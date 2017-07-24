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Все про:дети (3246) Донецк (7442) конвой (243) отравление (848) Россия (71527) Тымчук (1479)

 В оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ, - ИС

конвой гуманитарный

23 июля в оккупированном Донецке в больницу Вишневского поступили около 20 детей в возрасте от шести месяцев до 1,5 лет с диагнозом отравление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В Донецке фиксируется поступление в больницу Вишневского (ЦКГБ №1) значительного количества (на 23.07 - не менее 20) детей, в основном в возрасте от 6 мес. до 1,5 года. Причиной отравления родители пострадавших детей называют некачественное детское питание, продающееся в торговых сетях Донецка, и прибывшее в составе гуманитарной помощи из России ("гумконвои")", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в Бердянске: Санаторий "Лазурный" не был готов к функционированию и приему детей, - Госпродпотребслужба

Также Тымчук отметил, что российскими кураторами "ДНР/ЛНР" в администрации президента РФ решается вопрос об изменении правил ввоза на территорию "республик" отдельных видов топлива, в частности сжиженного газа. Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) разрабатываются соответствующие положения о механизмах поставки топлива в "ЛДНР" под отдельную структуру-монополиста (по нашим данным - российскую ООО "Транснефтегаз").
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Знакомая за обоими гуманитарками писала, что часто высылают с востока просроченные консервы и лекарства. Но берут все, других нет.
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ну да... а то ж любители животных загрызут... они нонче более кусачие, чем сами собаки...
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В рашке собаки на помойках хамон и польских гусей привыкли уже есть. А вы их рашинскими консервами кормить собираетесь?
Все для рашинского и лугандонского народа !!!!
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гуманитарная помощь что продается .. да еще просроченная ..руССький мир
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А нормальные продукты они бульдозерами и в печах...Нет чтоб больницам, детдомам, домам престарелых...Что скажешь, волшебное ублюдочное ЗаМКАДье......
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Тайно хороним солдат, зато с почестями гусей, помидоры и сыр
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Вы шо, даунбассяне, недовольны ? Если бы не мордорская гуманитарка, вас бы травили гуманитаркой НАТО ! А она вся из снегирей и руSSкоязычных младенцев !
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на взрослых насрать ..детей жалко, что родители ватные дебилы.
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из маленткиз засранцев вырастут большие даунбассовцы
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НА ЗДОРОВЬЕ!!! А ведь Минздрав прдупреждал.... Захотелось халявы??? Так теперь эту халяву Вы будете черпать ситечком.....
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Не знаю как насчет детского питания,но ихнее молоко это полное дерьмо.С нашим никакого сравнения.
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"...Причиной отравления родители пострадавших детей называют некачественное детское питание, продающееся в торговых сетях Донецка, и прибывшее в составе гуманитарной помощи из России ("гумконвои")", - так ведь отдали то, что залежалось и не продали.
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Оттуда в составе "гуманитарки" везут такое говно, какого изнеженный шахтёрскими заплатами да пенсиями житель Донецка отродясь не видывал. Мне показывали "типа-сосиски" и "типа-сметану" вообще без дат на упаковке. Ни даты производства, ни best before. Узкий мир, хуле.
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Сталагмитная страна гуманитарием стала,почти мать Тереза.
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немного сепарских соплей..... хотели расею получайте....

«Куда ни кинься, мы никому не нужны, мы - отбросы»

