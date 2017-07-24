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 Острая нехватка личного состава: главари террористов "ДНР" приказали отправлять на фронт "полицейских", вплоть до участковых, - ИС

боевик

Главари боевиков приказали откомандировывать сотрудников так называемых "правоохранительных органов ДНР" для участия в боевых действиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Главари "ДНР" отдали указание руководству "МВД ДНР" выделять в распоряжение командования "1-го АК ДНР" для участия в боевых действиях сотрудников "правоохранительных органов ДНР" (уголовный розыск, участковые инспекторы, "Беркут")", - написал он.

По словам Тымчука, данное решение обусловлено острой нехваткой боевиков в подразделениях "ДНР" и вызывает крайне негативную реакцию со стороны "правоохранителей ДНР" и членов их семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики "ДНР" планируют переоборудовать жилые здания под казармы и админпомещения, ждут подрядчиков из РФ, - ИС

"Некоторые лица, уже на стадии трудоустройства в "органы МВД ДНР", отказываются проходить там службу и забирают документы", - отметил Тымчук.

Как сообщалось ранее, в "1-й АК ДНР" прибыла новая группа офицеров ГРУ ГШ ВС РФ с целью переформатирования и повышения эффективности работы "военной разведки ДНР".


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Правильно - .. И уличных регулировщиков ДНР - тудаже.....
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Главное - будут иметь статус-- " Учасника боевых действий на Бамбассе" Говорят - это в Раше тянет на миллионную пенсию... Надобы у Ерофеева и Агеева поспрошать...Неужто правда???
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Если это правда,то это прекрасная новость. Рыговские ахметовские менты нужны только для удобрения. Но....Маловероятно. Они не привыкли жопой рисковать. Скорей расчитаются и в Украину сбегут дальше ахмету служить.
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Ну не совсем так. Если быть более точным, отправляют "отряды быстрого реагирования", которые состоят в основном из полиции, которые занимаются "зачисткой" сёл в "серой зоне" (паспортный контроль, обыски и т.п.)
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Надеюсь, что в блиндаж с петухами(беркутом) 120й упадёт
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А бонус им какой? Контрамарка в мобильный крематорий без очереди!?
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Мне уже стенать о тяжкой доле связавшихся с украми мусоров или подождать до обеда, а то с утра я не употребляю?
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Неважно, кого ты поддерживаешь - ДНР или ЛНР. Главное, что ты - долбоёб.

И в ближайшей перспективе-дохлый долбойоб!!!

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Отбросить благие намерения с кторыми Тымчук выдает эти перлы,то...Блин,де он берет инфу?)))Ну ведь реально бредятина школьника,что в свою очередь выставляет его дебилом.
Каждый раз читая его,обещаю себе завести факбук и время от времени придумывать ему истории,что б не позорился.Аж жалко его.
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Як правильно писати українською:
"Я опіз_дав" чи "Я запіз_дівся"?
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удивительно, что из дерьма пока не лепят, разницы все равно не заметил бы никто
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Ще б щось Гаращенко на фейсбуці написав......
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Лучше бы перекрыть все КПП и не пропускать мужское население на подконтрольную территорию Украины .
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а в нас що, краще?
- На сегодняшний день Генеральный штаб тщательно скрывает эту цифру и никак не хочет сообщать, какой реальный некомплект. Эти данные тщательно скрываются, но судя по тому, что объявлен внеочередной призыв и не указаны сроки окончания призыва и количество призываемых, призывать могут и два месяца, и три, и до конца года. Это говорит о том, что с укомплектованностью личного состава в Вооруженных силах огромнейшая проблема на уровне, наверное, катастрофы. И призывать будут до тех пор, пока не смогут набрать необходимое количество людей...."
прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы", военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Неньку захищати немає кому. усi в Кирилiвцi дупу грiють... або на полякiв батрачать....
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шо совсєм плохо з гарматним мЬясцем, далі буде, лохів меншає, слід вовкі-головкі замислитись і почати відловлювати в метрі та на громадських зупинках, тупе бидло потроху почало закінчуватись, хіба плодовиті гондурасєйські баби наплодять ще, вони в них як автомат калашнікова чергою стріляють своїх вилупків
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ваще странно ....так там участковые и так оттуда... поругались две бабы изза дома и давай кактать телеги друг на друга ну и пришла одна к участковому пантелеймоновки расказать кто сучка крашена а участковый глядя в окно через полчаса расказа выдал ....Я на заводи работал пошоль ваивать у меня шесть кантузий !!!пошли вы нахер !!!! со своим домом....... и опять уставился в окно ..... больше расказывает Наталья я туда неходила сама разобралась с невесткой...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОстрая нехватка личного состава: главари террористов "ДНР" приказали отправлять на фронт "полицейских", вплоть до участковых, - ИС
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