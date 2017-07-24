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Все про:Африка (116) голод (93) ООН (2148) гуманитарная катастрофа (114)

 В ООН назвали четыре страны, которым грозит голод

оон

По данным ООН, Йемену, Южному Судану, Нигерии и Сомали грозит голод.

Об этом сообщается в отчете Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.

Финансирование программы ООН для этих четырех стран не происходит на достаточном уровне, пишут в отчете организации.

В Йемене продовольственные программы ООН профинансированы лишь на 37%, в Южном Судане - на 33%, Нигерии - 65%, а в Сомали - на 49%. В ООН утверждают, что этим странам нужно оказать гуманитарную помощь на сумму около $758 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках программы ООН в Киев прибыла большая партия лекарств для детей, страдающих онкозаболеваниями, а также нуждающихся в гормоне роста

70% финансирования Всемирной продовольственной программы ООН идет на страны Северной, Восточной и Центральной Африки и Ближнего Востока.
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Говорят, в Европе нехило живут, могли бы и поделиться с голодающими. Или все-таки своя рубаха ближе к телу и весь гуманизм отходит на задний план, когда стоит вопрос о деньгах и ресурсах?
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с кем поделиться? с сомалийскими бандами, которые всю жизнь бегают по пустыне с автоматами Калашникова? или может с нигерийцами, в которых добыча нефти на душу населения больше чем в Норвегии и Канаде? они там голодают не от того что нет еды, а того что не могут создать эффективное государство.
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А может от того, что прибыль от нефти идет в Европу? Может по этим же причинам и бандиты багают по Сомали?
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о, ватоголовый нарисовался...ану ка расскажи как западные капиталисты гнобят бедных негров :D
а заодно расскажи почему персидские страны живут на нефти припеваючи...почему жадные европейцы не заберут ихнюю нефть?
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Это по какому такому сказочному телевизору рассказывают, что Европа виновна в том, что по Сомали бегают бандиты?
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И в голоде африканцев тоже Европа виновата? Она у них нефть нашару силой отбирает?
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Нет, как можно на шару, что-то платять, копейки (africana.ru/source/oil/info.htm). А кто в са...пу лезит, как Каддафи, тех законными народными восстаниями на тот свет отправляют..... Кстати о Каддафи: Ливия вошла в Книгу рекордов Гиннесса как страна с самым низким ежегодным уровнем инфляции (в 2001-2005 годах - 3,1 %). По данным ИНАПРО за 2008 год, по доле ВВП (88,86 млрд долл.) на душу населения Ливия занимает первое место среди пяти арабских стран Северной Африки - 14,4 тыс. долл. В августе 2008 года на встрече более 200 африканских королей, султанов,эмиров, шейхов и вождей племён Муаммар Каддафи был объявлен «королём королей Африки». 2 февраля следующего года Муаммар Каддафи был избран председателем Африканского союза. По состоянию на 2009 год уровень образованности населения составлял 86,8 % (до свержения монархии, в 1968 году 73 % населения было неграмотно) - ru.wikipedia.org/wiki/Каддафи,_Муаммар
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А можно что-то альтырнатывное от сайтов с доменом рус.ru?
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Ну, можешь наши прочитать, например о пенсионнгой реформе, на которой МВФ настаивает - у тебя еще шара впереди.
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Речь шла о голодающей Африке и потом о Муаммаре Каддафи. Взгляд из расеи на эти вещи в 100% случаев будет пропагандистским и не соответствующим действительности. Причём тут наши СМИ с пенсионной реформой? У тебя память плохая и ты быстро забываешь о теме, которую обсуждал пару минут назад?
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Погодь, Каддафи с Африки, или я что-то путаю. О пенсионной реформе вспомнил потому, что мне вот о шаре в стоматолага намекнули. Так я того, намекалу то напомнил, что шара от Европы и ему привалила.
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Я логику твою пытаюсь понять: какие претензии к Европе? Почему они должны себе в ущерб финансировать диктаторские (авторитарные) воровские режимы? И уж точно, что разъяснения по этим вопросам не будет на кацапских информационных ресурсах.
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ты уже определись...сразу говоришь что европейцы гнобят африканцев, а теперь пишешь что ливийцы живут не хуже румын или болгар. И если они там так хорошо жили, какого беса ливийцы тогда устроили войну?
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а ты спроси того, кто Каддафи на тот свет отправил. Ливийцы жили неплохо при Каддафи, теперь уже ремни то затянули потуже....Кстати наши медсестры в Ливию уезжали при Каддафи на работу, по куску долларов получали, потом бежали из-за востания... кто только проплатил это востание
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чувак тебе лечиться надо...похоже очень тяжелая стадия ваты головного мозга
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Ты ж ссылку на кацапскую Википедию давал. Ну так почитай там всё до конца. Диктаторский режим Каддафи для собственного выживания, как сейчас и путинский, был вынужден с военной агрессией лезть за пределы своих границ. Чего только стоит сбитый Боинг над Локерби.
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А то Европа мало приняла таких голодающих беженцев!?
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Та, похоже, это бесполезно. Он чуть ниже ссылки на lenta.ru кидает. Оттуда и мировоззрение.
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Во-во. Вообще, эту Африку нужно назад колонизировать. Вот это и будет гуманизм. А шо делать, если самостоятельно у них не получается?
