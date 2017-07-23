 В 2017 году пограничники выявили 119 разыскиваемых Интерполом автомобилей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.
"С начала года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили по базе данных Интерпола 119 транспортных средств, которые находились в международном розыске", - сказано в сообщении.
Отмечается, что вчера пограничники Луцкого отряда на украинско-белорусской границе задержали угнанный "Фольксваген", за рулем которого был гражданин Беларуси. В частности, на иномарку в ходе мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Доманово" сработала база данных Интерпола.
"За рулем автомобиля "Фольксваген" 2006 года выпуска белорусской регистрации был гражданин Беларуси. Установлено, что автомобиль разыскивался в России как похищенный. Об обнаружении иномарки проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киев. Авто передано сотрудникам полиции", - сообщили в ведомстве.
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Видимо борьба с контрабасом вообще в ж-пе, раз начали ТАКИЕ "КРУТЫЕ" новости вбрасывать.
А где статистика по лесу, янтарю, сигаретам, наркоте и т.п.
Или :
- не трогайте основные статьи бюджета СБУ и погранцов.
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