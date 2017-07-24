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Все про:безопасность (603) Динамо (708) Мариуполь (4114) футбол (3150)

 Правоохранители рекомендуют "Динамо" не проводить матчи в Мариуполе. ДОКУМЕНТ

динамо

Правоохранители рекомендовали футбольному клубу "Динамо" не проводить выездные матчи чемпионата Украины в Мариуполе.

Соответствующие письма от МВД, СБУ и Управления госохраны опубликованы на сайте клуба, передает Цензор.НЕТ.

В МВД обратили внимание, что из-за близости к зоне АТО нужны будут усиленные меры безопасности, а накануне Дня независимости Украины как правило наблюдается эскалация боевых действий.

Правоохранители рекомендуют Динамо не проводить матчи в Мариуполе 01

СБУ не исключает вероятность попыток террористов "ДНР" дестабилизировать обстановку во время матчей.

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Правоохранители рекомендуют Динамо не проводить матчи в Мариуполе 02

Управление госохраны учитывая близость зоны АТО рекомендовало рассмотреть вопрос о переносе матче на нейтральную территорию.

Правоохранители рекомендуют Динамо не проводить матчи в Мариуполе 03

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Напоминаем, ближайший матч "Динамо"- "Мариуполь" запланирован на 26 августа.
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Во, Суркис! Какую тяжелую артиллерию подлючил, гнида. А то, шо к нам вся Украина приезжает футбольная- то мелочи. То- неправильные футболисты.Так получается??? Я уже не говорю о самых Высоких Гостях из Европы и Штатов. Им ничего не угрожало, а вот Суркису и "Динамо"- то опасно. Там подпись Гелетея. И тут этот поц пятак сунул.
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Правохранители и силовики офшорного не в состоянии обеспечить безопасность на украинской территории. И даже расписались в собственном бессилии, в этом письме.
Круто рулит офшорный.
Его безопасность они хоть могут обеспечить?
А то например, вор Гройсман заявил, что его убьют скоро. Правда, не сказал за что
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девка Лукашенка и Кондитера сиськами расстреляла. Пограничник упал от перевозбуждения. Лучшая охрана страны не смогла изьять сиськи на входе... Куда им с кацапскими террористами бороться?
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Цензор.НЕТНовостиСпортПравоохранители рекомендуют "Динамо" не проводить матчи в Мариуполе. ДОКУМЕНТ
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