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Ну, да конечно, сколько дармовой рабочей силы бегает. Вот только как Китай перестанет пахать на Европу и США, так сразу взоры на Африку новые колонисты обратят внимание.
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В Африке качество рабочей силы такое, что она даже даром никому не нужна.
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Ой, как говарят даром не пьет только больной или падлюка
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Вот тебе рукожопый стоматолог и полечит зубы, ты же от шары не откажешься?
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погодь, тебе тоже шара прикатила - узнай сколько мы, украинцы, уже должны Западу. Вот и Гройсман уже причитает: Украине не хватает средств на гарантированные государством выплаты, потому что большая часть средств тратится на погашение внешнего долга - newsone.ua/ru/grojsman-pozhalovalsya-na-nexvatku-sredstv-na-vyplaty-naseleniyu/
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И к проктологу шаровому, советую, зайти, ты же любишь шару!
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по осени пойдем вместе, как только снова комуналка подымется. Проктолог очень кстати будет
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Пойдёшь один. У меня с деньгами всё в порядке!
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Ага, сегодня в порядке, завтра может заставят с дядей поделиться поровну: тебе копейка, ему все остальное. Такова жизнь...
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ну ты й сказочный долпоеп...кому нафиг нужны эти негры, с них рабочие как с козла молоко...их американцы он сколько веков пытались заставить работать, но не помогло даже рабство.
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Ой, тока не надо о рабстве в США плести чепуху, вспомни лучше войну между Югом и Севером.
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Видать, недавно, прочитал "Хижину дяди Тома"!
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Дайте це зробити рашці, Ці гниди залюбки підпишуться!
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Нормально там все с гуманизмом. Иначе не было бы ситуации с беженцами, доведенной уже до маразма.
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Стоп-стоп, кажись с беженцами вопрос решается - не пускать и все. Не такая дура эта Европа, чтобы кусок хлеба от себя отрывать. Или все-таки Европа продолжает их пускать?
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Не знаю, продолжает или нет. Не пускать она сможет только если выстроит какие-то внушительные сооружения на границе, а такого не делается. Меркель от своей политики сострадания не отказывалась.
Ну миллион или около того уже пустили и приняли в любом случае. Это не засчитывается?
И если перестанут пускать, то правильно сделают.
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Европа, еще совсем недавно принимавшая мигрантов с распростертыми объятиями, потихоньку отправляет их обратно на родину. Рассчитывавшие обрести в ЕС новый дом выходцы из Афганистана и с Ближнего Востока обнаружили, что тут им совсем не рады: сотни тысяч человек ожидают сейчас депортации, причем в списке стран с наиболее жесткой миграционной политикой лидирует вроде бы самая гостеприимная Германия. - lenta.ru/articles/2017/07/05/send_em_back/ Может провокация - не знаю, сам поищи еще в инете.
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Ну и правильно делают. Как я уже писал, миллион или больше уже приняли, приютили - но содержать половину исламского мира никакая Европа не выдержит.
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Ну с, да, оно конечно верно, 1-2 человек для показухи можно было бы приютить, а вот реально подставить плечо, поделиться тарелкой супа - это уж извольте.
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Ну покажите этим лицемерным европейцам пример - приютите пару бомжей. Ну или хотя бы бродячее животное. Тут-то ваши рассуждения о гуманности и сдуются, я полагаю.
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А там по ссылке на lenta.ru ничего не объясняют - почему выходцы из Афганистана и Ближнего Востока на расею не бегут? Ну, хотя бы для показухи пару сотен.
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Так, давай, собирай деньги для голодающих детей Африки!
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Для начала ,чтобы потом войти в тему по существу , поделись своими кровно заработанными с алкашами на остановке или с теми кто возле маркета, собственно не так важно , то есть с теми , которые забыли ,либо не догоняют , что означает трудиться и зарабатывать, а не попрошайничать и унижаться прося на 100 грамм
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А может там просто народ говно? Вы либо совок либо ватник. В любом случае с историей Африки слабо знакомы. Во времена Апартеида, в ЮАР была сделана ПЕРВАЯ В МИРЕ пересадка сердца. Наука и уровень жизни были на высоте. Большой высоте. В обучение и приобщение к цивилизации местных племен вкладывались неимоверные деньги. Только им насрать было на на цивилизацию. И вот, когда Апартеид пал и белые ушли, местные жители перебрались жить в города - в небоскребы.Только они так и не поняли, зачем шахты лифтов. Они туда срали. Ну, попутно разграбив и разгромив всё, что осталось от ненавистных европейцев. И вот когда шахта лифта переполнялась говном - они мигрировали в следующее здание. Почитайте историю Эретреи, так ловко левыми освобожденную от гнета европейцев-капиталистов проклятых.
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И вообще. Почему я должен делиться с бездельниками, которые не хотят работать? Может мне с цыганами-попрошайками (не все такие, но тут в Киеве очень много таких) тоже делиться? Которые рассказывают "Дай на ребенка пару гривен", а сами и дня не работали, здоровые молодые тетки? И детей растят попрошайками и воришками. Одно дело - инвалиды, или люди, которые в силу временных обстоятельств попадают в сложное положение. Но когда у людей психология изначально настроена на "не работать", а получать что-то на шару - то извините. Болт.

