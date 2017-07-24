 Правоохранители рекомендуют "Динамо" не проводить матчи в Мариуполе. ДОКУМЕНТ

Соответствующие письма от МВД, СБУ и Управления госохраны опубликованы на сайте клуба, передает Цензор.НЕТ.
В МВД обратили внимание, что из-за близости к зоне АТО нужны будут усиленные меры безопасности, а накануне Дня независимости Украины как правило наблюдается эскалация боевых действий.
СБУ не исключает вероятность попыток террористов "ДНР" дестабилизировать обстановку во время матчей.
Управление госохраны учитывая близость зоны АТО рекомендовало рассмотреть вопрос о переносе матче на нейтральную территорию.
Напоминаем, ближайший матч "Динамо"- "Мариуполь" запланирован на 26 августа.
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Круто рулит офшорный.
Его безопасность они хоть могут обеспечить?
А то например, вор Гройсман заявил, что его убьют скоро. Правда, не сказал за что
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