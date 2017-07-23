 Путин своим указом назначил ряд судей в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Так судьей Верховного суда Крыма назначена Кагитина Ирина, судьей Советского районного суда - Ксендз Ирина, судьей Керченского городского суда - Данилова Ольга, судьей Феодосийского городского суда - Чибижекова Наталья.
Напоминаем, сейчас в крымских судах проходят разбирательства по делам украинских и крымскотатарских активистов: дело одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза, "дело 26 февраля", "дело Хизб ут-Тахрир", дело украинского активиста Владимира Балуха, и ряд других.
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но сколько еще мы украинцы будем расходным материалом в этой стройке?? дайте оружия современного
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При вопросах что хорошего было при СССР? Они чаще всего отвечают -
1 - При СССР не было безработицы. Стандартное мнение "рабов" которым понятие "безработицы" неведомо. Для Рабов никогда не будет безработицы...
2 - При СССР бесплатно давали жилье. Согласен. Давали жилье и нищую зарплату в 100 - 300 рублей на протяжении 30 лет и в последствии нищую пенсию. К примеру - Семья в США в то же время, могла насобирать на жилье в течении 5 лет, а остальное время жить себе в удовольствие на протяжении 25 рабочих лет и иметь огромную пенсию по сравнению с совковыми нищебродами.
3 - При СССР была бесплатная медецина. Была. Зубы рвали без наркоза, лечили и при СССР лечили болезни от которых то же США, избавилось как минимум на 20 лет ранее.
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5 ч · Киев ·
Подивився теж вчора "Дюнкерк".
І це було як ковток чистого повітря.
Ковток єдино правильного ставлення до війни. Війна - це не там, де просто воює армія. Війна в глобальному світі - це коли ВОЮЮТЬ НАРОДИ. Точніше, не так - СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ, які ці народи створюють. Перемога однієї системи над іншою - це поглинання одного народу іншим. Й ніяк інакше. Хочеш перемогти? Тоді весь народ має хотіти й працювати на перемогу.
Й не дивно, що цей фільм зняв англієць Нолан. Нагадаю, саме Англія видає, навіть випереджає тренди іноді навіть на десятиріччя наперед. Ера клінтонів-обам-блерів з їх травоїдно-цинічним гуманізмом за принципом: "Тут бачу, тут не бачу" вже не працює.
Ми повертаємося в світ наших бабусів-дідусів, тому й знову на часі образи тієї війни. Образи, де є добро, і є зло. І де для перемоги добрих людей потрібно, щоб вони зібралися і вбили всіх поганих. Без жартів.
Слід віддати належне Путіну - саме він зробив все належне, щоб знищити ліво-ліберальний світ, що з'явився 1991-го. В ньому були свої плюси. Але все - його нема з появою перших "зелених чоловічків" в Криму. Правда, поворот Заходу в бік самого себе в минулому для рашки нічого, окрім ролі нацистської Німеччини, не готує. Однак у кожного своя роль.
Й тому мені так хочеться, щоб росіяни таки скоріше напали на нас повномасштабно. Щоб більше не чути огидних потвор, які й досі повторюють гнилу мантру: "Це не народи воюють, це все політики".
Ні, бля, МИ ВОЮЄМО З РОСІЙСЬКИМ НАРОДОМ, навіть якщо ви тупі, щоб це зрозуміти, або боїтеся визнати страшну правду. Ми не можемо з ними примиритися до повної перемоги або їх, або нас. Якщо переможемо ми, то рашка в нинішньому вигляді зникне. Якщо вони - зникне Україна.
Методи можуть бути різними. Але суть одна. Російський народ, точніше, російська нація - це наш ворог. Не Кремль сам по собі, а саме російський народ, який в масі своїй цілком підтримує дії свого уряду.
І я не знаю, які ще дюнкерки потрібні чималій кількості біомаси в Україні, щоб це зрозуміти. Мабуть, Іловайську з Дебальцевим - мало. Й по кілька загиблих солдат на фронті щодня - також. Міщанину подавай щось кривавіше, щоб дійшло до його маленького тупого підкорку.
ЗИ: До речі, в нацистській Німеччині була дуже популярна ідея про рідство з Англією й про те, що вони - по суті, один народ. Просто треба прибрати злочинну кліку з Уайтхолу - і все буде тіп-топ.
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Может их в онкодиспансере подбирали?
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Попались мне давеча на глаза сразу два российских соцопроса, один другого краше. В первом россияне выбирали двадцатку самых выдающихся людей всех времён и народов. Во втором - отвечали на вопросы о возможном нападении на Россию.
