 Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков с углем на оккупированной территории Луганщины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.
Неподалеку от поселка Сентяновка, в 44 км к западу от Луганска члены патруля миссии видели два груженных углем грузовика, которые следовали на юго-запад в направлении Голубовки (бывший Кировск. - Ред., 51 км к западу от Луганска).
Напомним,14 марта ОБСЕ сообщала, что участники блокады ОРДО в Щербиновке пропускают пассажирские и грузовые поезда, которые курсируют только в пределах подконтрольных Украине районов.
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Итого 20 т.
Котел блока 200 МВт съедает в час около 70 т.
Какой там ротердам+?
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В Юаровку
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Велосиредистов там не наблюдали?
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"Неподалеку от поселка Сентяновка, в 44 км к западу от Луганска члены патруля миссии видели два груженных углем грузовика, которые следовали на юго-запад в направлении Голубовки (бывший Кировск. - Ред., 51 км к западу от Луганска). Источник: https://censor.net.ua/n448901"
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Пц !! ОБСЕ там что , больше заняться нечем , кроме как считать машины с углём . !?
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Мораль сей басни в том что нет здесь ни морали,ни стыда,ни срама...
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