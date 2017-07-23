 69% украинцев ни разу не были за границей, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса компании Research&Branding Group, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Больше всего путешествуют жители Западной Украины, где меньше тех, кто ни разу в жизни не ездил за рубеж (54% против 70-78% в других регионах). Жители западных областей также значительно чаще, чем в других регионах выезжают за границу на заработки (17% на Западной Украине против 1-3% в других регионах) и в рабочие командировки (7% на Западной Украине против 2-4% в других регионах ).
Основными целями поездок около трети (29%) украинцев, которые бывали за границей, были туристические поездки (11%), посещение родственников и друзей (7%), а также заработки (6%) и рабочие командировки (4%).
Сельские жители реже, чем горожане выезжают за границу на отдых (8% сельских жителей против 12-14% горожан), но чаще на заработки (10% сельских жителей против 4% горожан).
Также несколько чаще, чем по стране в целом, за последний год посещали зарубежные страны украинцы в возрасте 18-49 лет (18%).
Опрос проводился в период 15-24 июня (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя). Вероятность погрешности составляет ± 2,4%.
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А о Польше спросила потому,что хочу сына с папой на несколько дней куда-то отправить:чтобы не очень далеко и интересно было.Правда его паспорт еще не готов.Жду на неделе.
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Осенью "учения" Уйла, а у нас до сих пор нет даже Джавелинов от наших "гарантов" безопасности!
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Из 14% выехавших украинцев только 5% воспользовались безвизом. Остальные вообще никуда не собирались.
Вот результат деятельности Парашенко.
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...Из 14% выехавших украинцев только 5% воспользовались безвизом...
почему 5?
откуда ?
данные за год (якобы).
безвиз чуть больше месяца.
и из 14% выехавших украинцев ... 5% воспользовались безвизом ?
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цифры мутные и без источника.
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вопрос к Сергей Иванофф
что ты здесь мусоришь....
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Караван идет. Рашисты лают...
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Надо просто спросить экспертов, отличных от рыгохолуя Копатька.
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54% американцев тоже никогда не были за границей. И шо? Ой, бедненькие.
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2. Американцам в принципе никуда не нужно ездить, особенно на отдых или в отпуск.
так куроротов больше чем во всей европе вместе взятой.
Хочешь на море - пожалуйста во Флориду, в Калифорнию, на Гаваи.
Хочешь в горы - пожалуйста в Монтану, итд.
Хочешь в гранд-каньон... Короче в Америке всё есть.
И главное, американцы небесосновательно гордятся, что у них почти всё лучшее в мире.
От самолётов до машин на которых они ездят.
А у нас? Позавчера ехал поездом Харьков-Львов. Жара в плацкарте была невыносимая. Никаких кондиционеров не предусмотрено. С соседнего вагона в Коростыне сняли женщину с поезда и в больницу скорой отвезли. Задыхалась.
Так, что не ровняй американцев, их способ и уровень жизни с нашим.
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Можете хоть на Канарах отдохнуть, а потом поездом Киев-Харьков все равно придется ехать.
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А потому, что такие как ты защищают любую власть. А власть срала на людей. И даже не помышляет что то делать и улучшать жизнь людей а только ворует и ворует.
Было бы справедливо взять хотя бы всех бывших министров транспорта, всех бывших начальников укрзализныци и конфисковать у них все их наворованные из бюджета виллы. маєткі, состояния, яхты, банковские счета, итд... И купить хоть несколько нормальных вагонов, поездов, итд...
И так поступить со всеми ворами, от судей до прокуроров, от высокопоставленных ментов до таможенников, от чиновников мелкого уровня до наивысшего... Вот тогда и заживём как люди. Другим будет наука не воровать.
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