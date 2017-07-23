 Арьев: Украине надо готовиться к эскалации военного противостояния на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение на странице в Facebook выразил народный депутат от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"В Конгрессе лидеры договорились по закону о новых санкциях против России! Даже несмотря на позицию администрации Трампа, которая предпочитает оставить себе возможность регулировать эти санкции для внедрения собственных дипломатических инициатив. Теперь у администрации Трампа есть два выхода. Первый - ветировать закон, что будет для Белого дома политической катастрофой на фоне незатихающих обвинений в прессе о связи окружения президента США с Москвой. Второй - подписать, лишив себя гибкости, ведь закон не позволяет президенту регулировать уровень санкций без согласия законодателей. Собственно, это подтверждает, что игра Кремля в "свой" Запад окончательно провалилась. Теперь надо готовиться к эскалации военного противостояния, поскольку других аргументов у Путина уже не осталось", - написал Арьев.
Он считает, что российские спецслужбы активизируются в Украине осенью.
"Именно поэтому российское лобби в ОБСЕ сейчас пытается всеми силами всунуть в наблюдательную миссию на Донбассе лояльных к Кремлю людей. Например, количество сербских наблюдателей увеличилась с 1 до 8. Параллельно будет идти попытка максимальной дестабилизации Украины с помощью фсбшных консервов, среди которых люди из серии "никогда бы не подумал". Осень будет сложной, поэтому сейчас Украине нужно единство как никогда. Иначе можем оказаться слабым звеном в мировом противостоянии, которое навязывает Путин", - подчеркнул депутат.
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Чи що?
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Небожиделі, ммллляяя!!
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"Европейская комиссия озабочена тем, что меры, обсуждаемые в Конгрессе США, могут иметь непредвиденные последствия, в том числе для европейских экономических и энергетических интересов", - говорится в заявлении.
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а Штатам пофиг что они там не готовы, любое нарушение любым субьектом влечет штрафы и запрет для деятельности в США
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Посмотрел "дебаты" Навального с Гиркиным
Теперь ясно, почему избиратели одного и сторонники другого абсолютно естественно восприняли сам факт "дебатов": Навальный - это тот же Гиркин, только в профиль.
Только Навальный прикрывает свою трусоватость в отношении войны на Донбассе и международного давления "народными экономическими нуждами сегодняшнего дня", а Гиркин - "страшным давлением и жёсткими условиями от власти, о которых я сказать не могу - военная тайна". Они просто выбирают различные типы мишуры, которой прикрывают одинаковое дерьмо.
Гиркин вдохновенно размахивает жёлто-чёрной монархией и "необходимостью восстановить естественные границы проживания великого русского народа, состоящего из 3-х частей" - Навальный в ответ мелко трясёт купюрного цвета тряпочкой "русские люди должны прямо сейчас жить хорошо - но мы должны, конечно, помогать русским в других государствах, мы должны всегда помнить, что русские - крупнейший разделённый народ Европы". Разницу видите? Вот и я нет. Да и их сторонники тоже прекрасно понимают глубинное единомыслие обоих.
В отношении нападения на Украину тоже прекрасный дуэт.
- "Стрелков-Гиркин не был гражданином и жителем Донбасса пришёл и сам себя назначил главой ополчения" (это Гиркин о себе в третьем лице).
- "...Самое важное заблужение Игоря Ивановича, что патриотизм - это такой настрой: я взял свою трёхлинеечку и пошёл. Может, это было правильно и хорошо, конечно...". Это Навальный так оценил вторжение и организацию массовых убийств граждан в другом государстве. Хотя, впрочем, он прямо признал, что военным преступником Гиркина не считает: "Если он убивал некомбатантов, если он совершал некоторые вещи, которые перечислены в юридических документах, если занимался мародёрством, обращал кого-то в рабство - то будет признан военным преступником". То есть, сам факт военного вторжения на чужую территорию он не считает преступным.
То есть, всей разницы: один "взял трёхлинеечку и пошёл защищать право русского народа на самоопределение, на воссоединение в единое государство", а второй взял мегафон и деньги на политическую деятельность, и занялся тем же самым.
Итог: оба являются врагами Украины, врагами украинской государственности и суверенитета. Оба считают единственно возможным условием развития России уничтожение нашего государства - только один предпочитает методы подороже, с оружием, а второй - подешевле, через политику и экономическое давление.
Голобуцкий
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А вы выкаблучивались мол ты тобеш я с ашибками пешу и имею всего три класса)))
Смешнае вы и глупые до безобразия хотя и пишите без ашибок
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Вам будет интересно с ним пообщаться.
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"...на патриотизм напирают... наверное, проворовались..."
