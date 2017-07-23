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Все про:авиакатастрофа (1061) авиация (1808) самолет (2203) Ивано-Франковская область (293)

 Самолет СЕSSNA перевернулся во время аварийной посадки на Прикарпатье

самолет

В Коломые Ивано-Франковской области во время аварийной посадки перевернулся самолет СЕSSNA.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт kurs.if.ua.

В 15.10 воздушное судно СЕSSNA модели 182Р, которым управлял 63-летний пилот с Тернопольщины, вылетело со взлетно-посадочной площадки "Коломыя".

На борту самолета находилось четыре пассажира (1993 г. р., 1994 г. р., 1995 г. р., 1997 г. р.). Во время полета над городом Коломыя из-за технических неисправностей воздушного судна пилот решил совершить посадку на пастбище у с. Корнич.

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При посадке самолет перевернулся.

В результате аварии одного из пассажиров и пилота с телесными повреждениями госпитализировали в Коломыйскую ЦРБ, еще одного пассажира после оказания медицинской помощи отпустили домой. Возгорание воздушного судна не было.

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Вряд ли... Мажорчики на такой херне типа кукурузника не летают.
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это самый продаваемый самолет в США и в Украине он стоит где-то 300, 000 ЕВРО
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мда-а...
сессну ухайдокать - это надо суметь.
аппарат - легенда !
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у нас в Украине огромное количество военных пенсионеров - пилотов - асов как раз в этом возрасте. Эти ребята такое умеют ... что дай дорогу.
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ай-яй-й! Ціла Цесна, в самому Прикарпатті та й ся перевернула...!!! На щестя всі живі-здорові! Цензорові вдяка за пильнування за пасовиськами. Сподіваюсь на автошлях в цей час нічого сі не трафило, раз зійшли на цесни?.
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Скорее всего заглох мотор . Заправляют всяким дерьмом а фильтры не чистят....
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Пастбище - это оптимальное решение - коровы уступают дорогу,
людей нет, но и ровной поверхности для посадки тоже нет.
В 63 года - некоторым лучше летать водиночку.
И только над территорией, которую изъездил на машине,
и имеешь в запасе 3-4 посадочные полосы на случай чего.
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- Вот здесь. В отделе «Что случилось за день». Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: «Наши шпильки» и «Злоупотребителей - под суд».
Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:

ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер.
Пострадавший отделался легким испугом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолет СЕSSNA перевернулся во время аварийной посадки на Прикарпатье
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