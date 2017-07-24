 В ООН назвали четыре страны, которым грозит голод

Об этом сообщается в отчете Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.
Финансирование программы ООН для этих четырех стран не происходит на достаточном уровне, пишут в отчете организации.
В Йемене продовольственные программы ООН профинансированы лишь на 37%, в Южном Судане - на 33%, Нигерии - 65%, а в Сомали - на 49%. В ООН утверждают, что этим странам нужно оказать гуманитарную помощь на сумму около $758 млн.
70% финансирования Всемирной продовольственной программы ООН идет на страны Северной, Восточной и Центральной Африки и Ближнего Востока.
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а заодно расскажи почему персидские страны живут на нефти припеваючи...почему жадные европейцы не заберут ихнюю нефть?
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Ну миллион или около того уже пустили и приняли в любом случае. Это не засчитывается?
И если перестанут пускать, то правильно сделают.
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Есть отличная история (может и байка), республиканцев и демократов.
"Недавно у меня появились новые соседи, молодая пара либеральных демократов с маленькой очаровательной дочкой. Я подошел познакомиться и спросил, как ее зовут.
- Сара, - ответила девочка.
- А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Президентом США!
- Ого, а почему?
- Тогда я смогу помочь всем бездомным, дав им жилье!
Родители довольно засмеялись, услышав это заявление. Тогда я сказал:
- Но зачем же ждать, пока ты станешь президентом? Ты уже сейчас можешь им помочь. Смотри, ты можешь пойти в супермаркет, мыть целый день витрины и убирать в залах, а потом пойти и отдать всю выручку бездомному, который постоянно сидит около входа в магазин!
Девочка немного задумалась и шепотом спросила:
- А почему он сам не может этого сделать?
- Добро пожаловать к республиканцам! - улыбнулся я.
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Тут каких-то три с половиной Неймара получиться и Африка уже накормлена ... (Европа , думай , что выгоднее )
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Основные страны назначения экспорта российского картофеля в 2016 году: ЛДНР (125,0 тыс. тонн, доля в общем объеме экспорта - 58,2%), Азербайджан (86,2 тыс. тонн, 40,1%), Грузия (2,4 тыс. тонн, 1,1%), Узбекистан (0,7 тыс. тонн, 0,3%).
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барыга рулит
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- Как Вы добываете себе пропитание?
- Сидим под пальмами и смотрим как растет кокос.
- А потом?
- Ждем, когда придет циклон и сильным ветром струсит кокосы.
- А если циклон не придет?
- Тогда у нас будет очень голодный год!
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коз там, пасти-неперепасти....
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сожрут все
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Сомали. Период независимости.
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...
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сколько картошки осенью сажать ?
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ВСАДНИК НА ЧЕРНОМ КОНЕ
«Я посмотрел и увидел черного коня. У всадника, сидящего на нем, в руке были весы. И я услышал голос, который говорил как бы среди четырех живых существ: "Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Запасов же оливкового масла и вина не повреждай"» (Откровение 6:5, 6).
Этот всадник представляет голод. В видении голос объявляет чудовищные цены на продукты питания: хиникс (0,7 кг) пшеницы стоит один динарий - дневной заработок в первом веке! (Матфея 20:2). Столько же стоят 3 хиникса (2,1 кг) менее ценного зерна, ячменя. Как в таких условиях прокормить большую семью? Ради экономии придется отказаться даже от основных продуктов питания, которые в видении представлены оливковым маслом и вином - обыденной едой в библейские времена.Есть ли доказательства того, что с 1914 года скачет всадник на черном коне? Да. В течение XX века от голода умерло около 70 миллионов человек. Согласно одному источнику, «в 2012-2014 годах 805 млн человек - около одной девятой части населения мира - страдали от хронического недоедания». А в другом источнике говорится, что «ежегодно голод убивает больше людей, чем СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые». Человечество прилагает немалые усилия в борьбе с голодом, но всадник на черном коне по-прежнему продолжает свой бег.
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