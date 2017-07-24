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 Оккупанты предлагают разрешить расплачиваться в Крыму биткоинами, "чтобы люди, не преследовались у себя на родине"

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предложил разрешить расчеты криптовалютой на территории оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокремлевский местный сайт Новости Крыма.

По его мнению, это могло бы поспособствовать развитию иностранного туризма. При этом он подчеркнул, что "никаких серьезных проработок на эту тему нет".

"Чтобы люди, которые были в Крыму, не преследовались у себя на родине, потому что они расплачивались там карточками, можно было бы подумать, и сделать какие-нибудь исключения", - сказал Моисеев в программе пропагандистского телеканала "Россия 24".

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дык.... поэтому бидительные да прозорливые курортный сбор ввели...
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Да помню, помню... Помнится еще задолго до Майдана, еще когда на маилСру были комменты на форумах и тема была отдыха в Крыму. Так крЫсчане тогда писали мол нахрена вы (хохлы) тут нужны со своей капустой и картошкой (ну имелось в виду со своими продуктами) нищеброды... А Ано вонА как палучаеЦа, в мААЦкве тоже АкАзываеЦа нищеброды...
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АТБшные сосиски в нагретом багажнике, это же просто мечта. Желательно держать их там подольше
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та і тих, хто з"їв ці сосиски, тримати подАльше.. Від моря та басейну )))
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А куда же они свои картьі сейчас вставляют там?
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Та ракушок на пляжах повно, назбирайте і розплачуйтесь!!!
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1 биткоин стоит 2000$, за него чашку кофе не выпьешь.
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За биткоины? Уже неактуально и непрактично, комиссия за оплату транзакции уже выше стоимости кофе...

http://www.forexpf.ru/news/2017/07/03/bg50-kofe-za-bitkoiny-uzhe-neaktualno-i-nepraktichno.html
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спасибо за ссылку, полезная информация, а то на форумах цензора как правило отсебятину с умным видом гонят....
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зависит от количества упавших в неё камней с неба....
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ага. биткоинтами.... ГАВНОМ!!!! коровьими лепехами!!!! Так скрепнее
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Уникальный курорт-военная база с системой обслуживания - Всё Выключено! А сначала отключили мозги......
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сейчас зарубежные туристы как ломанутся в Крым тратить биткоины. Где ещё за 150 долларов в сутки можно жить в сарае обклеенном старыми газетами с холодильником 1970 года выпуска с удобствами на улице. Крысяне держите карман шире...
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блин бабульки в крыму незнают куда эти биткоины девать
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[Каменные деньги острова Яп (Raay)]: Посмотри! http://actravel.ru/sight.php?n=35

Точняк подойдьот крісчанам!!!

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Тем более, с неба регулярно камни валятся...
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А пахлава медовая, трубочки, креветки, чебуреки....сколько дебилкоинов, мелочью берут?
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Лучше бы этот засранец рассказал как после аннексии они волокли самолетами рубли и доллары в Крым,что это за деньги?Очень просто-краденые у своего же народа.А как отмыть?Правильно, продать населению баксы за рубли,сделать дуракам пенсии и зарплаты и пусть покупают жратву поставляемую оттуда же.
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По Джеку Лондону с аборигенами можно расплачиваться бусами, ситцем, топорами, ...
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так то были свободные аборигены, а это особо скрепный подвид человечества, им бусы с топором нафиг сплющилися.
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Страна рабов,НЕТ Ферма рабов,у которых никаких прав,только мычать и жрать вотку.
Вот тут в видосе хуйло говорит о свободе в интернете в 2011 году,а теперь за репост дают рабам в расцЫи реальный срок.Страна колония-ферма биорабов !


