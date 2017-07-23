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 Из-за сильных ливней на Закарпатье уровень воды в реках вырос на 1-1,5 метра

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В Закарпатской области в результате сильных дождей значительно поднялся уровень воды в реках региона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 16:00 23 июля в верховьях Латорицы прошли сильные ливневые дожди, уровень в пгт Нижние Ворота вырос на 1.0 - 1.5 м, вода доходит к коренным берегам, несет деревья, кусты", - сказано в сообщении.

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Це ж гірські ріки. Там плюнь - рівень води виросте. Атас новина.
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