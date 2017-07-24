 В оккупированном Донецке десятки малышей от шести месяцев до 1,5 лет отравились "гуманитаркой" из РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В Донецке фиксируется поступление в больницу Вишневского (ЦКГБ №1) значительного количества (на 23.07 - не менее 20) детей, в основном в возрасте от 6 мес. до 1,5 года. Причиной отравления родители пострадавших детей называют некачественное детское питание, продающееся в торговых сетях Донецка, и прибывшее в составе гуманитарной помощи из России ("гумконвои")", - написал он.
Также Тымчук отметил, что российскими кураторами "ДНР/ЛНР" в администрации президента РФ решается вопрос об изменении правил ввоза на территорию "республик" отдельных видов топлива, в частности сжиженного газа. Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) разрабатываются соответствующие положения о механизмах поставки топлива в "ЛДНР" под отдельную структуру-монополиста (по нашим данным - российскую ООО "Транснефтегаз").
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Все для рашинского и лугандонского народа !!!!
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«Куда ни кинься, мы никому не нужны, мы - отбросы»
Звонила Люба Артемьева. Сорок дней прошло с тех пор, как один снаряд убил ее мать и брата в доме на Трудовских в Донецке. Тогда соцсети облетела фотография оставшейся собаки. И все пытались узнать, как собака, снимет ли ее кто-нибудь с цепи. Я тоже пыталась. Связалась с Любой, она сказала - собаку сама принесла щенком, никому не отдаст. В эти сорок дней, прошедшие со смерти ее родных, она узнала много нового о своей семье и о Республике, в которой живет. Как раз в министерстве труда и социальной защиты ей все рассказали.
- Вам ничего не положено, - сказали ей. - Вы - не член семьи.
- Как не член? - присела Люба. - Это же - мама моя и брат, Лидия Артемьева и Витя Артемьев. Мы всю жизнь вместе жили… А они же не просто умерли, их убили…
- Можете даже не начинать. Вам никто ничего платить не будет. Не положено.
Люба расплакалась.
- Не положено. Вы что, против народа ДНР?
- А вы, - собралась Люба, - когда-нибудь соскребали со стен своих родных? А я соскребала. Я - член семьи.
Сказав это Люба ушла. С твердым намерением - добиваться справедливости. Больше не ходить и не кланяться, не попрошайничать. К ней в дом ворвался снаряд, убил мать и брата. Получить компенсацию за их смерть, получить официального признания, что она - член семьи, это - не вопрос денег. Люба говорит, что она готова есть одни макароны. Это вопрос справедливости.
- Куда ни кинься, мы никому не нужны, - плакала сегодня в трубку она. - Мы - отбросы. Мы три года живем на войне, но вот у меня произошла ситуация, приехали, поснимали трупы, и все. Дальше - безразличие и равнодушие. Мы - отбросы. А на каждом углу кричат, что в Республике людям помогают. По телевизору не политики - а картонки подставные. Только мне ничего с их барского плеча не надо. Я справедливости хочу. А несправедливость не дает мне покоя.
Через десять дней после случившегося к ней приехала местная журналистка с кинологом - забирать собаку. Посмотреть вышли соседи - дед с двухлетней внучкой. Семья справа - с трехлетним ребенком. На Трудовских - много детей. Тогда Люба сказала - да если б у моей собаки никого бы не было, она бы сдохла тут на цепи, пока бы вы до нее доехали, собаку сама не брошу, а вы бы о людях немного думали.
Люба говорит, они там читают то, что я пишу, и то, что пишут мне в комментариях. Они надеются. На то, что им - три года живущим на войне Россия когда-нибудь скажет: вы - не отбросы. Что ж, я помогу Любе добиться справедливости. Она - член семьи.
Но чего хочу лично я - чтобы российские пиарщики на донецкой войне больше не пиарились на штучно доставляемой гуманитарной помощи, а проводили системные изменения в плане компенсаций. Я хочу, чтобы состоялась чистка рядов младочиновников Республик. Пусть вернутся к тому, чем занимались раньше - торгуют курами, проверяют талончики в трамваях. И так будет, раз они столь мало интересуются тем, как живут люди.Марина Ахмедова.
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- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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а мы впереди себя детей и женщин пустим............говорит о многом.....
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Чому з під своєї триколірної тряпки не среш? Соромно?
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Соромно?
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