Есть отличная история (может и байка), республиканцев и демократов.

"Недавно у меня появились новые соседи, молодая пара либеральных демократов с маленькой очаровательной дочкой. Я подошел познакомиться и спросил, как ее зовут.
- Сара, - ответила девочка.
- А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Президентом США!
- Ого, а почему?

- Тогда я смогу помочь всем бездомным, дав им жилье!
Родители довольно засмеялись, услышав это заявление. Тогда я сказал:
- Но зачем же ждать, пока ты станешь президентом? Ты уже сейчас можешь им помочь. Смотри, ты можешь пойти в супермаркет, мыть целый день витрины и убирать в залах, а потом пойти и отдать всю выручку бездомному, который постоянно сидит около входа в магазин!
Девочка немного задумалась и шепотом спросила:
- А почему он сам не может этого сделать?
- Добро пожаловать к республиканцам! - улыбнулся я.
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В России изобилие, там еду тракторами давят...
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"Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский футболист (Неймар) перейдет во французский ПСЖ, а сумма трансфера составит 222 млн евро."

Тут каких-то три с половиной Неймара получиться и Африка уже накормлена ... (Европа , думай , что выгоднее )
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Футболист важнее, это только некоторые дурачки думают, что Европа и Америка за просто так кому-то помогает. Миром правит выгода.
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в Лугандоне вообще нет продовольственной программы , ватаны с Гудком хавку не пришлют друг друга жрать будут...
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Объем экспорта картофеля из России в 2016 году составил 214,8 тыс. тонн. По отношению к 2014 году экспорт вырос на 481,8% или на 177,9 тыс. тонн.
Основные страны назначения экспорта российского картофеля в 2016 году: ЛДНР (125,0 тыс. тонн, доля в общем объеме экспорта - 58,2%), Азербайджан (86,2 тыс. тонн, 40,1%), Грузия (2,4 тыс. тонн, 1,1%), Узбекистан (0,7 тыс. тонн, 0,3%).
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в ЛДНР голода не будет...там распределением картошки занимаеться лично Плотницкий
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По такому случаю вспомнил старый анекдот:
- Как Вы добываете себе пропитание?
- Сидим под пальмами и смотрим как растет кокос.
- А потом?
- Ждем, когда придет циклон и сильным ветром струсит кокосы.
- А если циклон не придет?
- Тогда у нас будет очень голодный год!
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фух... ну за главные страны теперь мы спокойны, за ЛыНыРы и ДыНыРы - даже ООН понимает, насколько там мощнейший экономический рост...
коз там, пасти-неперепасти....
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Голодают все, кто с помощью кремля обрёл "независимость", хорошенько вооружился и пошёл вставать с колен на социалистический путь развития.
Сомали. Период независимости.
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у них на этот год большие планы...будут строить Армату и МС-21...надо очень много лепешек.
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а как у нас будет, если вальцманы / фафики гойсманы дальше рулить будут ?
сколько картошки осенью сажать ?
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Четыре всадника
В ООН назвали четыре страны, которым грозит голод - Цензор.НЕТ 9073
ВСАДНИК НА ЧЕРНОМ КОНЕ
«Я посмотрел и увидел черного коня. У всадника, сидящего на нем, в руке были весы. И я услышал голос, который говорил как бы среди четырех живых существ: "Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Запасов же оливкового масла и вина не повреждай"» (Откровение 6:5, 6).
Этот всадник представляет голод. В видении голос объявляет чудовищные цены на продукты питания: хиникс (0,7 кг) пшеницы стоит один динарий - дневной заработок в первом веке! (Матфея 20:2). Столько же стоят 3 хиникса (2,1 кг) менее ценного зерна, ячменя. Как в таких условиях прокормить большую семью? Ради экономии придется отказаться даже от основных продуктов питания, которые в видении представлены оливковым маслом и вином - обыденной едой в библейские времена.Есть ли доказательства того, что с 1914 года скачет всадник на черном коне? Да. В течение XX века от голода умерло около 70 миллионов человек. Согласно одному источнику, «в 2012-2014 годах 805 млн человек - около одной девятой части населения мира - страдали от хронического недоедания». А в другом источнике говорится, что «ежегодно голод убивает больше людей, чем СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые». Человечество прилагает немалые усилия в борьбе с голодом, но всадник на черном коне по-прежнему продолжает свой бег.
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Шо? Опять у хуситов еда закончилась? Тут еще аббаса не накормили, а эти уже с автоматами в очередь построились...
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африку надо оставить саму себе и следить чтобы они не разбегались. природа все отрегулирует. меня зае..али ролики про рахитичных обосратых негритят, обсаженных мухами и просьбами дать денег их кормить. эти личинки не нужны даже своим родителям, которые их плодят как кролики и не могут сами себе вырыть колодец или выгребную яму
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