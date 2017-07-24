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 Политика Украины
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 Дело Розенблата-Полякова: прокуратуре остается верить на слово, что депутаты не сбегут

розенблат

Верховная Рада своим решением создала повышенный риск ненадлежащего поведения подозреваемых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Ирины Салий "Янтарные депутаты: чего ждать от дела Розенблата и Полякова".

О том, что отказом разрешить арест депутатов парламент создал повышенный риск ненадлежащего поведения подозреваемых, заявляет сторона обвинения.

Как отмечается в статье, если нардеп-подозреваемый не внесет залога или нарушит процессуальные обязанности (ношение электронного браслета, ограничения передвижения и общения с остальными фигурантами дела и т.п.), то прокуратура не сможет арестовать его или задержать. Она только получит новый аргумент, чтобы повторно обращаться в Верховную Раду и требовать разрешения на более строгую меру пресечения. Но в нынешних условиях это возможно только осенью, после парламентских каникул.

Таким образом, как отмечает автор статьи, прокуратуре остается только верить на слово Розенблату и Полякову, что они не будут убегать, ни на кого не попытаются повлиять и будут сотрудничать со следствием, появляться у прокурора и в суде.

Подробнее о деталях дела читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу.


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Дело Розенблата-Полякова: прокуратуре остается верить на слово, что депутаты не сбегут - Цензор.НЕТ 3606
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это значит, что Россия должна прекратить войну, вернуть украденное и выплатить многомиллиардные репарации Украине. А сделать ее это должен заставить цивилизованный мир любыми способами.
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А можно вначале расстрелять, а потом судить. Тогда - никакого риска ненадлежащего поведения...
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а судьи кто - на мой взгляд это сейчас главный отрицательный фактор для нашей страны
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Стоит дать слово, что не будешь чего-нибудь делать, как непременно этого захочется.(с)
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Як не соромно фотку ДУПИ на сайті викладати!!! ФУУУуууу...
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Это повод для букмекерских контор, ставки принимать. А потом добегут не добегут. поймают не поймают. Есть вариант - Гражданский надзор за премию...Как в Америке ковбойских времён Дикого Запада!
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але ж пгокугатуга) працює, - років через 500 буде прохвесійною!
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ЦЕ ЩЕ ОДИН АРГУМЕНТ ТОГО, ЩО ЦЯ РАДА ЗАСИДІЛАСЬ, ЇМ ПОРАВ ІТИ НА Х...Р.
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Та канешна не драпанут.... Чего им боятца??? Ворон ворону...
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Они в Раде спокойные и уверенные были.....Пока что договорились. Нов от ближе к выборам прийдёт время типа друзей садить чтоб показать принципиальность и опять на трон и в кресла забраться. Ну типа раньше не знали. а тут вот начнут бурную деятельность по посадке отработанных подельников.
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наверное розенблядь на днях купил участочек во Франции за 12 млн. для того, чтобы там себе тюрьму построить и мотать срок?
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Шапіто в Верховній Раді: на арені розенбляді!
Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".

Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.


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Да вы уху ели...как можна не верить ????? Депутатам,,еще ни один не сбег... Народу израилевому в тюрме не кошерно быть..
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