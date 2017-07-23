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 Украинка Кривицкая завоевала "бронзу" на чемпионате мира по фехтованию

кривицкая

В Лейпциге (Германия) украинская шпажистка Елена Кривицкая завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На пути к награде украинка последовательно обыграла в 1/32 финала Анну Салминен (Финляндия) 15:11, в 1/16 - Келли Харлей (США) 15:11, в 1/8 - Юджи Сун (Китай) - 15:13.

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В решающем поединке за медаль - четвертьфинале - украинка победила олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и Европы Татьяну Логунову из России со счетом 15:10.

Правда, в полуфинале наша спортсменка уступила Еве Нелип из Польши (10:15) и завоевала бронзовую награду ЧМ.

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