Коротко: 38% опрошенных назвали величайшим человеком всех времён и народов товарища Сталина. На четыре процента от Сталина отстал Путин. По второму опросу, каждый третий из россиян опасается нападения на Россию-матушку, причём из этой трети большинство боится нападения США и - парам-парам-пам - Украины (она на втором месте). НАТО, ИГИЛ и все остальные нервно курят в стороне.
И это всё на фоне памятников Ивану Грозному, дани Кадырову, отказа от своих диверсантов (родина тебя не только бросит, сынок, она ещё и твоим родным поугрожает, чтобы не болтали лишнего), и так далее, и тому подобное. Тут можно было бы провести какие-то исторические параллели, напомнить про многострадальную от частых упоминаний к месту и не к месту Северную Корею или, может, провести аллюзии с кэролловской Алисой, которая угодила в Зазеркалье…
Но я не буду. Надо быть проще. Надо просто признать, что россияне - не совсем люди в нашем понимании этого слова.
Речь идёт не о государственной политике, не о войне и не о "ихтамнетах" на Донбассе. Речь идёт о том, что в понятие "человек" мы вкладываем не только двуногость-двурукость-прямохождение, но и определённый набор поведенческих моделей. Для нас слепоглухонемой человек остаётся человеком, потому что мы его понимаем, понимаем его поступки, несмотря на то, что процесс коммуникации с ним затруднён.
А вот, например, Чикатило или какой-нибудь каннибал, пусть даже изъясняющийся идеальной речью и приятным баритоном вдобавок, для нас не совсем человек. Это что-то чужое, непонятное и потому страшное. И нас не очень интересуют мотивы этого каннибала, да и истории про то, что он таким вырос из-за того, что мама в детстве шлёпала, а папа щупал, нас тоже не особо цепляют, пусть даже так оно и было на самом деле. В глубине души нас интересует только одно: когда это пожизненно закроют в клетку или убьют. Всё. Другого интереса у нас нет.
С россиянами та же самая история. Лично мне, в принципе, уже без разницы, почему пресловутые 86% россиян считают позитивным событием оккупацию земель другой страны. Может, это от бесконечного потока пропаганды (я и сам, был грешок, довольно долго говорил о том, что россиян надо жалеть как жертв постоянной промывки мозгов). Может, они такими уродились. Может, это лишняя хромосома распоряжается их психикой. Какая в чёрта разница, если есть результат?
А результат таков, что у нас под боком имеется своё Зазеркалье, населённое каким-то особым подвидом homo sapiens - homo russi. Эти самые homo russi отличаются от сапиенсов очень слабыми ногами - они так и норовят упасть на колени перед любым более-менее приличным диктатором; ярко выраженными мазохистскими пристрастиями - откуда и любовь к Сталиным да Грозным; общей жестокостью, кровожадностью и полным непониманием значения важнейшего для человечества термина - термина "свобода". Это много. Это ключевые отличия.
(Мой внутренний Петросян рекомендовал мне добавить список отличий зависимость организмов homo russi от этилового спирта и tinctura crataegi, то есть настойки боярышника, но я решил всё-таки воздержаться.)
Как причины поведения Чикатило интересны только специалистам и только постфактум (чтобы такого больше не допустить), так и феномен homo russi не должен нас особо интересовать до момента исчезновения этого феномена как угрозы для нас. Каждый знает пару-тройку историй про сумасшедших, живших рядом с обычными людьми в многоквартирных домах.
Кто-то был безобиден и только тихо бормотал себе что-то под нос, а у меня, например, в цокольной квартире соседнего подъезда жил дядя Вова (или Ваня, или Вася - давно это было, не суть), который мог по полдня сидеть у открытого окна, втыкая в подоконник огромный кухонный нож, сопровождая этот нехитрый процесс внезапными воплями "Танки!" или "Суки!", напоминавшими крики одинокой выпи на болоте.
У нашего государства сосед даже похуже дяди Вани (или Вити?), потому что тот был потенциально опасным психом, а Россия - псих кинетически опасный, она уже нападала на соседей и открыто говорит о том, что будет нападать ещё. И мне лично все равно, оттого ли это, что её татары в детстве изнасиловали, или оттого, что она считала Киев матерью, а тот оказался внезапно мужского пола и ушёл от неё к проклятым хохлам. Неважно. Просто неважно.
Важно только одно: опасного психа надо или изолировать и лечить, или расстрелять на закате у длинной стены. Я лично голосую на второй вариант.
Ю.Гудыменко
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там без путена хватало..один зюганов чего стоит..да и ельцин мудак..
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