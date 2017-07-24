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 Политика Украины
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Все про:авто (4461) инвалиды (309) парковка (238) Порошенко (13470)

 Порошенко подписал Закон, усиливающий ответственность за парковку на местах для инвалидов

порошенко

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2109-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

Сообщается, что документом совершенствуется порядок обеспечения инвалидов местами для парковки их транспортных средств или транспортных средств, осуществляющих перевозки инвалидов и детей-инвалидов. Также Законом усиливается административная ответственность за нарушение установленных Законом Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" льгот для указанных лиц.

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Законом № 2109-VIII вносятся изменения в ряд статей Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", которые позволят законодательно защитить право лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят на бесплатную парковку на специально оборудованных местах, с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой. В частности, повышается размер штрафов за остановку или стоянку, парковку транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатного пользования лицами с инвалидностью или лицами, которые их перевозят. Увеличивается ответственность и за необустройство на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки мест для инвалидов.

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Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
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Эт неплохо, а когда Пэця закон об импичменте президента подпишет? Давно пора...
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зачем?шоб верховодили 450 имбицилов с депутатской неприкосновенностью?
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Затем, чтобы не зарывался и не забывал кто его выбирал и какие права делегировал. Чтобы ответственность за свои поступки и решения чувствовал. А с имбицилов также нужно неприкосновенность снять.
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ога...один уже такой есть.которого борцуны с коррупцией подсадили на трон...додон называется.
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На местах для инвалидов, и приравниваюмых к ним (депутатам, членам разным, и удавам) кактегорически не парковаться.
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Это типа у рады, Кабмина, Администрации П?! Ну да, там реально инвалидов много, здоровых бы умом и адекватных найти. А так всё больше клептократы, крадуны......
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У нас майже вся верхівка влади -інваліди на голоау...
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Тільки дивно виходить. У цих інвалідів на голову машини, великі будинки, заводи, пароплави, літаки, а ми, такі розумні, як лошари.
Може це ми - інваліди на голову, якщо раз за разом до влади пускаємо крадіїв?
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Все, теперь у нас сплошное благоденствие наступило...
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Вот и рехформы пошли....не только повышение тарифов...хотя осенью ждёмс.
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Про холопов и коммуналку на оккупированных территориях

Фашик Донецький

Вата часто любит орать о коммуналке, мол тарифы у Хунты ужос ужасный, а каждого жителя е*еней Магадана ну очень болят цены на коммуналку в Киеве или Днепре.

Сейчас мы возьмем бревно и начнем бить по глазам умным умникам по поводу коммуналки. Поехали.

Дано: площадь дома, в котором живет захарченко-ко- 1300 м. кв, пушилин - 1000 м. кв, менистр абароны рнд - 1500 м. кв.

Министры рнд + верховный суд рнд + военный суд рнд+ депутаты рнд+ чоткие пацанчеги типу ташкента+захараст+ пушилин - не оплачивают коммуналку вообще с 2015 года. Бревно начало свое грязное, но благородное дело...

Холопы на оккупированных должны всем и вся, но только не чоткие пацыки. Вообще список человек 150 есть нехолопов, которым не нужно тратиться на оплату коммуналки. Причина этому проста - смертные хай башляют. Смертным в оккупации также можно и отключать за неуплату коммуналки все, шобы холопы не быковали лишний раз.

Кстати, кто может объяснить, для чего, откуда взялась хата, частный дом у захарченко-ко? 1300 м. кв - это 21 трехкоматная квартира по 60 м. кв по площади. В таких хатах холопы живут, подставки для флажков на митигах и мясо. Может ли самый честный мало-ново-старо-нарко-росс показать ватным смердам права собственности на дом? А пенис душилин такое может? А менистр абароны рнд от инопланетян может показать тоже откуда у него взялась хата на 1500 м. кв? Или это все путен падарил?

Продолжаем шатать бревно и лупить им по темечку ватку. Площади хатынок чотких пацанов в оккупации, которым ну нету смысла оплачивать коммуналку - в среднем от 400 до 1000 м. кв. Они заработали трудом тяжким, верю. И вы уверуйте.

Для тупорылых дублирую : за коммуналку сливки обчиства рнд не платят вообще. Не платят за газ. Не платят за воду. Не платят за отопление. Не платят за электрику. Не царское это дело - коммуналку платить, тут Лондон захватывать надо, хай холопы платят.

Чтобы ватка не расслаблялась, кроме бревна, которым бьем ватке по пропитым глазам, берем во вторую руку стааааарый базарный калькулятор и начинаем синхронно лупить ватку цифрами по темечку + добивать бревном по глазам.

Напоминаю, калькулятор - это недуховная и злая шайтан- машина, которая не берет взятки и не верит в мировой заговор. Короче, дарю ватанам идею: срочно запретите калькуляторы, ибо они работают на американцев и не боятся арестов, а значит опасны.

Но перейдем от слов к делу. Берем калькулятор и начинаем лупить по темечку всех тех ватанов, кто орут и переживают за коммуналку в условном Житомире.

Общая площадь сп*жженых хат у депутатов рнд, работников судов, пушилиных, ташкентов, депутатов рнд, прочих четких пацанов, а также семей-любовниц-собутыльников - в районе 300 тысяч метров квадратных. Ну то есть отжатых хат площадь. Ну то есть национализорованых.

