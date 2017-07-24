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 "Есть многое, о чем мы хотим знать", - конгрессмены требуют ответа от зятя Трампа о связях с РФ

иванка

В Конгрессе США ожидают свидетельств зятя Трампа по связям с Россией.

В Конгрессе США 24 июля ожидают свидетельств зятя и советника президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Ожидается, что Кушнер в закрытом режиме расскажет в сенатском комитете по разведке о контактах между Россией и избирательной кампанией 45-го президента США.

Как заявил ведущий конгрессмен-демократ Адам Шифф, 36-летнему Кушнеру будут поставлены вопросы о его встрече с дипломатами России в Вашингтоне, руководителем крупного российского банка и российским адвокатом Натальей Весельницкой.

"Есть многое, о чем мы хотим знать. Мы, конечно, хотим знать о нескольких встречах, которые, вероятно, произошли", - сказал Шифф в интервью телеканалу CBS.

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Новый директор Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи выразил надежду, что эти показания одного из ближайших советников президента Трампа будут "последними, когда придется говорить о России".

Расследование Конгресса проводится отдельно от расследования министерства юстиции США во главе со специальным советником Робертом Мюллером. Оба эти расследования имеют целью выяснить, существовала ли какая-то координация между кампанией Трампа на выборах 2016 и российскими агентами для вмешательства в эти выборы.
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по напористей давайте - а то как кружкисты из кружка "Хочу все знать" )))
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А умные люди пррредупреждали:-

"Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно." (с)

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· «Дети и дураки всегда говорят правду», - гласит старинная мудрость. Вывод ясен: взрослые и мудрые люди правду никогда не говорят. (с)
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Поверю американцам если признают,что NaSa все свои
ролики об МКС снимае в Голливуде.
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"Есть многое, о чем мы хотим знать", - конгрессмены требуют ответа от зятя Трампа о связях с РФ.

"А теперь пусть выступит начальник транспортного цеха, пусть доложит об изыскании внутренних резервов..." (с)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Есть многое, о чем мы хотим знать", - конгрессмены требуют ответа от зятя Трампа о связях с РФ
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