный 54% он всегда про рашку-парашку и войну упоминает.
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"однако и в этом вопросе оказались существенные различия по регионам: больше всего готовы принимать участие в выборах органов городского самоуправления на Западе (54%), меньше всего - на Юге (29.5%)."

Симптоматично...
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а сколько процентов из них хоть раз пробовали повлиять на власть?
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Во всём виноВАТА ВАТА и плешивый педофил.Коммуно-комсомолисты не в счёт,за 70 лет развалили дохлый ссср,а присягу давали не комсомольцы партейцы,а армия флот КГБ СВР ГРУ и прочие КГБисты
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Путлер ты где был в августе 1991 года? в Берлине немцев побеждал?
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Из них половина вата и коммуняки , точнее бабушки . Бабушки - это наша беда .
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Управління- це табуреточку вибити члену на гілляці???
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На сайте ВАТА TV Витя Литовченко выдал новый ролик.
Почему никто в мире не может понять миролюбивую Рассыю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины63% украинцев недовольны своим влиянием на местную власть, - опрос
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