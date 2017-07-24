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Все про:Луганщина (4063) ОБСЕ (2711) уголь (694)

 Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков с углем на оккупированной территории Луганщины

обсе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков с углем в оккупированном поселке Сентяновка (бывшее Фрунзе).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.

Неподалеку от поселка Сентяновка, в 44 км к западу от Луганска члены патруля миссии видели два груженных углем грузовика, которые следовали на юго-запад в направлении Голубовки (бывший Кировск. - Ред., 51 км к западу от Луганска).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Уголь с оккупированной части Донбасса может попадать в Турцию, - Насалик. ВИДЕО

Напомним,14 марта ОБСЕ сообщала, что участники блокады ОРДО в Щербиновке пропускают пассажирские и грузовые поезда, которые курсируют только в пределах подконтрольных Украине районов.


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уголь полным ходом продают в Украину, в частности с ДНРа точно
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Два грузовика по 10 т.
Итого 20 т.
Котел блока 200 МВт съедает в час около 70 т.
Какой там ротердам+?
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Я офигиваю с ОБСЕ.
Велосиредистов там не наблюдали?
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Работают все радиостанции Советского Союза!

"Неподалеку от поселка Сентяновка, в 44 км к западу от Луганска члены патруля миссии видели два груженных углем грузовика, которые следовали на юго-запад в направлении Голубовки (бывший Кировск. - Ред., 51 км к западу от Луганска). Источник: https://censor.net.ua/n448901"
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Вот это зрадище! Всем новостям - новость.
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С УГЛЁМ .!? . Я в шоке ... Ну это уже очень серьёзно . !! о этому поводу нужно срочно созывать совбез ООН . !!

Пц !! ОБСЕ там что , больше заняться нечем , кроме как считать машины с углём . !?
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Хуйло мордорский Барыге нашему прислал кусок угля как будто с Роттердама,
Мораль сей басни в том что нет здесь ни морали,ни стыда,ни срама...

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Фига се! Вот это полезная инфа. А голубей они видели?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков с углем на оккупированной территории Луганщины
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