 В активе сборной Украины второе "серебро" Всемирных игр-2017

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В абсолютной весовой категории Березовская победила японку Юту Йету, Олимпию Робаковскую из Польши, тайку Випарат Витутеерасан, Марию Кедено из Венесуэлы, бразильянку Сару Гомеш, уступив в финале россиянке Анне Поляковой.
В медальном зачете сборная Украины делит 13-е место с командой Польши - 8 наград: 1 золотая, 2 серебряные, 5 бронзовых.
Соревнования продлятся до 30 июля.
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Украинский стрелок Павел Коростылев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который с 21 июля по 4 августа проходит в столице Азербайджана, Баку. В очередной день соревнований 20-летний львовянин стал лучшим в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 метров.
В индивидуальный соревнованиях Коростылев "выбил" 230,5 балла. Он опередил Дамира Микеча из Сербии (226) и латвийца Лауриса Страутманиса - 208,7 балла.
Кроме того в командных соревнованиях в упражнении МП-6, Коростылев вместе с Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным завоевал серебряную медаль.https://www.obozrevatel.com/sport/sport/27641-ukrainets-vyiigral-chempionat-evropyi-po-strelbe.htm
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