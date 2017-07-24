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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

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Вчера, 23.07.2017 г., в результате обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки один украинский военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.

"Один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

По данным штаба, произошло это на мариупольском направлении около 20:00, когда враг применил гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В штабе АТО показали последствия обстрела Зайцево. ФОТОрепортаж

Напомним, 22 июля российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.



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Никто не погиб, слава Богу, а не минским соглашениям.
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Когда погибли - то тоже слава богу что не защитил???
Вообще-то сейчас уже ХХI век.
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Soglashenii nekakih, nokak otests detei, Stydno. I dalshe budut ubivat Rossiskie bez nakazanie Ukraintsev? Normalno EU? Dlja menja ne normalno, nado vyidti! Anglia pravilno vybvrala, EU kakoito Gniloe sushestvo!
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