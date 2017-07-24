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Все про:пожар (3377) Черногория (112) ГСЧС (1210)

 Лесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды. ФОТО + ВИДЕО

ГСЧС Украины продолжает осуществлять тушение лесных пожаров в горных районах Черногории на юго-западе от города Тиват и северо-западе города Подгорица.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"За прошедшие сутки 23 июля авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляла тушение лесного пожара в горных районах на юго-западе от города Тиват и северо-западе города Подгорица.



По состоянию на 7 часов утра 24 июля самолетом ГСЧС Ан-32П сброшено на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 376 тонн воды", - сказано в сообщении.

Лесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды 01

Отмечается, что работы украинской авиации по тушению лесных пожаров в Черногории продолжаются.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Экипаж украинского АН-32П начал тушение лесных пожаров в Черногории. ВИДЕО

Лесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды 02

Лесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды 03
Фото: пресс-служба ГСЧС Украины
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Гектар лісу? У Херсонській області? А нічо, що Херсонська обл. - це СТЕП??
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Как, уже? Вот блин, нехристи. Уже весь лес в Европу вывезли...
А в последнее время раскудахтались: "Лес горит, лес горит" - следы заметают.
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чого ти про Херсонську область, зразу)?!
то ж у нас в Україні горить, а то ціла Чорногорія (620тис.населення, але в Єворпі))))
допомагати треба!
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Ви думаєте у нас один-єдиниий пожежний Ан-32?

Взагалі-то у нас таких літаків 4 штуки... Тобто в Україні залишилось ще 3 і за потреби їх можна використати... І часто їх використовують, в Чорнобилі вони в 2015-2016 гасили і тд... Плюс пожежні вертольоти є.

Суть в тому, що Ан-32 доцільно використовувати тільки у дуже масштабних пожежах.

Ну і ще, у нас і Чорногорії тепер спільний ворог на букву Х (путін, якщо не ясно). Після спроби перевороту і висилки кацапів із Чорногорії це міг бути і підпал... Так що з чорногорцями треба дружити, вони теж вирвалися із лап імперців-сербів і вони нас розуміють.
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це зрозуміло, я не проти допомоги!
просто я бував/бачив що є ліси і Херсонській області!!!
це ліс в пустелі, на піску - там треба тушити дуже швидко, всіма наявними способами!
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Вот что надо развивать. Лучшую имеджевую программу и не придумаешь.
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Гівнюки вражають...
Ти нічого не чув про Чорнобиль? А про допомогу десятків країн, в тому числі європейських, в ліквідації аварії на ЧАЕС?
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не треба порівнювати Чорнобиль, з лісовою пожежою!
інша справа, що це політика, але одною політикою все не вирішиш!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды. ФОТО + ВИДЕО
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