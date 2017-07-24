 Террористы осуществили 14 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. На провокации врага украинские воины оперативно открывали огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, вчера, после 18:00, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы украинских позиций.
Так, на луганском направлении из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, а из БМП по Новозвановке.
На донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Каменки и на шахте Бутовка.
На мариупольском направлении около 20:00 бандформирования применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. Также под гранатометным огнем оказались и дома мирных жителей поселка.
"На большинство провокаций врага украинские военнослужащие оперативно открывали огонь. В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие", - сказано в сообщении.
Напомним, 22 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Командир разведгруппы ДНР подорвался на гранате, чтобы не попасть в плен к украинцам, сообщает в своем блоге военкор Марина Харькова.
«Командир нашей группы разведчиков, позывной Князь, получил тяжелые ранения в ноги во время обстрела и решил остаться, чтобы группа прикрытия не погибла. Он отказался от того, чтобы люди рисковали, вынося его с задания, и дал команду к отходу. Когда его окружил враг, Александр взорвал под собой гранату».
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Посмертно.
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Ведь, если раньше с гордостью сообщали, что наши воины на провокации не поддавались, то как расценивать не менее радостное сообщение об оперативных ответках на эти провокации?
Теперь их, наверное, обвинят в срыве соглашений.
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