EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  234  3
Материалы по теме:
Все про:ремонт (797) Авдеевка (1612) Министерство по вопросам оккупированных територий (159) вода (12)

 Бригады энергетиков начали ремонт линии электропередач Донецкой фильтровальной станции, - МинВОТ

дфс

В зоне проведения АТО на Донбассе энергетики приступили к ремонту поврежденной линии электропередач Донецкой фильтровальной станции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"Сегодня в 09:00 бригады энергетиков начали ремонт поврежденных участков линии электропередач Донецкой фильтровальной станции", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена. Для жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре, - ГСЧС

Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку, около 22 тысяч жителей.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только Авдеевку ? Мы сами поим и кормим обезьян .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стількі бабла вже вломили , давно би зробили автономне водопостачання на Авдіївку, а в Д а унецьку нехай сечу п"ють !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБригады энергетиков начали ремонт линии электропередач Донецкой фильтровальной станции, - МинВОТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти