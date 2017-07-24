 Российские кураторы потребовали от террористов "ДНР" прекратить сообщать по мобилке свое местоположение из-за "американской прослушки" ВСУ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В "оперативном командовании Донецк" (1-й АК "ДНР") российские кураторы в "органах по соблюдению режима секретности" издали распоряжение в адрес среднего и младшего командного звена о строгой необходимости прекратить распространение по радиоканалам и мобильным телефонам информации о местах нахождения своих подразделений и о содержании выполняемых ими задач. В документе утверждается, что якобы ВСУ получили некие "американские станции подслушивания", и теперь, "…наладив централизованную систему РТР", полностью контролируют радиоэфир и мобильную связь в прифронтовой полосе контролируемой оккупантами территории", - сказано в сообщении.
Также Тымчук отметил, что аналогичное распоряжение от "МГБ ДНР" получают и представители "государственно-административного" персонала различных руководящих звеньев "ДНР".
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И в любом случае - бояться. )))
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