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 Террористы осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. На провокации врага украинские воины оперативно открывали огонь, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.

По данным штаба, вчера, после 18:00, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы украинских позиций.

Так, на луганском направлении из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, а из БМП по Новозвановке.

На донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж

На мариупольском направлении около 20:00 бандформирования применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. Также под гранатометным огнем оказались и дома мирных жителей поселка.

"На большинство провокаций врага украинские военнослужащие оперативно открывали огонь. В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие", - сказано в сообщении.

Напомним, 22 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Оперативно відкривали вогонь? З АК проти мінометів і бетерів? У вальцмінських договорняках слід змусити ЗСУ відвести стрілецьку зброю і захищатись рогатками і пращами (каміння до 50 мм).
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давай, поучи ВСУ из чего им отвечать, а то они сами там не знают из чего крыть в ответ, и где вас таких дебилов выкалупуют...
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Ну, нарешті. "На большинство провокаций врага украинские военнослужащие оперативно открывали огонь" Хочаб так. Краще, звісно, було б: "Відкривали привентивний вогонь по ворогам, що готувалися до атаки"
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...а потом остались без БК и оставили позиции. Когда вы уже свои тыловые хотелки хоть немного с реальностью сопоставлять начнете?
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Остались без БК? В смысле - лимит исчерпают, и им до конца месяца ничего взамен не получат?
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Мдя, гибридная война такая гибридная, слушал разговор Вольнова с донецким ватником, тот постоянно плачет что наши валят из 150-мм .
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а John Smith 4c07b967 с передка пишет совсем другое. И патроны у него заканчиваются.
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а рашка готовится к полномасштабным учениям запад-17 , , лукашенко.-.козел ,,,
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я смотрю у порохоботов разных уровней методичка после кровавых потерь прошлой недели поменялась, если раньше писали что на провакационные обстрелы наши войны не отвечали строго следуя букве мс то теперь оперативно открывали огонь короче словесная эквилибристика и ничего более
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я порохобот еще с тех пор как расейский жопозиционер впервые произнес это слово в эфире украинского тв. И я еще тогда от знакомых первых волн знал как они "неотвечают" когда по ним стреляют даже из застроек. Вы зрадофильские выпиздни работаете по той же схеме что и рашкованские новости: массовый вброс инфохуйни который тиражируется и повторяется из максимального количества щелей, а потом когда идет опровержение, вы глушите его еще более массовым вбросом (который в итоге тоже оказывается еще большей чушью) и так не прерываясь пользуясь тем что у большинства населения память золотой рыбки. Но когда спрашиваешь вас за конкретный вброс недельной давности вы либо язык суете в жопу либо выдаете такую словесную эквилибристику что даже хуйло начинает тихонечко краснеть через ботокс.
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"Новые приключения ополченца Скрябина"

Командир разведгруппы ДНР подорвался на гранате, чтобы не попасть в плен к украинцам, сообщает в своем блоге военкор Марина Харькова.
«Командир нашей группы разведчиков, позывной Князь, получил тяжелые ранения в ноги во время обстрела и решил остаться, чтобы группа прикрытия не погибла. Он отказался от того, чтобы люди рисковали, вынося его с задания, и дал команду к отходу. Когда его окружил враг, Александр взорвал под собой гранату».
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о чем они пишут: контактные бои у Красногоровки. Наши валят по ним Градами.
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В штабе жгут не по-детски: - обстрелы провокационные, и на них оперативно отвечали, - поддались, словом, на провокации.
Ведь, если раньше с гордостью сообщали, что наши воины на провокации не поддавались, то как расценивать не менее радостное сообщение об оперативных ответках на эти провокации?
Теперь их, наверное, обвинят в срыве соглашений.
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А вдруг это провокация специально настроенная чтобы не отвечали, а наши возьми, не поддайся и ответь
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Нужно уже определиться это провокации или реальная война с обстрелами и разрушениями.
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оперативно открывали огонь - как сильно сказано..... враг в панике бросил свои позиции и позорно бежал
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. На провокации врага украинские воины оперативно открывали огонь, - штаб
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