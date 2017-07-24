 Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена. Для жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 24 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников", - сказано в сообщении.
Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку, около 22 тысяч жителей.
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