 Штайнмайер раскритиковал политику Трампа по ЕС: "Многое меня раздражает"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, в интервью второму телеканалу немецкого телевидения ZDF Штайнмайер отметил, что за всю историю трансатлантических отношений "еще никогда не было столько неопределенности", как сейчас.
В то же время, по его словам, немецкой демократии "не существовало бы без американцев", а развития экономики не произошло бы без "Плана Маршалла".
"Учитывая это, я не советую нам выбрасывать все за борт, хотя я признаю, что многое меня раздражает", - сказал президент Германии.
По его убеждению, не все в Соединенных Штатах "забыли о значении трансатлантических отношений".
Отметим, недавно Трамп раскритиковал Германию за ее значительный профицит в торговле с США. Он назвал немцев "плохими" и пообещал положить конец такой ситуации.
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Кроме замечания о проституточности этого пацанчика из семьи Шариковых.
(До вот этого этот социалист был никем, Шредер его вывел на орбиту)
С 1993 по 1994 год руководил личным бюро премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шрёдера.
Школа, пля. И та же вербовка, наверное.
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С каждой летней неделей создается все более устойчивое ощущение того, что Европа начинает менять не только свое общее отношение к попыткам Кремля перекроить ее по своему усмотрению, но и внутри нее происходят фундаментальные изменения. До последнего времени доминирование связки Германия-Франция была очевидной и обсуждать это не имело смысла. Более крупная и мощная Германия генерировала основные направления развития Старого Света и ее представления о способе решения тех или иных проблем, в конце концов, принимались остальными европейскими странами.
Скорее всего, так бы все и продолжалось, если бы не агрессия РФ против Украины. Этот фактор стал тестом на лидерство, и ни Германия, ни Франция его не прошли. Собственно говоря, невнятная позиция в самом начале агрессии дала Путину основания полагать, что ему удастся дожать Европу и осуществить свои захватнические планы.
Но Украина оказала достойное вооруженное сопротивление, и война затянулась, а Путину пришлось усиливать давление на Европу и возник чисто европейский кризис с арабскими беженцами. Собственно говоря, Париж и Берлин не смогли адекватно ответить на вызовы, а для европейских стран инструментарий решения проблем, предложенных, в первую очередь Германией, оказался неубедительным и кое-кому - неприемлемым. В итоге, когда РФ начала стягивать группировку своих войск к границам Балтии, лидерство указанной связки и вовсе встало под вопрос.
Оказалось, что Фрау Меркель, говоря о Путине, пребывающем в параллельной реальности, упустила маленькую, но важную деталь. Она и сама пребывает в параллельной реальности, пусть и в другой. Как оказалось, через два года войны в Украине, ни Германия, ни европейские партнеры НАТО так и не проснулись, и не стали готовить свои вооруженные силы к отражению все нарастающей угрозы уже для членов ЕС и НАТО. Ведь лидерство - это не только и не столько право продвигать собственное видение ситуации и подбор инструментария для осуществления планов, но в первую очередь - ответственность за собственные действия или бездействие, которые становятся камертоном для ведомых стран. А ведомые страны прямо указали на то, что не желают быть потоплены волнами арабских беженцев и, уж тем более - захваченными нео-большевистской Россией.
Тогда, два года назад, реально послышался треск в каркасе структур ЕС и НАТО. Германия обязана была поступить адекватным образом, если рассчитывала сохранить лидерство. Но она этого не сделала, ибо оказалась одной из самых продавленных и скупленных Путиным, стран Европы. Именно Германия стала тем Троянским конем на Запад, который Путин создал и усиленно откармливал все десять тучных лет. Собственно говоря, евроатлантические структуры не потерпели крах только по одной причине, в игру вступил настоящий лидер, способный формировать повестку дня и действовать широким спектром инструментов.
После начала переброски войск США в Европу, начала формироваться иная реальность. Но даже в этот момент, Германя пыталась притормаживать новые пакеты санкций, генерируемые Штатами как элемент политического и экономического давления на РФ. Гражданин Штайнмайер когда-то войдет в учебники истории и политологии, как наиболее активный агент Кремля и разделит с Путиным ту кровь, которая могла бы и не пролиться в Украине и Сирии. Беда в том, что таких Штайнмайеров в Германии - легион и создан он руками другого позорного деятеля - Герхарда Шредера.
Нет никаких сомнений в том, что события не получили бы нынешней остроты и не зашли бы так далеко, если бы именно Германия поставила ультиматум Москве о том, что введет эмбарго на поставки российской нефти и газа как в саму Германию, так и через территорию Германии. Как мы знаем, куча санкций, которые уже введены против России, по факту - влияют на вторичные или третичные сегменты поступления финансов в Россию, а о перекрытии трубы не было даже намека. Только слепец не может видеть простой факт: российская агрессия запитывается деньгами, полученными от продажи нефти и газа. Перекрой их, и война кончится. Более того, можно было просто поставить в повестку дня вопрос о введении эмбарго на поставки Газпрома и Роснефти своей продукции в Европу, и диалог был бы совершенно иным.
