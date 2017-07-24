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 За выходные в водоемах Украины погибли 25 человек, - ГосЧС

славянск озеро

Чаще всего в результате неосторожности или невнимательности взрослых на водоемах травмируются или погибают дети.

Как передает Цензор.НЕТ, в Украине с 22 по 23 июля на водных объектах погибли 25 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Именно так, для двадцати пяти семей эти обычные летние выходные обернулись настоящей трагедией. Впечатляющий показатель человеческой неосторожности и безответственности... Однако, даже несмотря на такую ​​жуткую статистику, люди продолжают отправляться к местным озерам и рекам, которые часто не приспособлены для купания и, пренебрегая запретами, и дальше подвергают себя опасности. Особенно обидно, когда в результате неосторожности или невнимательности взрослых, на водоемах травмируются или погибают дети", - сказано в сообщении.

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В частности, 23 июля на пруду одного из пляжных комплексов в Лиманском районе Днепропетровщины, граждане подняли из воды тело девочки 2011 рождения. Предварительная причина гибели ребенка - нарушение правил поведения на воде. Однако, учитывая то, что детское поведение часто непредсказуемо, ответственность за пребывание у воды шестилетнего ребенка все же лежит на плечах взрослых, которые сопровождают.

Спасатели напоминают о мерах предосторожности и просят внимательно следить за поведением детей на воде.
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Это очень грустно и больно, особенно когда гибнут дети. А потом их родители причитают на похоронах, что не уберегли, что не доглядели.
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так это их проблемы, нам что теперь за весь мир грустить и за всяких дураков переживать?
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А может и третий, учитывая смертность на дорогах.
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25!? За 2 дня! Больше чем за месяц в зоне АТО... А если ещё добавить смерти в автокатастрофах, пожарах, и других несчастных случаях, статистика будет совсем печальной.
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" в Лиманском районе Днепропетровщины"
нет такого района в Днепропетровской области
вот в Одесской - есть
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Тонет больше, чем на курортах в ато... Леха Арестович емко сказал..ато, это рай мальчиков...пусть дома жинки сами с хозяйством и детьми ипутся... А мы тут постреляем, шашлыки пожарим..13 тыс на гриву получим...при народной кормежка, одежке, и постое... Отсюда вывод, упоротые передовики, равнозначны упоротым неплательщикам алиментов...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа выходные в водоемах Украины погибли 25 человек, - ГосЧС
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