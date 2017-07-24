 Полиция столичного метрополитена задержала псевдоминера

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУ НП Киева, инцидент произошел в мае 2017 года. Правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании станции метро "Бориспольская".
"Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи осмотрели станцию и прилегающую к ней территорию. В результате тщательной проверки никаких подозрительных веществ и предметов правоохранители не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции в метрополитене задержали 26-летнего уроженца Черкасской, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Правоохранители выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании станции с собственного мобильного телефона. Во время беседы с работниками полиции молодой человек признался, что действительно "минировал" метро, но это была всего лишь шутка. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.
Досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Сейчас суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. "Шутнику" грозит до шести лет лишения свободы.
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Ххарькове чуть ли не ежедневно минировали метро "Завод Малышева", явно не без участия кацапездальских выродков. С тех пор у меня стойкое желание рвать псевдоминеров на куски, хоть я и не пользуюсь метро...
А этого мерзавца обязательно нужно проверить на предмет госизмены, прежде чем влепить максимальный срок за "минирование".
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