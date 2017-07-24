 С 2014 года поток транспорта в оккупированный Крым уменьшился на 63%, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА

Так, согласно статистике, с 2014 года поток транспортных средств уменьшился на 63%: с 99 тысяч до 37 тысяч.
При этом количество граждан, которые пересекли пункты пропуска на въезде в оккупированный Крым, снизилось на 41%: с 389 тысяч до 230 тысяч.
Пасажиротранспортний потік через адмінмежу з АР Крим.#прикордонники #кордон #новини #ДПСУ pic.twitter.com/iBcW8mCrRY- Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 24 липня 2017 р.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Фу, бля, пакость.
Ответить