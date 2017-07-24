 Порошенко подписал Закон, усиливающий ответственность за парковку на местах для инвалидов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.
Сообщается, что документом совершенствуется порядок обеспечения инвалидов местами для парковки их транспортных средств или транспортных средств, осуществляющих перевозки инвалидов и детей-инвалидов. Также Законом усиливается административная ответственность за нарушение установленных Законом Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" льгот для указанных лиц.
Законом № 2109-VIII вносятся изменения в ряд статей Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", которые позволят законодательно защитить право лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят на бесплатную парковку на специально оборудованных местах, с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой. В частности, повышается размер штрафов за остановку или стоянку, парковку транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатного пользования лицами с инвалидностью или лицами, которые их перевозят. Увеличивается ответственность и за необустройство на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки мест для инвалидов.
Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
1931 35
Оголившаяся в АП активистка задержана, ее уведомят о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция(56)
Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины(138)
Порошенко: "Наибольший цинизм ситуации в том, что свою агрессию РФ осуществляет под прикрытием лозунгов о братских народах"(163)
"Рад приветствовать Президента Беларуси с официальным визитом в Украину", - Порошенко встретился с Лукашенко. ВИДЕО+ФОТО(220)
Україну і Білорусь поєднує лише стратегічне суперництво(0)
Порошенко ведет дискуссии в соцсетях под чужими именами, - Безсмертный(558)
Порошенко пожелал Маккейну скорейшего выздоровления(58)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Може це ми - інваліди на голову, якщо раз за разом до влади пускаємо крадіїв?
Ответить
Ответить
Ответить
Фашик Донецький
Вата часто любит орать о коммуналке, мол тарифы у Хунты ужос ужасный, а каждого жителя е*еней Магадана ну очень болят цены на коммуналку в Киеве или Днепре.
Сейчас мы возьмем бревно и начнем бить по глазам умным умникам по поводу коммуналки. Поехали.
Дано: площадь дома, в котором живет захарченко-ко- 1300 м. кв, пушилин - 1000 м. кв, менистр абароны рнд - 1500 м. кв.
Министры рнд + верховный суд рнд + военный суд рнд+ депутаты рнд+ чоткие пацанчеги типу ташкента+захараст+ пушилин - не оплачивают коммуналку вообще с 2015 года. Бревно начало свое грязное, но благородное дело...
Холопы на оккупированных должны всем и вся, но только не чоткие пацыки. Вообще список человек 150 есть нехолопов, которым не нужно тратиться на оплату коммуналки. Причина этому проста - смертные хай башляют. Смертным в оккупации также можно и отключать за неуплату коммуналки все, шобы холопы не быковали лишний раз.
Кстати, кто может объяснить, для чего, откуда взялась хата, частный дом у захарченко-ко? 1300 м. кв - это 21 трехкоматная квартира по 60 м. кв по площади. В таких хатах холопы живут, подставки для флажков на митигах и мясо. Может ли самый честный мало-ново-старо-нарко-росс показать ватным смердам права собственности на дом? А пенис душилин такое может? А менистр абароны рнд от инопланетян может показать тоже откуда у него взялась хата на 1500 м. кв? Или это все путен падарил?
Продолжаем шатать бревно и лупить им по темечку ватку. Площади хатынок чотких пацанов в оккупации, которым ну нету смысла оплачивать коммуналку - в среднем от 400 до 1000 м. кв. Они заработали трудом тяжким, верю. И вы уверуйте.
Для тупорылых дублирую : за коммуналку сливки обчиства рнд не платят вообще. Не платят за газ. Не платят за воду. Не платят за отопление. Не платят за электрику. Не царское это дело - коммуналку платить, тут Лондон захватывать надо, хай холопы платят.
Чтобы ватка не расслаблялась, кроме бревна, которым бьем ватке по пропитым глазам, берем во вторую руку стааааарый базарный калькулятор и начинаем синхронно лупить ватку цифрами по темечку + добивать бревном по глазам.
Напоминаю, калькулятор - это недуховная и злая шайтан- машина, которая не берет взятки и не верит в мировой заговор. Короче, дарю ватанам идею: срочно запретите калькуляторы, ибо они работают на американцев и не боятся арестов, а значит опасны.
Но перейдем от слов к делу. Берем калькулятор и начинаем лупить по темечку всех тех ватанов, кто орут и переживают за коммуналку в условном Житомире.
Общая площадь сп*жженых хат у депутатов рнд, работников судов, пушилиных, ташкентов, депутатов рнд, прочих четких пацанов, а также семей-любовниц-собутыльников - в районе 300 тысяч метров квадратных. Ну то есть отжатых хат площадь. Ну то есть национализорованых.
Ватка занервничала, ибо предчувствует удар калькулятором по голове. Получайте:
На глаз, если даже считать при самых оптимистических и идеальных данных, только отопление 300 тысяч квадратов жилья царей и царьков рнд, обходится холопам в такую сумму:
300 000 х цену газа = 300 000 х 1000 грн за куб газа.
При самых идеальных прогнозах и теплой зиме, в месяц уходит на отпление, гарячую воду и т. д- приблизительно 0,5 м кубических газа за отопление хат чотких пацанов.
Давайте умножим 300 000 х 0,5 кубических метра газа = 150 000 грн или 150 000х2,35 =350 000 фублев в месяц. Это халява, это только отопление за счет холопов.
Теперь умножим эти же цифры за год : 150 тыс. грн х 12 месяцев и 350 ты. фублев умножим на 12 месяцев. Итого у нас получается: 4,2 млн в год фублев или 1,8 млн грн.
Теперь проговариваем это вслух: только отопление чотких пацанов обходится недореспублике в год в 4,2 ляма фублев или в 1615 пенсий по 2600 фублев каждая. Все для народа, йопт.
Берем в руки бревно теперь и начинаем тыкать ватанам в глазик:
ведь у пушилина хата в 1000 м кв, а значит он в год доит ватных холопов только по газу, при самых идеальных условиях, на 14000 фублев в год. При зряплате 300 тыс. фублев у месяц - это космическое жмотство как по мне, Америка в шоке;
Захарченко-ко тоже не отстает от чепушила дениса: в год он минимум не башляет только за отопление 15 тыс. фублев, ведь для оплаты таких долгов есть холопы. Смерды должны башлять, захарченко-ко беден и по*ер ,что на жену его только 109 рынков записано отжатых.
Вопрос от бревна: сколько времени нужно захватчику Лондона захарченко, чтобы отложить 15 тыс. фублев за год на отопление, при зряплате в месяц 350 000 фублев в месяц? Ответ с пеной и соплями, а-ля "а в Украине хуже" не принимается. Назовите цифру просто.
Вышеназванные цифры - это подсчет по газу в идеальнеших услових, без поправки на то, что при халявном отоплении газа расходуется больше, ведь отказывать себе в чем-то не имеет смысла, бо этот банкет холопы спонсируют.
Кстати, рекомендую ватке заморочиться и посчитать сколько электричества и воды по деньгам потянет хата от 400 до 1000 м. кв . Готов поспорить, что суммы будут радовать вату как местную, так и из рф. Как и то, что это все на халяву.
Ватке из рф вообще плакать нужно сейчас, ибо их налоги в бюджет рф идут на оплату коммуналки захараста и компании. Платите курортный сбор, холопы, не дайте захарченко замерзнуть зимой.
Мораль проста : абсолютно халявная коммуналка в оккупированом Донецке -это прекрасно ,захарченко и пушилин вам подтвердят.
Ответить
Что у нас за идиотская страна, в которой штрафами за парковку занимается президент?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить