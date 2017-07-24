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 Политика Украины
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 ФСБ РФ заставляет боевиков на Донбассе сдать паспорта и удалиться из соцсетей, - разведка

разведка

Оккупационное командование боевиков на Донбассе представляет небоевые потери (в том числе самоубийства) как гибель на передовой позиции при выполнении боевых задач.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

"В соединениях и частях 1, 2 АК продолжается реализация мероприятий по сокрытию участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории Востока Украины путем изъятия у них личных документов (паспортов и военных билетов). Установлено, что эти мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением Генерального штаба ВС РФ и контролируются сотрудниками ФСБ РФ. Кроме того, российских военнослужащих заставляют удалять личные страницы в социальных сетях", - сказано в сообщении.

При этом, несмотря на проблемы с укомплектованностью подразделений, лиц, не выполняющих указанные требования, увольняют с военной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за издевательств командования наемники РФ все чаще дезертируют из частей, - ГУР МО

"Среди личного состава российских оккупационных войск отмечаются очередные случаи небоевых потерь и суицидов в результате издевательств российских офицеров и доведения подчиненных до самоубийства. 23 июля с.г. военнослужащим одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ осуществлено самоубийство с использованием личного оружия. Во избежание ответственности, командованием осуществляется представление небоевых потерь, как гибель на передовой позиции при выполнении боевых задач", - сообщает разведка.

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Волонтёры много чего накопали через соц сети про свидетельства русской агрессии в Украине. Вот и перепугались сепары и их кураторы. Ведь страшнее правды для них и России нет ничего.
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У меня плохие новости, все то что они постили в интернете теперь там на веки, даже если инфу фсб им почистило
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это да, благодаря упорным украинцам, но вот впредь они, гады, будут осторожничать и Гаагская папка будеть толстеть медленнее.
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А лучше - самим удалиться пока их не УДАЛИЛИ,,, . Имеющий уши да услышит..
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Эка новость ! Все рублено из одной савецкой системы. В Украине эдентично симметрично. Хотите убедиться ? Наберите данные знакомого мента,сбу-шника или налоговика.- Хер найдете в тырнете.
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Доброе утро, друзья.

Понедельник - новая неделя. Наступающая неделя пройдет полностью под знаком двух тем - 1) Волкер и 2) новые санкции США к РФ.Волкер вчера заявил, что на Донбассе, конечно, нет никакой гражданской войны (привет нашим консервам), а есть очевидная горячая война РФ против Украины. Сегодня Волкер - в Киеве. Далее (всю неделю) его челночная дипломатия - Париж-Берлин-Лондон-Брюссель (НАТО и ЕС)- Вашингтон. Как мы видим, США плотно включились в процесс урегулирования.Санкции Палаты.
Всю неделю это будет главная тема новостей. Как проголосует Палата (прогнозирую, что с очень большим перевесом, чтобы Трамп увидел, что вето его легко преодолевается в случае чего)? Как отреагирует ЕС (прогнозирую, что серьезного противостояния ЕС с США не будет - найдут бюрократическую обертку и единство Запада против РФ будет обеспечено).Спасибо за прекрасные отклики на вчерашние посты.
Хорошей недели всем.

Олег П .
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Что хуйло что Трамп и Меркель играют в одну игру !
Вот только понимают это как раз не все !
уровень так сказать посвящения другой
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Пора уже создать укропофашистских "бесславных ублюдков", шоб вата не только ссалась, а и сралась при мыслях об Украине!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ РФ заставляет боевиков на Донбассе сдать паспорта и удалиться из соцсетей, - разведка
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