Ватка занервничала, ибо предчувствует удар калькулятором по голове. Получайте:

На глаз, если даже считать при самых оптимистических и идеальных данных, только отопление 300 тысяч квадратов жилья царей и царьков рнд, обходится холопам в такую сумму:

300 000 х цену газа = 300 000 х 1000 грн за куб газа.

При самых идеальных прогнозах и теплой зиме, в месяц уходит на отпление, гарячую воду и т. д- приблизительно 0,5 м кубических газа за отопление хат чотких пацанов.

Давайте умножим 300 000 х 0,5 кубических метра газа = 150 000 грн или 150 000х2,35 =350 000 фублев в месяц. Это халява, это только отопление за счет холопов.

Теперь умножим эти же цифры за год : 150 тыс. грн х 12 месяцев и 350 ты. фублев умножим на 12 месяцев. Итого у нас получается: 4,2 млн в год фублев или 1,8 млн грн.

Теперь проговариваем это вслух: только отопление чотких пацанов обходится недореспублике в год в 4,2 ляма фублев или в 1615 пенсий по 2600 фублев каждая. Все для народа, йопт.

Берем в руки бревно теперь и начинаем тыкать ватанам в глазик:

ведь у пушилина хата в 1000 м кв, а значит он в год доит ватных холопов только по газу, при самых идеальных условиях, на 14000 фублев в год. При зряплате 300 тыс. фублев у месяц - это космическое жмотство как по мне, Америка в шоке;

Захарченко-ко тоже не отстает от чепушила дениса: в год он минимум не башляет только за отопление 15 тыс. фублев, ведь для оплаты таких долгов есть холопы. Смерды должны башлять, захарченко-ко беден и по*ер ,что на жену его только 109 рынков записано отжатых.

Вопрос от бревна: сколько времени нужно захватчику Лондона захарченко, чтобы отложить 15 тыс. фублев за год на отопление, при зряплате в месяц 350 000 фублев в месяц? Ответ с пеной и соплями, а-ля "а в Украине хуже" не принимается. Назовите цифру просто.

Вышеназванные цифры - это подсчет по газу в идеальнеших услових, без поправки на то, что при халявном отоплении газа расходуется больше, ведь отказывать себе в чем-то не имеет смысла, бо этот банкет холопы спонсируют.

Кстати, рекомендую ватке заморочиться и посчитать сколько электричества и воды по деньгам потянет хата от 400 до 1000 м. кв . Готов поспорить, что суммы будут радовать вату как местную, так и из рф. Как и то, что это все на халяву.

Ватке из рф вообще плакать нужно сейчас, ибо их налоги в бюджет рф идут на оплату коммуналки захараста и компании. Платите курортный сбор, холопы, не дайте захарченко замерзнуть зимой.

Мораль проста : абсолютно халявная коммуналка в оккупированом Донецке -это прекрасно ,захарченко и пушилин вам подтвердят.
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Наконец-то гарант занялся самыми важными делами в стране. А то всякой ерундой занимается, тратит драгоценное время. А вот про штрафы - это серьезно, это суперважно.
Что у нас за идиотская страна, в которой штрафами за парковку занимается президент?
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Гарант тут при чём? Он подписывает документы, принятые депутатами.
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Вот потому так и живем, что президент и депутаты херней занимаются. Вот все в стране зашибись, только вот штрафы за парковку нужно чуть изменить и сразу заживем!
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А что он должен делать? Это его обязанность подписывать или накладывать вето на законы которые приняты ВР.
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Интересно, Трамп тоже штрафами за парковку занимается?
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...ты о своей стране заботься, нулевое недоразумение...
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на местах для инвалидов паркуются в основном чиновники!!!
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Он еще занимается открытием остановок, пешеходных дорожек. Играет в танчики..и сидит в соцсетях... Наверное. Там инвалиды его атаковали
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В общем серьезных вещей от этого дурака не добъешься. - То он кричит от радости,что безвиз дали и тем самым подняли его рейтинг. То он инвалидами самолично решил заняться. А война.Экономика.Соцусловия.- То таке ...
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То есть он должен был вето наложить на закон, принятый Радой?
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Не должен. Он должен делать акцент на тех вещах,которые я перечислил. Все остальное в сравнении - пыль. Зачем засирать мозги пылью,если основное не делается ?
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Ну вот все проблемы решены... Выиграна война восстнановлена экономика людям даны европейские пенсии и зарплаты дороги отремонтированы.... Можно и инвалидов припарковать
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Нужными Законами нашим депутаНам заняться некогда. Но вот такое штампуют с удовольствием. Зато цифра в итоге внушительная по кол-ву принятых документов. У нас что - так много инвалидов за рулём?
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У Вас часто бывает проблема с парковкой возле супермаркетов или торговых центров?
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(((( вот так бы и смотрел и смотрел - как горит огонь, бежит вода и петя подписывает новые законы)))))
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Сделал, шо должен был. Ещё бы и быдло, паркующееся на местах для инвалидов, повыздыхало, вообще было бы супер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Закон, усиливающий ответственность за парковку на местах для инвалидов
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