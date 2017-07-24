 Лесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды. ФОТО + ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"За прошедшие сутки 23 июля авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляла тушение лесного пожара в горных районах на юго-западе от города Тиват и северо-западе города Подгорица.
По состоянию на 7 часов утра 24 июля самолетом ГСЧС Ан-32П сброшено на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 376 тонн воды", - сказано в сообщении.
Отмечается, что работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины
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А в последнее время раскудахтались: "Лес горит, лес горит" - следы заметают.
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то ж у нас в Україні горить, а то ціла Чорногорія (620тис.населення, але в Єворпі))))
допомагати треба!
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Взагалі-то у нас таких літаків 4 штуки... Тобто в Україні залишилось ще 3 і за потреби їх можна використати... І часто їх використовують, в Чорнобилі вони в 2015-2016 гасили і тд... Плюс пожежні вертольоти є.
Суть в тому, що Ан-32 доцільно використовувати тільки у дуже масштабних пожежах.
Ну і ще, у нас і Чорногорії тепер спільний ворог на букву Х (путін, якщо не ясно). Після спроби перевороту і висилки кацапів із Чорногорії це міг бути і підпал... Так що з чорногорцями треба дружити, вони теж вирвалися із лап імперців-сербів і вони нас розуміють.
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просто я бував/бачив що є ліси і Херсонській області!!!
це ліс в пустелі, на піску - там треба тушити дуже швидко, всіма наявними способами!
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Ти нічого не чув про Чорнобиль? А про допомогу десятків країн, в тому числі європейських, в ліквідації аварії на ЧАЕС?
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інша справа, що це політика, але одною політикою все не вирішиш!
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