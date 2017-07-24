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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (15527) Полторак (884) Волкер Курт (26)

 Вооруженный конфликт на Донбассе не является замороженным, - Полторак

полторак

Событиям на Донбассе была дана справедливая оценка со стороны специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр обороны Украины Степан Полторак написал на странице в Facebook.

"Вооруженный конфликт на Донбассе не является замороженным. Ежедневно на востоке страны гибнут и страдают люди. Непосредственное руководство действиями боевиков обеспечивается кадровыми военными РФ. Пример сказанному - недавнее задержание Агеева - кадрового военного ВС страны-агрессора. Вызывает беспокойство проведение российских учений "Запад-2017". Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность", - пишет он.

Полторак также отметил конструктивную работу группы экспертов и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера. Министр подчеркнул, что мировое сообщество должно справедливо и объективно оценивать события на востоке Украины и "поддерживать нас в стремлении отстоять территориальную целостность и суверенитет".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. 9-11 июля состоялся его первый визит в Украину, в ходе которого он провел в Киеве ряд встреч с руководством страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Порошенко сообщили детали переговоров со спецпредставителем США Волкером

23 июля Волкер посетил Донецкую область, в том числе г.Краматорск и линию разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны быть больше вовлечены в разрешение ситуации на Донбассе, - Волкер
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Озабоченность и обеспокоенность прошли, теперь наступило время справедливой оценки))))
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А толку? О Будапештский меморандум ноги вытерли и справились, оружие тоже не дают. Как говориться, еб...тесь сами как хотите.
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Если это было бы так, то я думаю, что Волкера в Украине не было бы.
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Важливо те, що процес йде у потрібному для України напрямку. Поставки летальної зброї не вирішать усіх наших проблем, адже в рашки на озброєнні тактичні ядерні ракети. А ось економічні санкції, заборона інвестицій, новітніх технологій здатна відкинути розвиток держави на десятки років назад. Відсутність робочих місць, низький життєвий рівень громадян, міжнаціональні конфлікти приведуть до соціальної революції в Росіїї . І тоді, кінець імперії, на її розвалинах виникнуть нові демократичні держави без олігархів, злодіїв і шахраїв.

Хай живе Сибірська народна республіка !
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я все знаю у тебя там не закритий перелом.... а откритий
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