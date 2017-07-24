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Все про:аэропорт (1261) Киев (17682) Омелян (293)

 "Говорить о третьем аэропорте для Киева возможно, если летать будут не менее 30 млн человек в год", - Омелян

омелян

Владимир Омелян рассказал о перспективах развития столичных аэропортов.

Как передает Цензор.НЕТ, министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина" рассказал о перспективах развития двух столичных аэропортов, а также аэродрома в Гостомеле. По его словам, для полноценного функционирования данных объектов необходим соответствующие ресурсы и пассажиропоток.

"В Киеве есть два действующих аэропорта - аэропорт "Жуляны", который находится в коммунально-частной собственности, и аэропорт "Борисполь", который является государственным. Аэропорт "Жуляны" работает на около половины своих мощностей, а аэропорт "Борисполь", дай Бог, чтобы работал на половину мощностей до конца этого года. Говорить о третьем аэропорте возможно в стратегическом плане, если у нас есть понимание, что через аэропорты Киева будут лететь не меньше 30 млн человек ежегодно, что четко это через два года будет, когда у нас есть достаточно ресурсов для того, чтобы строить очередные аэропорты в Гостомеле, возможно переносить аэропорт "Жуляны" в аэропорт "Гостомель" там строить, а в аэропорту "Жуляны" чтобы была малая авиация или бизнес-авиация, или просто что-то другое вместо аэропорта", - сказал министр.

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Омелян добавил, что возможность реализации таких идей требует тщательного изучения.

"Это долгосрочная перспектива", - отметил он.
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После отказа Ryanair это убл...к ещё не в отставке???????????
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Сделать надо хоть десять ,чтобы была конкуренция и был свободный доступ на рынок данного товара и услуг. Тогда и цены снизятся ,потому что будут биться за каждого пассажира. А кто не сможет выдержать конкуренцию пусть разорится и уйдёт с рынка этих услуг. А аэропорт закроется. Выживет лучший. Мы потребители и государство не обязано поддерживать чьи-то спадающие штаны или зарабатывать на яхты и виллы в Монте-Карло.
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Абсолютно согласна, в "Борисполе" своя мафия и они НИКОГДА и НИКОГО не пустят на свою территорию. В прошлом году мой сын с семьей улетал на отдых, внучке было 2 года, Паспорт у ребенка был!!! Так "Они" требовали еще свидетельство о рождении и свидетельство о браке, т.к.разные фамилии у ребенка и мамы.Несмотря на то,что ребенок УЖЕ летал отдыхать до этого из Борисполя. Просто вымагали ДЕНЕГ! И это делалось на регистрации, когда человек ФИЗИЧЕСКИ не успеет ничего сделать.
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это обычная процедура для пересечения границы, я это делаю каждый раз, когда семья едет за бугор. Ещё и разрешение родителя, который остаётся, на вывоз ребёнка зарубеж должен быть если едут без меня. И Борисполь здесь не причём, там своих замуток хватает.
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...с нулевками так всегда происходит на Цензоре, так что не плачь...
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Все, что-то пишут о России, как там "..рово, а о том, сколько у нас "Хорошего" никто.
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давно пора уже поговорить об отставке єтого клоуна!
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с тем количеством мостов через Днепр скоро так и будет, сел в самолет - на работу, снова сел - домой, недорого и удобно
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"Говорить о третьем аэропорте для Киева возможно, если летать будут не менее 30 млн человек в год", - Омелян.

А как насчет космопорта и межгалактического шахматного турнира в Киеве?
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сейчас борисполь + жуляны около 10 млн в год (2016)...
подъема в 3 раза ждать нескоро...
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В этом вся политика украинского чиновничества- никакой конкуренции. Зачем создавать ещё аэропорты, если они поставят под угррозу уже захваченый?
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хозяина Борисполя уже уволил, засранец?
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После распада СССР на территории бывшей УССР остались одни из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе. Большая часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории УССР, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе. В состав ВВС Украины были переданы три воздушные армии (1100 боевых самолётов)

1992-2017- 2017 в1992 одни из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе!!!
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Ви подивіться на аєропорти світу.То є аеропорти.Бориспіль виглядае, по зрівнянню з ними, як сільский аеропорт.Його треба росширювати,робити інфрастуктуру.Воно вже про третій міркує.
Дайте людям заробити гроші і ви побачите скільки буде літати. 60%+ люду ,небуло ніколи де інде як тільки вдома.
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Бориспіль фактично прибрали до рук група людей і тепер навіть уряд неможе,а бо не хоче,це зробити доступним для людей. Тому поки це все не поставлять на місце ніякі лоукостер з Борисполя літати не буде
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Панове коментатори! Гадаю, на ваше щастя Омеляна скоро звільнять (моє власне припущення), молодий, не зручний, став міністром тільки тому що за рібікіним, головним кандидатом на крісло, був дужий корупційний скандал, тому його призначення було чисто формальним, повинен був бути зручним хлопчиком для побиття і не заважати мерзоті пиляти бюджетні кошти, а він почав проводити власну політику в галузі, точніше робити спроби. А ми будемо і далі копсиркатись у власному лайні намагаючись зрозуміти хто винен у наших бідах. Підходимо до зеркала і дивимось на авторів цього яскравопаскудного життя.
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Точно! Жуляны - в Гастомель, а землю - продать!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Говорить о третьем аэропорте для Киева возможно, если летать будут не менее 30 млн человек в год", - Омелян
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