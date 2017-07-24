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Все про:Киев (17682) минирование (603) Нацполиция (8120)

 Полиция столичного метрополитена задержала псевдоминера

взрывотехникиминирование

Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Продолжается досудебное расследование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУ НП Киева, инцидент произошел в мае 2017 года. Правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании станции метро "Бориспольская".

"Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи осмотрели станцию ​​и прилегающую к ней территорию. В результате тщательной проверки никаких подозрительных веществ и предметов правоохранители не обнаружили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции в метрополитене задержали 26-летнего уроженца Черкасской, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании станции с собственного мобильного телефона. Во время беседы с работниками полиции молодой человек признался, что действительно "минировал" метро, ​​но это была всего лишь шутка. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Сейчас суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. "Шутнику" грозит до шести лет лишения свободы.
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Миенр? Так это чучело надо послать в АТО на минные поля, раз ему так нравится это дело. пусть своей жопой разминирует.
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Да уж, пацанам в АТО только зека не хватает в побратимы.
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Какие побратимы? Мешок на голову и вперед, в ад.
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В 2014 в Ххарькове чуть ли не ежедневно минировали метро "Завод Малышева", явно не без участия кацапездальских выродков. С тех пор у меня стойкое желание рвать псевдоминеров на куски, хоть я и не пользуюсь метро...
А этого мерзавца обязательно нужно проверить на предмет госизмены, прежде чем влепить максимальный срок за "минирование".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция столичного метрополитена задержала псевдоминера
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