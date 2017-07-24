 За выходные в водоемах Украины погибли 25 человек, - ГосЧС

Как передает Цензор.НЕТ, в Украине с 22 по 23 июля на водных объектах погибли 25 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Именно так, для двадцати пяти семей эти обычные летние выходные обернулись настоящей трагедией. Впечатляющий показатель человеческой неосторожности и безответственности... Однако, даже несмотря на такую жуткую статистику, люди продолжают отправляться к местным озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания и, пренебрегая запретами, и дальше подвергают себя опасности. Особенно обидно, когда в результате неосторожности или невнимательности взрослых, на водоемах травмируются или погибают дети", - сказано в сообщении.
В частности, 23 июля на пруду одного из пляжных комплексов в Лиманском районе Днепропетровщины, граждане подняли из воды тело девочки 2011 рождения. Предварительная причина гибели ребенка - нарушение правил поведения на воде. Однако, учитывая то, что детское поведение часто непредсказуемо, ответственность за пребывание у воды шестилетнего ребенка все же лежит на плечах взрослых, которые сопровождают.
Спасатели напоминают о мерах предосторожности и просят внимательно следить за поведением детей на воде.
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нет такого района в Днепропетровской области
вот в Одесской - есть
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