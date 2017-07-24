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Все про:Авдеевка (1611) ГСЧС (1210) вода (10) электроэнергия (32)

 Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена. Для жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре, - ГСЧС

авдеевка

По состоянию на 7 утра 24.07.2017 года электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 24 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ в условиях безопасности работников", - сказано в сообщении.

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Напомним, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку, около 22 тысяч жителей.




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А че....с самолета им 300 тонн нельзя скинуть?.....вчера ж закидывали на пожар!
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Кажуть, якщо ходити навколо ікони #уйла і камлати "путинввіді", то фільрувальна станція одразу замироточить. Як бюстик Нікалая Втарова в Крисму
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Свинособаки взяли фото ДО оккупации Крыма,не могут козлы не збрехать,похоже что брехливая натура у их вшита в лишнюю хромосому....
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Пусть занимаются уринотерапией, может мозги на место станут, хотя снова вата будет Украину обвинять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДонецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена. Для жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре, - ГСЧС
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