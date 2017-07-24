 В Иордании совершено нападение на посольство Израиля

Инцидент с применением огнестрельного и холодного оружия произошел вечером воскресенья, 23 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По некоторым данным, погибший - 17-летний гражданин Иордании. Сообщается, что один израильтянин получил ножевое ранение в грудь и находится в критическом состоянии. О количестве нападавших и других подробностях произошедшего пока сведений нет.
Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Израилем и Палестинской автономией. Многие граждане Иордании имеют палестинское происхождение, отмечает агентство Reuters. 21 июля тысячи иорданцев участвовали в акциях протеста по всей стране, призывая к джихаду.
Причина недовольства палестинцев и иорданцев - решение Израиля разместить металлодетекторы на Храмовой горе в Иерусалиме. Это произошло 16 июля после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима.
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