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еще можно бусами, цветные стеклышки тоже подойдут, чего уж стесняться, раз дикари
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Кацап звісно єрунду сказав, але ращка впритул і серйозно займається крипто валютами на відміну від нас. Блокчейн, смартконтракти, крипта, ІСО це все термінологія майбутнього. Порошенко у Боровика громадянство забрав, але Боровик вивів свій стартап на ІСО де зібрав кілька мільйонів доларів. Зараз йому запропонували перевести на блокчейн роботу якоїсь великої європейської установи. Блокчейн і є найкращий спосіб боротьби з корупцією, а не розстріли. ІСО це інвестиції, крипта - нова кров. Так що постєбаться з кацапів в цьому плані можна, але вони в цьому плані просунулися набагато далі від нас і при повній фінансовій блокаді для них біткойн це реальний вихід. Крім ВТС є ще маса криптовалют, якими теж можна розраховуватися. Зрозуміло, що пересічний кацап не знає про це і поняття навіть не має про крипту, але федеральні канали уже розповідають про майнинг і як на цьому заробляють.
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Новая индустрия: производство майнеров
ТЕМА:Майнинг
ОПУБЛИКОВАЛ: РАСПОРЯДИТЕЛЬ КЛУБА 24.07.2017
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев вместе с партнерами запустил сборку серверов для майнинга криптовалюты. Об этом он сообщил корреспонденту «Инвест-Форсайта» в кулуарах конференции «Электронная (Цифровая) экономика».
Предприятие находится в Москве, но название компании, адрес и объем инвестиций интернет-омбудсмен не раскрыл.
Однако известно, что одним из партнеров Дмитрия Мариничева является Сергей Бобылев, экс-владелец сети магазинов бытовой техники Санрайз и генеральный директор компании SmartHeat. SmartHeat также производит серверы (или вычислительные блоки) для майнинга эфиров (Ethereum), второй по стоимости криптовалюты после биткойна (ее капитализация превышает $4,4 млрд на 18.04.17).
«Вычислительные блоки делаются полностью из российских деталей, кроме чипов», - говорит Мариничев.
Стоит заметить, что чипы - важнейшая часть сервера, это специализированный микропроцессор, чипы в компании Мариничева и Бобылева закупаются у Bitfury и других мировых производителей. Сами вычислительные блоки помещаются в закрытые стальные корпуса 35х40х40 см (есть и больше). Один сервер будет стоить от $1 тыс. до $2 тыс. Согласно расчетам ethereum mining calculator, на одном майнере с 5 видеокартами AMD Radeon RX 470 до 150 мегахэш можно заработать примерно $57 в месяц.
Меж тем, сборкой майнеров заинтересовался Сбербанк.
«Сегодня мой муж там проводит экскурсию для Сбербанка», - рассказала супруга Сергея Бобылева Оксана Бобылева, руководитель направления блокчейна в «Партии Роста».
Ранее компания SmartHeat запустила в производство так называемый easy-майнер - это одновременно бытовой обогреватель воды или воздуха и устройство, производящее биткойны: тепло, выделяющееся при работе сервера, используется в быту. Автономный компьютерный блок на 1,5 кВт в сочетании с водяным котлом позволяет обогреть комнату площадью в 20 кв.м. и нагревать воду до 65 градусов. Одновременно на компьютер устанавливается программа, которая позволяет генерировать биткоины.
Правда котел немедленно морально устаревает, когда появляется новый, более мощный чип, а это происходит каждые два года, в то время как инвестиции в котлы - долгосрочные.
«Через 2-3 года такой майнер уже будет только греть, а заработок от него будет, вероятно, мизерный», - считает Дмитрий Стародубцев, совладелец Satoshi Fund.
По данным Мариничева, в сфере майнинга криптовалют Россия занимает третье место в мире и контролирует около 5-7% от мировой вычислительной мощности. Китай - более 50%.
«Мы хотим вернуть российских майнеров в Россию, и частично это уже удалось сделать. В этом году Россия выйдет на горизонт 10% мировой вычислительной мощности», - утверждает Мариничев.
Сергей Бобылев вообще уверен, что Россия станет лидером в майнинге.
«У нас есть все предпосылки для этого: и холодный климат, и дешевая электроэнергия. Для примера, в Иркутской области электричество стоит по 45-75 копеек, а китайские майнеры покупают его по 2,1-2,7 руб».
Крупных криптовалютных ферм в России с потреблением больше 200 киловатт в час - 250-300, подсчитал совладелец компании 51ASIC Андрей Зимин. Большинство находится в Сибири (Новосибирск, Красноярск, Братск), Дальнем Востоке, где самая дешевая электроэнергия. Еще год назад их было в 4-5 раз меньше. В Исландии, где у россиян также есть криптовалютные фермы, они даже отапливают целые поселения. Количество компаний, производящих и торгующих оборудованием для майнинга криптовалют, увеличивается. Компания 51ASIC с главным офисом в Смоленске в прошлом году открыла допофис в Москве. 51ASIC - еще одна российская компания, которая также собирает майнеров, она принадлежит Андрею Зимину и партнерам. На международном рынке есть два крупных производителя ASIC-майнеров: Bitmain и Bitfury, первая занимается розничными продажами, вторая ориентирована на профессиональных крупных заказчиков. Доля Bitmain - 60-70%, Bitfury - 15-20%.
Совладелец одной из российских криптоферм Тимофей Ра говорит, что майнить биткоины уже невыгодно, по крайней мере, в России: слишком много майнеров. К тому же, награда майнера в прошлом году стала вдвое меньше и сократилась до 12,5 BTC за блок.
Зимин не согласен с этим мнением: «Насчет биткоинов не соглашусь. Люди продолжают вкладывать миллионы долларов в оборудование по майнингу. Люди стали переходить с классических активов - недвижимость, ценные бумаги - на криптовалюту, стали лучше разбираться в криптовалютах».
Кстати, по данным сервиса «Контур.Фокус», Мариничев также является владельцем компании «Радиус Груп», которая поставляет системы охлаждения воздуха и электропитания для ФГУП «Российский федеральный ядерный центр», «Рособоронэкспорта» и других компаний. Такое оборудование необходимо и для майнинга криптовалют.
Ну а в среде российских энтузиастов обсуждается проект создания самой большой майнинговой фермы в России - и, возможно, даже в мире - на базе одной из атомных станций - там, где есть дешевая электроэнергия.
Автор: Наталья Кузнецова
Источник: if24.ru
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Иностранные туристы могут расплачиваться биткоинами... а еще могут должны привозить с собой воду.
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Оккупанты предлагают разрешить расплачиваться в Крыму биткоинами, "чтобы люди, не преследовались у себя на родине".

Не знаю насчет биткоинов, но то, что будут скоро в Крыму битами репы шлифовать, это факт.
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то, "петєю" біткоінів не вдалося назбирати, тому примушують злиденних кацапотуристів ними розраховуватись??? Звідки вони в злиднів?
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Придурковатт- единица измерения интеллекта кацапа.
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в принципе в качестве платежного средство можно использовать все что угодно, лишь бы это самое средство признавалась в качестве такового всеми участниками рынка товаров и услуг. и тут у крысчан выбор практически безграничный, от пустых бутылок до каце
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыОккупанты предлагают разрешить расплачиваться в Крыму биткоинами, "чтобы люди, не преследовались у себя на родине"
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