EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  957  21
Материалы по теме:
Все про:ВР (22884) законопроект (1889) неприкосновенность (854)

 Более 150 нардепов предлагают отменить необходимость согласия Рады на арест парламентариев, - законопроект

закон порошенко законопроект указ подпись подписание одобрение утверждение

Более 150 народных депутатов Верховной Рады предлагают отменить необходимость дачи парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепов.

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте Верховной Рады обнародован законопроект группы народных депутатов "О внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности" (№6773).

Депутаты-авторы законопроекта предлагают изъять положение статьи 80 Конституции Украины, которое гарантирует парламентариям депутатскую неприкосновенность, и норму, предусматривающую, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады.

При этом предлагается оставить в Основном законе положение 80-й статьи: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Как сообщал Цензор.НЕТ, законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 19 июля, его авторами являются более 150 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПП поддержит все представления Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности, - Кононенко
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Более 150 нардепов предлагают отменить...... Весь народ Украины не предлагает..., а требует отменить и посадить всех засранцев !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так депутаты это представители народа в верховной раде.
И это значит что депутату лучше знать что надо народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все обстоит иначе. В связи с тем, что в Конституции Украины отсутствует определение того, что представляет собой народ Украины, вместо этого лишь в преамбуле жалкая попытка определить украинский народ словом "граждане", что абсурд, ибо гражданство государство дает, которое и само полномочия на власть от народа получает... словом, из-за того, что в Конституции Украины нет определения украинского народа депутаты Украины не могут его представлять. Так кого же они представляют? А никого. Ведь договор, в котором стороны не представлены, юридической силы не имеет, то что это договор между народом и властью ситуации не меняет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда будем по принципу "я депутат ты дурак"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уряааа! Пусть квакаков сажает всех, кому сможет патрон подбросить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такие как ты обычно плачут, когда уже ничего сделать нельзя. в тряпочку. в СИЗО. после ментовских процедур. слизывая кровь и сопли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кырыло ты идиот, твой высер тупее тебя. Не знаю за какую депутатскую мразь ты тут отвечаешь, но таким как ты место на Кацапии! Там не то что депутатская не прекосновенность есть, там даже "Режим Бога" можно купить у Ралдугина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
150-ти уже нужно оменять,список прилагается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заколебали ! Нахрен нужны эти все решения ? - Да сделайте все как в той же Германии ! Там люди веками все продумывали ! Не такие дебилы как здесь. Они все предусмотрели,чтобы не было никаких узурпаций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там люди веками формировались. Тут же всем до людей еще века!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с ЛЮДЬМИ и тут все в порядке - речь о депутатах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да. Если как бесплатная рабсила то все в порядке, даже лучше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"бесплатная рабсила" не волонтерствует, например.
 показать весь комментарий
Ответить
 
1? 2? 1000???
На фоне миллионов???
На депутатских заводах люди за копейки работать не будут, тогда когда они сами в золоте купаются!
 показать весь комментарий
Ответить
 
дело не в количестве, а в качестве. и как показала практика - этих "миллионов" не так уж и много: откинуть ватную наросль и останутся ЛЮДИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проверь, нет ли ошибок в запросе ???

Более 150 нардепов предлагают отменить необходимость согласия Рады на арест парламентариев, - законопроект150*150*3= меняем конституцию, сохраняем власть)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 150 нардепов предлагают отменить необходимость согласия Рады на арест парламентариев, - законопроект
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти