 "Что они думают – это не важно", - Кустурица о мнении западных стран относительно оккупации Крыма РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом он заявил в воскресенье, 23 июля, на брифинге в Ялте перед концертом группы The No Smoking Orchestra, где он играет на гитаре.
"В мире (есть - КР) силы, которые разъединяют, а на другой стороне -которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: "мы хотим жить с Россией". Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать", - сказал Кустурица.
При этом, по его мнению, жителям полуострова не стоит ждать, чтобы западные страны признали Крым российским.
"Что они думают - это не важно", - считает музыкант.
Сербский режиссер Эмир Кустурица 23 июля приехал в Крым и попал в базу украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова".
4785 53
Материалы по теме: Оккупация Крыма
В Севастополе таможенники арестовали яхту украинца(60)
ЕС четко заявил, что не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает Украину против российской агрессии, - Туск(10)
Siemens опровергает информацию о поставке турбин в оккупированный Крым(77)
СБУ объявила о подозрении жителю Херсонщины, который получил награду за оккупацию Крыма. ФОТО(19)
Враги по подсказке. Нужны ли Украине запреты в культуре(1)
"Конституционный суд РФ сыграл ключевую роль в юридическом оправдании аннексии Россией украинского Крыма", - судья КСУ Мельник(18)
Дело бывшего крымского прокурора Няньчура, перешедшего на сторону оккупантов, передано в суд, - ГПУ. ФОТО(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Однажды великий вождь кубинского народа товарищ Фидель Кастро поставил перед животноводами страны грандиозную задачу - вывести Кубу на первое место в мире по надоям молока с коровы...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Останнім часом Росія наростила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілецькими дивізіями. Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко.
Зокрема, йдеться про 3-тю мотострілецьку дивізію у Валуйках, 144-ту мотострілецьку дивізію під Смоленськом і 150-ту мотострілецьку дивізію в Новочеркаську, інформуєУНІАН.
За словами начальника Генштабу ЗСУ, організаційно-штатна структура, озброєння і військова техніка, яка надходить для комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії є за своєю суттю ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій.
Ответить
Ответить
Подвійні стандарти - одна із ключових ознак вати! Що кацапської, що сербської...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко, керівник кандидатської дисертації глави РФ Володимира Путіна, став доларовим мільярдером.
Про це повідомляє видання "Ведомости".
За даними журналістів, станом на 21 липня 2017 року вартість пакету акцій Литвиненка в компанії "Фосагро" досягла 59,9 мільярда рублів, що становило 1 мільярд 10 мільйонів доларів.
Як пише газета, у квітні 2017 року Литвиненко довів свою частку в "Фосагро" до 19,35% акцій. Свої перші акції в компанії ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету отримав за підтримку справи "ЮКОСа", зазначає видання.
Нагадаємо, згідно декларації Путіна за 2016 рік, йому належать лише земельна ділянка площею 15 соток, квартира площею 77 квадратних метрів і гараж, а з транспортних засобів - два автомобілі ГАЗ М21, "Нива" та автомобільний причіп "Скіф". Ще одна квартира з гаражем - в користуванні президента РФ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
навіщо давати такі новини?!
Ответить
Ответить
Обычный ватоцефиалоид,только сербский.
Ответить
Ответить
Ответить