 Бригады энергетиков начали ремонт линии электропередач Донецкой фильтровальной станции, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
"Сегодня в 09:00 бригады энергетиков начали ремонт поврежденных участков линии электропередач Донецкой фильтровальной станции", - сказано в сообщении.
Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку, около 22 тысяч жителей.
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