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 Политика Украины
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 В 2017 году пограничники выявили 119 разыскиваемых Интерполом автомобилей

автомобиль

С начала 2017 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили по базе данных Интерпола 119 автомобилей, которые находились в международном розыске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

"С начала года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили по базе данных Интерпола 119 транспортных средств, которые находились в международном розыске", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вчера пограничники Луцкого отряда на украинско-белорусской границе задержали угнанный "Фольксваген", за рулем которого был гражданин Беларуси. В частности, на иномарку в ходе мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска "Доманово" сработала база данных Интерпола.

"За рулем автомобиля "Фольксваген" 2006 года выпуска белорусской регистрации был гражданин Беларуси. Установлено, что автомобиль разыскивался в России как похищенный. Об обнаружении иномарки проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киев. Авто передано сотрудникам полиции", - сообщили в ведомстве.

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А сколько у наших слуг народа ворованных авто?
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Ну и что. Мне от этого не холодно ни жарко.
Видимо борьба с контрабасом вообще в ж-пе, раз начали ТАКИЕ "КРУТЫЕ" новости вбрасывать.
А где статистика по лесу, янтарю, сигаретам, наркоте и т.п.
Или :
- не трогайте основные статьи бюджета СБУ и погранцов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году пограничники выявили 119 разыскиваемых Интерполом автомобилей
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