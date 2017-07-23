EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Общество
  2502  142
Все про:опрос (1556) путешествие (34) туризм (1049) украинцы (2552)

 69% украинцев ни разу не были за границей, - опрос

туризм

Согласно опросу, 69% украинцев никогда в своей жизни не были за границей, а за последний год за границу ездили 14% наших соотечественников.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса компании Research&Branding Group, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Больше всего путешествуют жители Западной Украины, где меньше тех, кто ни разу в жизни не ездил за рубеж (54% против 70-78% в других регионах). Жители западных областей также значительно чаще, чем в других регионах выезжают за границу на заработки (17% на Западной Украине против 1-3% в других регионах) и в рабочие командировки (7% на Западной Украине против 2-4% в других регионах ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют Украину в "туристической блокаде" Крыма

Основными целями поездок около трети (29%) украинцев, которые бывали за границей, были туристические поездки (11%), посещение родственников и друзей (7%), а также заработки (6%) и рабочие командировки (4%).

Сельские жители реже, чем горожане выезжают за границу на отдых (8% сельских жителей против 12-14% горожан), но чаще на заработки (10% сельских жителей против 4% горожан).

Также несколько чаще, чем по стране в целом, за последний год посещали зарубежные страны украинцы в возрасте 18-49 лет (18%).

Также читайте: 71,5% украинцев не планируют посещать ЕС в ближайшее время в основном из-за материальных проблем, - опрос

