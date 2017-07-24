 "Говорить о третьем аэропорте для Киева возможно, если летать будут не менее 30 млн человек в год", - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о перспективах развития двух столичных аэропортов, а также аэродрома в Гостомеле. По его словам, для полноценного функционирования данных объектов необходим соответствующие ресурсы и пассажиропоток.
"В Киеве есть два действующих аэропорта - аэропорт "Жуляны", который находится в коммунально-частной собственности, и аэропорт "Борисполь", который является государственным. Аэропорт "Жуляны" работает на около половины своих мощностей, а аэропорт "Борисполь", дай Бог, чтобы работал на половину мощностей до конца этого года. Говорить о третьем аэропорте возможно в стратегическом плане, если у нас есть понимание, что через аэропорты Киева будут лететь не меньше 30 млн человек ежегодно, что четко это через два года будет, когда у нас есть достаточно ресурсов для того, чтобы строить очередные аэропорты в Гостомеле, возможно переносить аэропорт "Жуляны" в аэропорт "Гостомель" там строить, а в аэропорту "Жуляны" чтобы была малая авиация или бизнес-авиация, или просто что-то другое вместо аэропорта", - сказал министр.
Омелян добавил, что возможность реализации таких идей требует тщательного изучения.
"Это долгосрочная перспектива", - отметил он.
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А как насчет космопорта и межгалактического шахматного турнира в Киеве?
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подъема в 3 раза ждать нескоро...
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1992-2017- 2017 в1992 одни из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе!!!
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Дайте людям заробити гроші і ви побачите скільки буде літати. 60%+ люду ,небуло ніколи де інде як тільки вдома.
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