 Самолет СЕSSNA перевернулся во время аварийной посадки на Прикарпатье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт kurs.if.ua.
В 15.10 воздушное судно СЕSSNA модели 182Р, которым управлял 63-летний пилот с Тернопольщины, вылетело со взлетно-посадочной площадки "Коломыя".
На борту самолета находилось четыре пассажира (1993 г. р., 1994 г. р., 1995 г. р., 1997 г. р.). Во время полета над городом Коломыя из-за технических неисправностей воздушного судна пилот решил совершить посадку на пастбище у с. Корнич.
При посадке самолет перевернулся.
В результате аварии одного из пассажиров и пилота с телесными повреждениями госпитализировали в Коломыйскую ЦРБ, еще одного пассажира после оказания медицинской помощи отпустили домой. Возгорание воздушного судна не было.
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сессну ухайдокать - это надо суметь.
аппарат - легенда !
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людей нет, но и ровной поверхности для посадки тоже нет.
В 63 года - некоторым лучше летать водиночку.
И только над территорией, которую изъездил на машине,
и имеешь в запасе 3-4 посадочные полосы на случай чего.
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Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:
ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер.
Пострадавший отделался легким испугом.
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