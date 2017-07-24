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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Израиль (849) Иордания (19) нападение (1670) посольство (429)

 В Иордании совершено нападение на посольство Израиля

иордания

В результате нападения на посольство Израиля в столице Иордании Аммане погиб, как минимум, один человек.

Инцидент с применением огнестрельного и холодного оружия произошел вечером воскресенья, 23 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По некоторым данным, погибший - 17-летний гражданин Иордании. Сообщается, что один израильтянин получил ножевое ранение в грудь и находится в критическом состоянии. О количестве нападавших и других подробностях произошедшего пока сведений нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт в Иерусалиме: трое израильтян убиты на Западном берегу Иордана. Палестина заявила о прекращении всех контактов с Израилем

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Израилем и Палестинской автономией. Многие граждане Иордании имеют палестинское происхождение, отмечает агентство Reuters. 21 июля тысячи иорданцев участвовали в акциях протеста по всей стране, призывая к джихаду.

Причина недовольства палестинцев и иорданцев - решение Израиля разместить металлодетекторы на Храмовой горе в Иерусалиме. Это произошло 16 июля после вооруженного нападения трех арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима.

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Пусть "Цахал" нанесёт "ответный визит" по посольству 3/14дерации...
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видно у Палестины деньги закончились. Много на хамас уходит, а на еду не остается. Щас ООН возбудится с помощью Палестине.
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Якщо залупенфюрер вирішив дестабілізувати близький схід, шляхом провукуваня Ізраіля, тто я вам такі скажу шо МОСАД і СБУ дві великі різниці, і робити вигляд що вірять в казочки про «шахтєров» вони не будуть, і в плані державної безпеки Ізраіль мало звертає увагу на дипломатію і міжнародне право
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надо Петра Алексеевича послать с мирним планом
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Более чем странно.....Иордания, в силу того, что королевская семья является прямыми потомками Пророка обычно не вовлекается в подобные разборки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Иордании совершено нападение на посольство Израиля
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