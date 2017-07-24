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 Политика Украины
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Все про:Крым (20185) оккупация (7157) Кустурица (9)

 "Что они думают – это не важно", - Кустурица о мнении западных стран относительно оккупации Крыма РФ

кустурица

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица считает российскую аннексию Крыма естественным, "органическим процессом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом он заявил в воскресенье, 23 июля, на брифинге в Ялте перед концертом группы The No Smoking Orchestra, где он играет на гитаре.

"В мире (есть - КР) силы, которые разъединяют, а на другой стороне -которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: "мы хотим жить с Россией". Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать", - сказал Кустурица.

При этом, по его мнению, жителям полуострова не стоит ждать, чтобы западные страны признали Крым российским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"

"Что они думают - это не важно", - считает музыкант.

Сербский режиссер Эмир Кустурица 23 июля приехал в Крым и попал в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова".
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А нам теж - на..рати на Кустурицю.. накласти йому на голову велику кучу.. та хай ходить ЧМО !!! "Что они думают – это не важно", - Кустурица о мнении западных стран относительно оккупации Крыма РФ - Цензор.НЕТ 3851 !!!
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шо вы этого цыгана второй день таскаете?он кому то интересен?стандартная пьянь
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- «Искусство сумасшедших, пещерная живопись или рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа казались музейными ценностями» (с)
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Віктор Муженко
Останнім часом Росія наростила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілецькими дивізіями. Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко.
Зокрема, йдеться про 3-тю мотострілецьку дивізію у Валуйках, 144-ту мотострілецьку дивізію під Смоленськом і 150-ту мотострілецьку дивізію в Новочеркаську, інформуєУНІАН.
За словами начальника Генштабу ЗСУ, організаційно-штатна структура, озброєння і військова техніка, яка надходить для комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії є за своєю суттю ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій.
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Путінсько-фашистські покидьки готують новий "референдум"?
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Ну так а хулі ти тоді бухтів, що не можна відривати Косово від твоєї Сербії і визнавати його?

Подвійні стандарти - одна із ключових ознак вати! Що кацапської, що сербської...
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Це воно вже з похмілля таке верзе чи то ще вчорашнє не попустило ?
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Всматриваясь в рожу лица Кустурицы, я бы не сказал, что он злоупотребляет спиртными напитками, скорее он просто "употребляет регулярно".....
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Сегодня утром неизвестная авиация бомбила Керченскую переправу.
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Вот когда адепты руцкого мира стукнут в потемках Кустурицу тяжелым предметом по голове, заберут из бумажника путенские проклятые сребренники и обоссут напоследок - вот это и будет " естественный, органический процесс"
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а что думает Сербский режиссер с алкоголической физиономией и с расшатаной психикой от наркотиков, меня мало интересует... пускай садится на одну лавочку со Стоуном, вместе будет не скучно сосать лединец "вяликая рассея" .....
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он не как не может простить свержение милошовича - все грезит великой сербией))
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То,что этот цыган и кацапский холуй думает насчёт Косово-совершенно не важно.

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зачем уже второй день цитировать никому не интересного ватного "гиганта мысли"?
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природній та органічний процес - то переробка тушки співця циганви на перегній
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А вот косовские "сепаратисты" сразу осудили это паскудство с похерендумом... Пора послов приглашать?
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Так в чём проблема, реально в чём? Весь типацивилизованный мир признал.
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В мире есть люди которым Боженька дарувал мозг, а есть Эмир Кустурица...
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Лени Рифеншталь обожествляла Гитлера. Она была гораздо талантливее чем талантливая бездарность Кустурица. Однако, кто ее помнит?
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Конечно. конечно...Если ЭТО нечто больше нигде не продаётся, нафиг никому не надо, а тут такое заманчивое финансовое предложение от кремлядей что прям не отказаться.
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ПРОПОГАНДА ,ПРОПОГАНДА ШАНТАЖ НАРОДУ УКРАЇНИ, нереагуйте на алкоголіка, а обличчя бомжа.
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//ось таке "обліко морале" , зрозуміло що ті хто підтримують куйла є співучасниками його агресивних, злодійських дій в відношенні до сосідських суверенних країн
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Серби, такі самі параноїдальні шизи великодержавного шовінізма!!!)))
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ЗАЩИЩАЛ ПУТЛЕРА - РАЗРЕШЕНО ВОРОВАТЬ.

Ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко, керівник кандидатської дисертації глави РФ Володимира Путіна, став доларовим мільярдером.
Про це повідомляє видання "Ведомости".
За даними журналістів, станом на 21 липня 2017 року вартість пакету акцій Литвиненка в компанії "Фосагро" досягла 59,9 мільярда рублів, що становило 1 мільярд 10 мільйонів доларів.
Як пише газета, у квітні 2017 року Литвиненко довів свою частку в "Фосагро" до 19,35% акцій. Свої перші акції в компанії ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету отримав за підтримку справи "ЮКОСа", зазначає видання.
Нагадаємо, згідно декларації Путіна за 2016 рік, йому належать лише земельна ділянка площею 15 соток, квартира площею 77 квадратних метрів і гараж, а з транспортних засобів - два автомобілі ГАЗ М21, "Нива" та автомобільний причіп "Скіф". Ще одна квартира з гаражем - в користуванні президента РФ.
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Йому не важлива бука думка заходу коли бомбили Югославію. Звідки беруться такі....
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Ну.. Сироже сделали лоботомию, росийским тв.. Так там 86% таких пОциентов
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как любой типо художник, он может сказать - я так вижу... и это будет его, так скаать, частный взгляд на мир... к сожалению, даруя талант, бог часто забывает приложить к нему совесть, честь и мораль, считая подарок и так достаточно щедрым....
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творча, алкоголічна особистість з хуйлом в голові!
навіщо давати такі новини?!
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да что блин за Кустурица? какой сербский музыкант, теперь что каждое чмо что там про Крым ляпнуло будут тут пиарить? даже гуглить не буду(
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Он обычная сербская вата .Родился в Сараево,а это уже не Сербия.Мечтает о Югославии.У нас тоже многие бредят о СССР.
Обычный ватоцефиалоид,только сербский.
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Кацапы, делайте то, что говорит эта кустурица, и с рашкой будет такой же органический процесс, как и с бывшей югославией - распад на части и десятилетие гражданской войны.
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конечно, не важно - самое важное, ето мнение курицы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Что они думают – это не важно", - Кустурица о мнении западных стран относительно оккупации Крыма РФ
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