Да, тут были бы поставлены на кон и интересы Германии, но как мы отмечали выше, если ты взял на себя роль лидера, то это, в первую очередь, ответственность, а уже во вторую очередь право диктовать условия. Но как мы теперь видим, Германия всячески пыталась продавить Украину на компромиссы с оккупантом. Это видим не только мы, но и те здравомыслящие политические деятели высших эшелонов власти, европейских стран. Всем понятно, что нынешний милитаризм и агрессивность Москвы - порождение Берлина. Итого, очень хорошо просматривается конструкция, когда продавленная Путиным Германия пыталась продавить Украину. То есть, Путин надел Германию как перчатку и пытался нас задушить. Понятно, что такая ситуация породила несколько иное отношение европейских партнеров к тому, что и как делает Берлин.
Именно по этой причине пламенные призывы о распределении арабских беженцев на территориях европейских стран вызвали жесткое сопротивление в некоторых местах и авторитет Германии был публично подорван. Мало того, когда из среды принятых мигрантов начало генерироваться насилие и теракты, то позиция Германии, в этом вопросе, получила еще более негативную оценку.
Сейчас мы наблюдаем восстановление лидерства США в Европе. Собственно говоря, это уже закат германоцентрической Европы. Практически полное несогласие с направлением движения и выбором инструментов, предлагаемых Берлином, привело к отколу от ЕС Великобритании. Что бы об этом не говорили, но по ключевым вопросам, которые двигала Меркель, при поддержке Франции, Британия имела противоположное мнение и это вылилось в известные процессы ее выхода из ЕС. Собственно говоря, нынешняя ситуация в Европе говорит о том, что Германия допустила массу геополитических ошибок, в роли лидера, и не слишком пытается что-то изменить. Отсюда и трения с Трампом.
После выборов в США Германия получила куда более жесткого оппонента, чем Обама. Меркель выслушала в свой адрес все, что должна была выслушать и что ей не осмеливался говорить никто. Есть мнение, что Трамп ее прямо уличил в том, что сейчас происходит в Европе с подачи Кремля. Но на публику было сказано о низком финансировании вооруженных сил, отсутствии реальных планов обеспечения действия ст. 5 Устава НАТО о взаимопомощи в случае угроз безопасности странам, членам Альянса. На самом деле, претензии были куда жестче, поэтому бабушку Ангелу так телепает, после разговоров с Трампом. Кстати, там обсуждался и вопрос уже совсем нездоровых газовых игр Германии с Россией. Вместо того, чтобы смещать акцент именно в эту область, Берлин всерьез вел переговоры о строительстве еще одной трубы «Северный поток-2». Это говорит о том, что, невзирая на очевидные дестабилизирующие посылы Кремля, троянская лошадь продолжает хрустеть кремлевским овсом.
Но самое интересное не это. Не разрушая евроатлантических структур, в НАТО формируются новые центры силы, уже без особого учета того, что хочет или не хочет Германия. Американские войска, постоянно прибывающие в Европу, воссоздают каркас системы европейской обороны, при этом опираясь на усилия других стран, а Германия используется как точка входа и маршрут транзита, благодаря обилию законсервированных американских баз, оставшихся со времен Холодной Войны.
После речи Трампа в Варшаве, где он официально объявил о начале программы поставок систем ПВО Пэтриот в Польшу, мы предположили, что в ближайшее время стоит ожидать нечто подобное и в Румынии. Мы исходили из того, что основные группировки экспедиционных войск США разворачиваются именно в этих странах и там же создаются базы хранения военного имущества. Это не удивительно, ибо ранее эти страны приняли размещение на своей территории комплексов противоракетной обороны, развернутых в позиционные районы. Понятно, что крупные группировки именно американских войск должны быть надежно прикрыты от возможного удара с воздуха и даже из космоса. И вот вчера прошли сообщения о том, что Румыния тоже начинает процесс покупки и установки комплексов Пэтриот почти на 4 миллиарда долларов.
То есть, Штаты демонстрируют новую конфигурацию проекции силы и опираются при этом, на тех, кого считают надежными партнерами. Можно не сомневаться в том, что наличие эшелонированных группировок войск в Польше и Румынии, кроме всего, резко повысит их инвестиционную привлекательность со стороны США и их вес будет неуклонно увеличиваться. Все это стало возможным потому, что эти страны демонстрируют намного более зрелую и вменяемую линию поведения, чем заигравшаяся с Путиным Германия.
Наверняка, игры Берлина с Москвой будут дорого стоить, ибо ушедший в отставку размазня Оланд оставил Францию куда более активному и трезвому Макрону, с которым у Меркель уже не сложится «междусобойчика, в отношение Путина». В любом случае, Трамп только недавно отбыл из Гамбурга и вот его уже ждут во Франции на празднование дня Штурма Бастилии. Это звоночек для Меркель, Берлина, Сименса и всего остального, что так присосалось к путинским ништякам и это - только начало.
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трампу - писец!
(он штангенциркуля раздражает...)
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Менеджер газпромовский
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