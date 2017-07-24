 "Есть многое, о чем мы хотим знать", - конгрессмены требуют ответа от зятя Трампа о связях с РФ

В Конгрессе США 24 июля ожидают свидетельств зятя и советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Ожидается, что Кушнер в закрытом режиме расскажет в сенатском комитете по разведке о контактах между Россией и избирательной кампанией 45-го президента США.
Как заявил ведущий конгрессмен-демократ Адам Шифф, 36-летнему Кушнеру будут поставлены вопросы о его встрече с дипломатами России в Вашингтоне, руководителем крупного российского банка и российским адвокатом Натальей Весельницкой.
"Есть многое, о чем мы хотим знать. Мы, конечно, хотим знать о нескольких встречах, которые, вероятно, произошли", - сказал Шифф в интервью телеканалу CBS.
Новый директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи выразил надежду, что эти показания одного из ближайших советников президента Трампа будут "последними, когда придется говорить о России".
Расследование Конгресса проводится отдельно от расследования министерства юстиции США во главе со специальным советником Робертом Мюллером. Оба эти расследования имеют целью выяснить, существовала ли какая-то координация между кампанией Трампа на выборах 2016 и российскими агентами для вмешательства в эти выборы.
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"Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно." (с)
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ролики об МКС снимае в Голливуде.
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"А теперь пусть выступит начальник транспортного цеха, пусть доложит об изыскании внутренних резервов..." (с)
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