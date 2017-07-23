 Телефонное мошенничество: у трех жителей Хмельнитчины за день выманили более 25 тыс. гривен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, по информации местной полиции, мошенники обманули сразу трех человек из разных районов.
Первый случай произошел на Славутчине. Около 16:38 часов неустановленное лицо позвонило 41-летней жительнице села Цвитоха. Под предлогом разблокировки карты узнало ее реквизиты и сняло 2000 гривен.
Второй пострадала 33-летняя жительница Хмельницкого. К ней позвонили в 18:07 часов и таким же образом обманули на 7800 гривен.
Наибольшую сумму денег псевдоработникам банка "отдал" 37-летний житель Шепетовки. Около 20:00 часов к нему позвонило неустановленное лицо, которое мошенническим путем узнало реквизиты карточки и сняло с нее 15 750 гривен.
817 20
У харьковского пенсионера выманили $5900 по схеме "ваш сын попал в полицию"(34)
Госмиграция предупреждает о мошенниках, предлагающих "помощь" в оформлении загранпаспорта(39)
Помощник нардепа от Радикальной партии предстанет перед судом за мошенничество, - ГПУ(24)
Депутат райсовета отобрал у 90-летней киевлянки ее квартиру в центре стоимостью 1,5 млн гривен(81)
Родители превратили больного сына в "золотого теленка". ФОТО(0)
Глава киберполиции Демедюк о вирусе Petya: "Субъекты, которые соглашались заплатить, так и не получали никакого кода"(77)
Мужчине, "взявшему в долг" $3 млн, назначен залог в 68 млн грн, - прокуратура(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Классика жанра.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але дозволяти людині бути фріком - це також прояв демократії..
А ще я думаю, що Бог все бачить. Чекаємо.
Ответить
Ответить