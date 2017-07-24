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 Российские кураторы потребовали от террористов "ДНР" прекратить сообщать по мобилке свое местоположение из-за "американской прослушки" ВСУ, - ИС

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Российские кураторы боевиков "ДНР" издали распоряжение о необходимости не распространять информацию о местоположении подразделений террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В "оперативном командовании Донецк" (1-й АК "ДНР") российские кураторы в "органах по соблюдению режима секретности" издали распоряжение в адрес среднего и младшего командного звена о строгой необходимости прекратить распространение по радиоканалам и мобильным телефонам информации о местах нахождения своих подразделений и о содержании выполняемых ими задач. В документе утверждается, что якобы ВСУ получили некие "американские станции подслушивания", и теперь, "…наладив централизованную систему РТР", полностью контролируют радиоэфир и мобильную связь в прифронтовой полосе контролируемой оккупантами территории", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Острая нехватка личного состава: главари террористов "ДНР" приказали отправлять на фронт "полицейских", вплоть до участковых, - ИС

Также Тымчук отметил, что аналогичное распоряжение от "МГБ ДНР" получают и представители "государственно-административного" персонала различных руководящих звеньев "ДНР".
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а шо таки не контролируют ? контролируют конечно - одним словом - бойтесь))
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Так у орков на уровне среднего и младшего командного звена со связью хреновенько - вот и приходится выбирать. То ли тарахтеть по мобилке, чтобы прослушала СБУ, то ли по гражданским рациям, чтобы прослушали ВСУ. )))
И в любом случае - бояться. )))
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Хрен поможет. И страх. Когда нажрутся и девкам начнут звонить. Кацапы не раз на этом горели. Нет у них тормоза. Живут эмоциями.
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проще было сразу потребовать, чтобы в скотомогильнике под хлоркой сами закопались, но раз хочется помучиться, то можно и так
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вас спасет только ежечасная смена симок ...только не друг с другом-а кадлый раз на незасвеченную...понятно,что дорого.а кто сказал,что грабеж стопроцентно выгодная кампания? .пираты средних веков-и те временами на рее заканчивали.
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Скоро языком глухонемых заставят общаться ихтамнетов. Я представляю кипишь, когда пиндосы поставят летальное вооружение и наши начнут жечь кацапские танки вместе с экипажами суровых шахтеров. В день по 100 штук.
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пуск ракеты по скоплению сигналов мобильных телефонов.........
Российские кураторы потребовали от террористов "ДНР" прекратить сообщать по мобилке свое местоположение из-за "американской прослушки" ВСУ, - ИС - Цензор.НЕТ 9932
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Пора уже создать укропофашистских "бесславных ублюдков", шоб вата не только ссалась, а и сралась при мыслях об Украине!!!
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У этих задрочЕнцев дырок одно только местонахождения- это в ЖОПЕ(!!!)
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Вообще, при современной войне мобильным телефонам на передовой не место. Не знаю как у ВСУ - а на вооружении у РФ есть комплексы РЭБ которые отслеживают сигналы мобильных телефонов и даже могут имитировать ячейки сотой связи, заставляя телефон подключаться к сети через себя, пеленгуя его местоположение и полностью контролируя обмен информацией.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские кураторы потребовали от террористов "ДНР" прекратить сообщать по мобилке свое местоположение из-за "американской прослушки" ВСУ, - ИС
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