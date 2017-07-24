 Более 150 нардепов предлагают отменить необходимость согласия Рады на арест парламентариев, - законопроект

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте Верховной Рады обнародован законопроект группы народных депутатов "О внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности" (№6773).
Депутаты-авторы законопроекта предлагают изъять положение статьи 80 Конституции Украины, которое гарантирует парламентариям депутатскую неприкосновенность, и норму, предусматривающую, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады.
При этом предлагается оставить в Основном законе положение 80-й статьи: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".
Как сообщал Цензор.НЕТ, законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 19 июля, его авторами являются более 150 народных депутатов.
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И это значит что депутату лучше знать что надо народу.
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На фоне миллионов???
На депутатских заводах люди за копейки работать не будут, тогда когда они сами в золоте купаются!
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Более 150 нардепов предлагают отменить необходимость согласия Рады на арест парламентариев, - законопроект150*150*3= меняем конституцию, сохраняем власть)))
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