 Вооруженный конфликт на Донбассе не является замороженным, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр обороны Украины Степан Полторак написал на странице в Facebook.
"Вооруженный конфликт на Донбассе не является замороженным. Ежедневно на востоке страны гибнут и страдают люди. Непосредственное руководство действиями боевиков обеспечивается кадровыми военными РФ. Пример сказанному - недавнее задержание Агеева - кадрового военного ВС страны-агрессора. Вызывает беспокойство проведение российских учений "Запад-2017". Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность", - пишет он.
Полторак также отметил конструктивную работу группы экспертов и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера. Министр подчеркнул, что мировое сообщество должно справедливо и объективно оценивать события на востоке Украины и "поддерживать нас в стремлении отстоять территориальную целостность и суверенитет".
Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля Государственный секретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. 9-11 июля состоялся его первый визит в Украину
23 июля Волкер посетил Донецкую область, в том числе г.Краматорск и линию разграничения.
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