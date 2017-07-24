 Дело Розенблата-Полякова: прокуратуре остается верить на слово, что депутаты не сбегут

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Ирины Салий "Янтарные депутаты: чего ждать от дела Розенблата и Полякова".
О том, что отказом разрешить арест депутатов парламент создал повышенный риск ненадлежащего поведения подозреваемых, заявляет сторона обвинения.
Как отмечается в статье, если нардеп-подозреваемый не внесет залога или нарушит процессуальные обязанности (ношение электронного браслета, ограничения передвижения и общения с остальными фигурантами дела и т.п.), то прокуратура не сможет арестовать его или задержать. Она только получит новый аргумент, чтобы повторно обращаться в Верховную Раду и требовать разрешения на более строгую меру пресечения. Но в нынешних условиях это возможно только осенью, после парламентских каникул.
Таким образом, как отмечает автор статьи, прокуратуре остается только верить на слово Розенблату и Полякову, что они не будут убегать, ни на кого не попытаются повлиять и будут сотрудничать со следствием, появляться у прокурора и в суде.
Подробнее о деталях дела читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу.
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Я не имею возможности внести установленный судом залог в 7 млн грн, - Розенблат(78)
Если Розенблат не внесет залог или нарушит обязательства - у прокуратуры нет возможностей реагировать, - САП(38)
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Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".
А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".
Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
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