Опрос проводился в период 15-24 июня (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя). Вероятность погрешности составляет ± 2,4%.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Согласна с Вами.Мне тоже очень странно,что некоторые недопонимают значение безвиза для нашей страны.Я просто счастлива,что безвиз есть,хотя езжу куда-то не каждый день.Не в этом дело.Мой ребенок еще несовершеннолетний,но я так рада за него! Он получил настоящую свободу.Прежде всего свободу выбора:где учиться,где жить,где работать,где жену себе искать) И это,да,перемога!
А о Польше спросила потому,что хочу сына с папой на несколько дней куда-то отправить:чтобы не очень далеко и интересно было.Правда его паспорт еще не готов.Жду на неделе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из Одессы нет поездов в Польшу. См. сайт укрзалізниці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лично я вижу, что Парашенко кинул все свои усилия на решения с безвизом для 14% украинцев и положил болт на безопасность страны для 100% украинцев, полностью игнорирую Будапештский меморандум с своих бесконечных вояжах за наш счет.
Осенью "учения" Уйла, а у нас до сих пор нет даже Джавелинов от наших "гарантов" безопасности!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статью читать надо хотя бы и знать статистику, раз темой интересуетесь.
Из 14% выехавших украинцев только 5% воспользовались безвизом. Остальные вообще никуда не собирались.
Вот результат деятельности Парашенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому , что они такие как ты ! Тупоголовы! Потому что если человек , не считает себя тупоголовым , то он безвиз не считает в % , это первое . 2-е это надо ответит : Что такое безвиз для страны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Некоторые,увы,не понимают что такое безвиз для нашей страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
объясните цифры:
...Из 14% выехавших украинцев только 5% воспользовались безвизом...
почему 5?
откуда ?
данные за год (якобы).
безвиз чуть больше месяца.
и из 14% выехавших украинцев ... 5% воспользовались безвизом ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
сам хочу разобраться.
цифры мутные и без источника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та нормальний відсоток. Чого всі так репетують?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно сколько процентов населения СССР было за границей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чего просто не написать, что украинцы удивительно не бросились в ЕС после безвиза, как об этом мечтали рашисты?
Караван идет. Рашисты лают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
при чем здесь русские? Просто денег постоянно не хватает на жизнь, как то хочется поехать куда то, но заработки у нас не европейские, только цены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты это толпам под визовыми центрами расскажи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яка бідність??? Ви відсоток бачили? Майже половина україців була за кордоном. Я не враховую тих, хто на заробітки їздить. На курортах ви багато туристів з Германії бачили? В % співвідношенні? Вони що теж бідно живуть? А цей відсоток- дуже високий і це говорить про тінєву економіку країни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трам-пам-пам. За кордоном - це в т.ч. в Білорусі, Росії і інших пострадянських републіках, які на Україну дуже схожі, що можна й не їздити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не мала на увазі Білорусь і тд. Я мала на увазі Шри Ланку, Емірати,Тай, Камбоджу, Занзібар..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ничего не надо говорить цифры сами за себя говорят,к тому же представители от народа на курорты заграничные по несколько раз в году бывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це дивлячись що вважати «закордоном», на вінничині в прикордонних районах люди можуть по кілька разів на тиждень їздити до Молдови, причому не вважаючи це закордонною поїздкою, така сама ситуація і інших прикордонних областях, як на заході так і на сході
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то не верится - думается, гораздо больше украинцев побывали за границей
Надо просто спросить экспертов, отличных от рыгохолуя Копатька.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Копатько обосновался на наше и к этим опросам не имеет отношения
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот зраду развели среди комплекснутых неполноценностью.
54% американцев тоже никогда не были за границей. И шо? Ой, бедненькие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1.Половина американцев ездит это уже много. Это более сотни миллионов людей.
2. Американцам в принципе никуда не нужно ездить, особенно на отдых или в отпуск.
так куроротов больше чем во всей европе вместе взятой.
Хочешь на море - пожалуйста во Флориду, в Калифорнию, на Гаваи.
Хочешь в горы - пожалуйста в Монтану, итд.
Хочешь в гранд-каньон... Короче в Америке всё есть.
И главное, американцы небесосновательно гордятся, что у них почти всё лучшее в мире.
От самолётов до машин на которых они ездят.
А у нас? Позавчера ехал поездом Харьков-Львов. Жара в плацкарте была невыносимая. Никаких кондиционеров не предусмотрено. С соседнего вагона в Коростыне сняли женщину с поезда и в больницу скорой отвезли. Задыхалась.
Так, что не ровняй американцев, их способ и уровень жизни с нашим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все нерелевантные вещи. От количества зарубежных поездок наш поезд лучше не станет.
Можете хоть на Канарах отдохнуть, а потом поездом Киев-Харьков все равно придется ехать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Придётся ехать. Конечно придётся. Но почему за 25 лет, этот поезд, вернее вагоны как были клетками для перевоза скота так и остались. Ничего не изменилось. Хоть бы за 25 лет кондиционеры поставили. Уже не говоря, что за это время в Европе ввели скоростные евростары под 200 км в час, и расстояние от Харькова до Львова преодолевалось за 6-7 часов а не за 20 часов как сейчас.
А потому, что такие как ты защищают любую власть. А власть срала на людей. И даже не помышляет что то делать и улучшать жизнь людей а только ворует и ворует.
Было бы справедливо взять хотя бы всех бывших министров транспорта, всех бывших начальников укрзализныци и конфисковать у них все их наворованные из бюджета виллы. маєткі, состояния, яхты, банковские счета, итд... И купить хоть несколько нормальных вагонов, поездов, итд...
И так поступить со всеми ворами, от судей до прокуроров, от высокопоставленных ментов до таможенников, от чиновников мелкого уровня до наивысшего... Вот тогда и заживём как люди. Другим будет наука не воровать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будешь голосовать за меня в 2019 году на президентских выборах ? Если я стану президентом, то один из первых моих указов будет , что все транспортные средства которые перевозят людей , должны иметь кондиционеры . Я сколько приезжаю в Украину , так меня раздражает, что людей перевозят как скот . Статьи в Европе скот лучше перевозят , чем в Украине людей .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поэтому на востоке легче всего зазомбировать человека тем, что в Европе все плохо, много геев, снигерей едят, женщин насилуют, короче что видят у себя за окном, то и пишут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так а 31% були, що вже непогано. Нічого, дурницею було б вважати, що після введення безвіза зразу всі рвонуть за кордон. Головне, щоб була така можливість у тих, хто виявить таке бажання. І, звичайно, є люди, які принципово не хочуть подорожувати, не мають бажання- і це їх право, іншим вони ж не заважають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество69% украинцев ни разу не были за границей, - опрос
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти