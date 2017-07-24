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 Политика Украины
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 С 2014 года поток транспорта в оккупированный Крым уменьшился на 63%, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА

Ежегодно поток транспортных средств и граждан, которые едут в аннексированный Россией Крым из материковой части Украины, снижается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в инфографике, обнародованной в Twitter.

Так, согласно статистике, с 2014 года поток транспортных средств уменьшился на 63%: с 99 тысяч до 37 тысяч.

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При этом количество граждан, которые пересекли пункты пропуска на въезде в оккупированный Крым, снизилось на 41%: с 389 тысяч до 230 тысяч.


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А чого туди їхати, щоб звідти живим не вернутись? Там також людям в голови пропаганду урядову втокмачують ЗМІ, після якої не знаєш як до тебе віднесуться місцеві аборигени.
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230.000 желающих погреть жопы в Крыму, это позор для воюющей с россией страны!
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якби не небезпека, то наших ватників з України було б там чимало
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ИДИТЕ ВЫ В Ж.ПУ!!! Может - хватит- БОЛТОЛОГИЕЙ заниматься за наши деньги???
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Цифры неутешительные. У меня в городе на каждом столбе объявления, зазывающие в оккупированный Крым, задолбался срывать. СБУ это совершенно не интересно. Это то же самое, что ездить на отдых в немецкий Крым в 42-м.
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СБУ объявления срывать не должно. СБУ должно заинтересоваться автоперевозчиком, телефон которого указан в объявлении.
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а есть конкретный запрет на такие перевозки?
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Даже если запрета нет, то те автопредприятия, которые ездят в Крым, причем без пеших пересадок (как они пишут в объявления), наверняка контактируют с определенными крымскими должностными лицами. А это уже информация к размышлению.

"Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" (с)
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Зато есть запрет на огонь в сторону противника. У нас же и войны нет. А вот ввести ограничения на профессию за постоянный контакт с агрессором религия не позволяет.
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И запрет таки есть. Осуществляя перевозку по территории Крыма перевозчик (а это украинское юридическое лицо) платит местные сборы и налоги, покупает бензин, питание и т.п. А как раз это и запрещено.
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а они как раз так и не ездят...договариваются с той стороной.до поста-пеший переход-крымский автобус...а рекламу дают такую.авось лохи поведутся.
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а в Берлине фабрику в 1942 Порошенко смог бы открыть, слабо?
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сталин до 1941 успел понаоткрывать...в течение 2х лет второй мировой,с 1939 по 1941 исправно снабжал гитлера сырьем,литьем и горючкой.а также лесом и зерном.
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Более того, СССР уктивно участвовал на стороне Германии в военных действиях с 1939 до 1941.
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А кому охота там торчать полдня в очереди, вроде и немного машин а стоять приходится часов 5-7 на жаре.
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Никогда в Крыму не был, а сейчас тем более желания нет туда ехать к ватным уродам и кацапским отродьям!
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а есть довольно много совков, которые с удовольствием едут, да ещё и сожалеют о ограничениях в торговле с агрессором.
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Тот, кто ездит в Крым сейчас "отдыхать" - настоящие моральные уроды.
Фу, бля, пакость.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 2014 года поток транспорта в оккупированный Крым уменьшился на 63%, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА
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