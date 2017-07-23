 Заочно арестовавший прокурора Кравченко российский судья Карпов сам находится в розыске ГПУ, - адвокат Новиков

При этом он опубликовал соответствующее постановление Генеральной прокуратуры. Карпов подозревается в незаконном лишении свободы Надежды Савченко.
Судья Басманного суда Артур Карпов, заочно арестовавший украинских следователя и прокурора по делу Януковича, сам заочно в розыске у ГПУ pic.twitter.com/CufYzCOG37- Ilya Novikov (@vertiporokh) 23 липня 2017 р.
Напомним, прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка заочно арестовали за уголовное преследование гражданина РФ и командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, заочно арестованному в РФ главном прокурору Кравченко выделили государственную охрану.
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...Я не знаю наверняка, участвовал ли бывший киевский беспризорник, а потом один из самых высокопоставленных прокуроров СССР Николай Зоря в подпольных интригах. Наверное, участвовал. Не знаю, вёл ли он заведомо ложные дела против "врагов народа". Наверное, вёл. В любом случае, он, действием или бездействием, вольно или невольно, но помог двум важным историям о той войне быть рассказанными.
И поэтому мне хочется верить, что в какие-то моменты жизни принципы и правда становились для этого прокурора важнее приказов руководства. Наверное, мне просто хочется иногда видеть в людях что-то хорошее. Даже в прокурорах. Даже в коммунистах. Которые, как известно, не люди.
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-Ничего-
Растеряно сказал Путин и повернувшись к пионеру спиной удалился бурча по нос
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Гаагский суд пойдёт
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пля!
КАК ЭТОТ ЦИРК , между политиками , НАДОЕЛ !!!!
- ОДИНАКОВО ИПУТ МОЗГИ СВОИМ НАРОДАМ, ЧТО БЫ МЫ ВРАЖДОВАЛИ МЕЖ СОБОЙ, А НЕ С НИМИ - ВОРОВСКОЙ ПИСТОТОЙ !!!
каждый народ со своей ....
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