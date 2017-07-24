 В США требуют расследовать причастность Кремля к протестам против сланцевого газа, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом пишет Politico.
В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Конгресса США Ламар Смит и конгрессмен-республиканец Рэнди Вебер попросили главу министерства финансов США Стивена Мнучина расследовать, финансирует ли Кремль "зеленые" кампании против технологии гидроразрывов, которая помогла США обогнать Россию по добыче газа.
В докладах, сделанных республиканскими законодателями в письме Мнучину, сказано: "Россия также стоит за радикальными заявлениями и жесткой критикой, направленной на сектор ископаемого топлива в США".
Законодатели в качестве аргумента ссылаются на речь кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в которой она якобы утверждает, что столкнулась с "фальшивыми экологическими группами", которые выступают против газопроводов и гидроразрывов. В речи, опубликованной WikiLeaks после хакерских атак в 2016 году на серверы демпарии, сказано, что сама Клинтон "большой защитник экологии", но имеет место "финансирование русскими". При этом из текста не ясно, имела ли в виду Клинтон экологические группы в США или Европе.
Активные протесты в США против гидроразрывов начались в конце 2000-х годов. Большинство протестов было инициировано местными активистами в новых местах добычи газа, таких как штат Пенсильвания. Жители жаловались, что технология представляет угрозу для качества питьевой воды
Группы защитников экологии в США отвергают обвинения в том, что протесты финансируют россияне и утверждают, что инициатива о расследовании призвана отвлечь внимание общественности от связей президента Дональда Трампа с Россией.
В министерстве энергетики, министерстве финансов США и Белдом доме не ответили на вопросы Politico.
Напомним, ранее США начали поставки сжиженного газа в Европу. Первый танкер с американским СПГ отправился в ЕС в 2016 году. В июне 2017 года танкер со сжиженным газом из США впервые в истории прибыл в Польшу.
Аналитики The Wall Street Journal отмечали, что поставки американского сжиженного газа в Европу могут привести к началу ценовой войны на континенте, вследствие которой опустятся цены для потребителей.
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