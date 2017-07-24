 Острая нехватка личного состава: главари террористов "ДНР" приказали отправлять на фронт "полицейских", вплоть до участковых, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Главари "ДНР" отдали указание руководству "МВД ДНР" выделять в распоряжение командования "1-го АК ДНР" для участия в боевых действиях сотрудников "правоохранительных органов ДНР" (уголовный розыск, участковые инспекторы, "Беркут")", - написал он.
По словам Тымчука, данное решение обусловлено острой нехваткой боевиков в подразделениях "ДНР" и вызывает крайне негативную реакцию со стороны "правоохранителей ДНР" и членов их семей.
"Некоторые лица, уже на стадии трудоустройства в "органы МВД ДНР", отказываются проходить там службу и забирают документы", - отметил Тымчук.
Как сообщалось ранее, в "1-й АК ДНР" прибыла новая группа офицеров ГРУ ГШ ВС РФ с целью переформатирования и повышения эффективности работы "военной разведки ДНР".
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И в ближайшей перспективе-дохлый долбойоб!!!
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Каждый раз читая его,обещаю себе завести факбук и время от времени придумывать ему истории,что б не позорился.Аж жалко его.
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"Я опіз_дав" чи "Я запіз_дівся"?
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- На сегодняшний день Генеральный штаб тщательно скрывает эту цифру и никак не хочет сообщать, какой реальный некомплект. Эти данные тщательно скрываются, но судя по тому, что объявлен внеочередной призыв и не указаны сроки окончания призыва и количество призываемых, призывать могут и два месяца, и три, и до конца года. Это говорит о том, что с укомплектованностью личного состава в Вооруженных силах огромнейшая проблема на уровне, наверное, катастрофы. И призывать будут до тех пор, пока не смогут набрать необходимое количество людей...."
прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы", военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Неньку захищати немає кому. усi в Кирилiвцi дупу грiють... або на полякiв батрачать....
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-давай хлопок!
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