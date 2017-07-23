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 Политика Украины
  2005  15
Все про:арест (10345) Новиков (160) розыск (622) прокурор (970)

 Заочно арестовавший прокурора Кравченко российский судья Карпов сам находится в розыске ГПУ, - адвокат Новиков

новиков

Судья Басманного суда Артур Карпов, который вынес решение о заочном аресте украинских следователя и прокурора по делу Януковича, сам заочно в розыске у Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter сообщил адвокат Илья Новиков.

При этом он опубликовал соответствующее постановление Генеральной прокуратуры. Карпов подозревается в незаконном лишении свободы Надежды Савченко.


Напомним, прокурора Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачка заочно арестовали за уголовное преследование гражданина РФ и командующего Черноморским флотом РФ, адмирала Александра Витко.

Как сообщал Цензор.НЕТ, заочно арестованному в РФ главном прокурору Кравченко выделили государственную охрану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Новиков: Решение о заочном аресте прокурора Кравченко не повлияет на дело Януковича
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Закат Зори

...Я не знаю наверняка, участвовал ли бывший киевский беспризорник, а потом один из самых высокопоставленных прокуроров СССР Николай Зоря в подпольных интригах. Наверное, участвовал. Не знаю, вёл ли он заведомо ложные дела против "врагов народа". Наверное, вёл. В любом случае, он, действием или бездействием, вольно или невольно, но помог двум важным историям о той войне быть рассказанными.

И поэтому мне хочется верить, что в какие-то моменты жизни принципы и правда становились для этого прокурора важнее приказов руководства. Наверное, мне просто хочется иногда видеть в людях что-то хорошее. Даже в прокурорах. Даже в коммунистах. Которые, как известно, не люди.
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Цікаво, бо раніше знав лише про колгосп "Зоря" із-під Рівного, з де головував Плютинський, а нині випускають мінералку "Червона калина", яка продається в кіосках поблизу залізничного вокзалу Рівна і Здолбунова.
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Це все ніби заочний секс. Говорити нема про що.
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во во вот от такого заочного секса появляются даже очные Путины, Супрковы,Грызловы, Лавровы, Песковы, Захарченки. Плотницкие, Аксеновы.. и вся прочая Пидерашка....
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Ну что сказать.В стране правовой беспредел. Очень жаль что эта власть за 3 года так и не установила в стране правопорядок и нет у нас правосудия и нормальных законов. Жаль и только из-за этого позорная власть должна идти на перевыборы.
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К Путину подошёл пионер с вопросом -Как там на Украине"?
-Ничего-
Растеряно сказал Путин и повернувшись к пионеру спиной удалился бурча по нос
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А что Сюткин на фото в данной новости делает?)
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Путін призначив суддів в окупованому Криму ,вот пройдоха уже в Крыму свою власть устанавливает,потом эта шобла с ним в
Гаагский суд пойдёт
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Заочно арестовавший прокурора Кравченко российский судья Карпов сам находится в розыске ГПУ, - адвокат Новиков

пля! Заочно арестовавший прокурора Кравченко российский судья Карпов сам находится в розыске ГПУ, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1168
КАК ЭТОТ ЦИРК , между политиками , НАДОЕЛ !!!!
- ОДИНАКОВО ИПУТ МОЗГИ СВОИМ НАРОДАМ, ЧТО БЫ МЫ ВРАЖДОВАЛИ МЕЖ СОБОЙ, А НЕ С НИМИ - ВОРОВСКОЙ ПИСТОТОЙ !!!
каждый народ со своей ....

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаочно арестовавший прокурора Кравченко российский судья Карпов сам находится в розыске ГПУ, - адвокат Новиков
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