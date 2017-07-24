 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
"Один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.
По данным штаба, произошло это на мариупольском направлении около 20:00, когда враг применил гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки.
Напомним, 22 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Вообще-то сейчас уже ХХI век.
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