Звонила Люба Артемьева. Сорок дней прошло с тех пор, как один снаряд убил ее мать и брата в доме на Трудовских в Донецке. Тогда соцсети облетела фотография оставшейся собаки. И все пытались узнать, как собака, снимет ли ее кто-нибудь с цепи. Я тоже пыталась. Связалась с Любой, она сказала - собаку сама принесла щенком, никому не отдаст. В эти сорок дней, прошедшие со смерти ее родных, она узнала много нового о своей семье и о Республике, в которой живет. Как раз в министерстве труда и социальной защиты ей все рассказали.
- Вам ничего не положено, - сказали ей. - Вы - не член семьи.
- Как не член? - присела Люба. - Это же - мама моя и брат, Лидия Артемьева и Витя Артемьев. Мы всю жизнь вместе жили… А они же не просто умерли, их убили…
- Можете даже не начинать. Вам никто ничего платить не будет. Не положено.
Люба расплакалась.
- Не положено. Вы что, против народа ДНР?
- А вы, - собралась Люба, - когда-нибудь соскребали со стен своих родных? А я соскребала. Я - член семьи.
Сказав это Люба ушла. С твердым намерением - добиваться справедливости. Больше не ходить и не кланяться, не попрошайничать. К ней в дом ворвался снаряд, убил мать и брата. Получить компенсацию за их смерть, получить официального признания, что она - член семьи, это - не вопрос денег. Люба говорит, что она готова есть одни макароны. Это вопрос справедливости.
- Куда ни кинься, мы никому не нужны, - плакала сегодня в трубку она. - Мы - отбросы. Мы три года живем на войне, но вот у меня произошла ситуация, приехали, поснимали трупы, и все. Дальше - безразличие и равнодушие. Мы - отбросы. А на каждом углу кричат, что в Республике людям помогают. По телевизору не политики - а картонки подставные. Только мне ничего с их барского плеча не надо. Я справедливости хочу. А несправедливость не дает мне покоя.
Через десять дней после случившегося к ней приехала местная журналистка с кинологом - забирать собаку. Посмотреть вышли соседи - дед с двухлетней внучкой. Семья справа - с трехлетним ребенком. На Трудовских - много детей. Тогда Люба сказала - да если б у моей собаки никого бы не было, она бы сдохла тут на цепи, пока бы вы до нее доехали, собаку сама не брошу, а вы бы о людях немного думали.
Люба говорит, они там читают то, что я пишу, и то, что пишут мне в комментариях. Они надеются. На то, что им - три года живущим на войне Россия когда-нибудь скажет: вы - не отбросы. Что ж, я помогу Любе добиться справедливости. Она - член семьи.
Но чего хочу лично я - чтобы российские пиарщики на донецкой войне больше не пиарились на штучно доставляемой гуманитарной помощи, а проводили системные изменения в плане компенсаций. Я хочу, чтобы состоялась чистка рядов младочиновников Республик. Пусть вернутся к тому, чем занимались раньше - торгуют курами, проверяют талончики в трамваях. И так будет, раз они столь мало интересуются тем, как живут люди.Марина Ахмедова.
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Ахмедова захотела люстрировать чиновников? Я бы ее огорчил, ведь нормальных людей у них не осталось. Эти чиновники будут управлять пока население псевдореспублик не вымрет.
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- Куме, а ви знаєте, як розшифровується "ДНР"?
- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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прекратите распинать мальчиков,хотя Путлера слова...
а мы впереди себя детей и женщин пустим............говорит о многом.....
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Когда меняешь свободу на хлеб, сначала забирают свободу, потом - хлеб.
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в 1921-22 годах Тамбовская,Пензенская и Саратовская губернии были превращены по сути в Концлагерь,там были замучены тысячи ДЕТЕЙ,особенно постарался Михо Тухачевский,травил химическим оружием и детей и женщин в лесах Тамбовщины типа выкуривал...,но это не преступление,своих не бросаем.Да и не было в природе Маршала Тухлочевского,это происки Госдепа........
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Как бывший житель Донецка и имеющий там родственников и друзей,скажу исходя из их слов. - Все уже давно поняли,что все расийское - полное гавно. Особенно,что касается продуктов. И даже не потому,что просроченное. Просто у них руки кривые и вкусы нетребовательные. И не умеют они ничего готовить.Гавно полное. Но ради справедливости,нужно отметить,что шоколад у них лучше. Намного лучше парашенковского "Рошена". Возможно это связано с незапамятной дружбой с латиносами из Южной Америке,которые этот шоколад им и поставляют. И возможно ,что бадяжить его просто не выгодно. А все остальное - Ж. И дуриловка там кругом.Хер кому пожалуешься.- Знакомый купил банку самой дешевой .расийской краски 2,5 кг - так она на половину пустая. И за эту хрень отдал 300 рублей.
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"Рошен" конечно гавно полное, но если денег нет а сладкого охота, то покупают и его. Шоколад у нас кстати тоже испортился. Теперь польские конфеты покупаю, пока не запретили
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а що в Німеччині є тільки Рошен в "польскіє канфети"???
Чому з під своєї триколірної тряпки не среш? Соромно?
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А Вы думаете, флаги США, Германия, Румыния означают, что пишут из этих стран? Zenmate
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тоді чому з під своєї триколірної тряпки не среш?
Соромно?
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Вырос на Рассеи. Шмакалат тоже был говно.
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Побольше бы такой гумонитарочки... Чем больше отравится сейчас, тем меньше будет ВАТЫ под зачистку...
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дохлая Дохтар Лиза вывезла на Расейку 500 детей Дамбаца,судьба их НЕИЗВЕСТНА до сих пор............
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Чё там ватаны у себя едят если своих полуватников травят?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ, - ИС
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