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 Общество
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Все про:мошенничество (692) Хмельнитчина (374) Хмельницкий (325)

 Телефонное мошенничество: у трех жителей Хмельнитчины за день выманили более 25 тыс. гривен

телефон

В минувшую пятницу, 21 июля, мошенники выманили в течение дня у жителей Хмельницкой области более 25 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, по информации местной полиции, мошенники обманули сразу трех человек из разных районов.

Первый случай произошел на Славутчине. Около 16:38 часов неустановленное лицо позвонило 41-летней жительнице села Цвитоха. Под предлогом разблокировки карты узнало ее реквизиты и сняло 2000 гривен.

Второй пострадала 33-летняя жительница Хмельницкого. К ней позвонили в 18:07 часов и таким же образом обманули на 7800 гривен.

Наибольшую сумму денег псевдоработникам банка "отдал" 37-летний житель Шепетовки. Около 20:00 часов к нему позвонило неустановленное лицо, которое мошенническим путем узнало реквизиты карточки и сняло с нее 15 750 гривен.

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Подібні злочини кояться за участю працівників банків.............
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А дані про номери "кредиток" і номери телефонів?
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Ну ладно обманули бы, бабушку или дедушку. А тут...реально без мозгов.
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Недавно такие же мошенники звонили. Забил их номер в поиске - о том, что это они и есть, писали еще с 2013. Неужели мусорская аваковская немощь за 3 года не смогла разобраться с его обладателем и он 4 года спокойно разводил лохов.
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Знаю що кільком знайомим приходили такі смски, що цвкаво в тексті був вказаний реальний номер карти і всі ці зайлмі були клієнтами Ощадбанку
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Мне в пятницу тоже пришла СМС, что моя карточка заблокирована и срочно перезвонить по двум номерам. У меня карточки нет и никогда не было. Хотел на те номера отправить СМС и послать в направлении Путина, но так как я за чертой бедности, решил сэкономить деньги.
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Особисто мені - так, шкода і неприємно, коли людина талановита свідомо обирає "темний бік".
Але дозволяти людині бути фріком - це також прояв демократії..
А ще я думаю, що Бог все бачить. Чекаємо.
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А еще звонят старикам и говорят, что их сьін попал в аварию и нужно вьінести им деньги. Бьіло такое и с моей матерью...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТелефонное мошенничество: у трех жителей Хмельнитчины за день выманили более 25 тыс. гривен
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