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
21 ч ·
Маленький коментар. Нагадаю, проект Фемен (образ "секс-працівниці з національними символами") - це технологія не ГБ, а ще давніша - царської охранки. Автором її вважається київський поліцмейстер Б.Ґюббенет, який 1879 р. (цитую за І.П.Білоконським), «борясь с украинским движением, <...> заставил всех проституток одеваться в национальный украинский костюм, который, таким образом, превращен был в признак разврата...» (с)
І ще нагадаю, що гасло "Жыве Беларусь!" - це, для білорусів, такий самий нац. символ, як "Пагоня" і біло-червоно-білий стяг. Так що Лубянка, випустивши на камери одну з "Ґюббенетових дівок", за одним заходом потролила і можливі незалежницькі амбіції "бацькі", і українську президентську охорону. Таке "бє-бє-бє" зробила обом.
І це ще один знак, що Білорусь зараз важлива. ДУЖЕ.
Важливо, щоб встояла цієї осени.
Тримаємо кулаки...
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p.s. если кто из сепаров в рашку мечтает вернуться героем....
УК РФ, в полном объёме!
Гл. 24: "Граждане, оправдывающие действия бойцов самопровозглашенных республик, могут быть квалифицированы по ст. 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. П.18. Постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 г. гласит: «Под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности в статье 205.2 УК РФ следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической деятельности» «При этом под идеологией и практикой терроризма понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных, насильственных действий». Кроме этого, если выяснится, что граждане оказывали материальную помощь т.н. «повстанцам», то они могут быть привлечены по ст. 205.1 УК РФ. «Финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи)» (п.16 Пленума).
УК РФ
ст. 208 (участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства, срок - до десяти лет лишения свободы);
ст. 226.1 (незаконное перемещение военной техники и оружия через границу, срок - до 12 лет лишения свободы);
ст. 359 (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях на территории другого государства, срок до 15 лет лишения свободы).
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Резкая активизация боевиков и российских войск на линии разграничения за последние двое суток возросла скачком. Речь идет уже не только об обстрелах, но и о попытке прорыва украинской обороны с выходом к Красногоровке. Бойцы и волонтеры говорят, что подобного накала не было уже больше года, да и цифры говорят сами за себя.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, только за прошедшие сутки боевики 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В штабе сообщили, что пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения.Накануне тоже было жарко. В четверг ДРГ боевиков проникла на позиции сил АТО под Красногоровкой, в результате чего трое украинских военных погибли, семеро были ранены и один попал в плен.
Чем вызвано резкое обострение на фронте? Точно можно сказать, что Украина не шла на обострение и продолжала придерживаться правила - стрелять только в ответ на проявление агрессии. И это логично, потому что Украине усиление противостояния совершенно не нужно. Значит, оно нужно Кремлю, который давно полностью контролирует все так называемые вооруженные силы самопровозглашенных республик. Причина такой активности Москвы очевидны - это такая «подготовка» к переговорам в Нормандском формате, которые состоятся 24 июля.
Позиции РФ перед переговорами достаточно слабые. Президент Франции Макрон настроен решительно, Германия при всей своей склонности к мирному решению вопросов после скандала с «Сименсом» тоже будет усиливать давление на Россию, а переговоры Путина с Трампом показали, что и тут рассчитывать на понимание не стоит. Манипуляции с Минскими соглашениями и попытки заставить Украину согласиться на Особый статус Донбасса и выборы под дулами российских автоматов тоже провалились. Спровоцировать социальный взрыв в Украине не получилось, Верховная Рада не распущена, реванш пророссийских сил остается мечтой. Все варианты, на которые рассчитывал Кремль зашли в тупик. Просто уйти Путин не согласен, потому что провал в Донбассе выведет на передний план вопрос о Крыме, да и Украина продолжит дрейф в сторону Запада. Рычагов влияния явно не хватает.
В условиях, когда Украина отказывается идти на разного рода «мирные планы», которые фактически означают ликвидацию независимости, когда газовый рычаг не работает уже долгое время, у Кремля нет других вариантов, кроме военного. Москва будет повышать градус накала, взвинчивать ставки и переводить конфликт в острую фазу, чтобы убедить всех участников переговоров идти на уступки Кремлю. И попутно дать пару козырей своей «пятой колонне», которая будет активно призывать к «миру любой ценой». Все просто, как мычание и в традиционном для России гопническом стиле. Они не признают за Украиной права на независимость и остановить их призывами к миру невозможно. Только сильная армия, поддержка западных партнеров и усиление экономического давления. Доброе слово тут не работает…
К. Сазонов
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А спокойно торговать с врагом, для вас г@ндонов, это норма?
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По ходу - влада дуже цінує такі "кадри" і не поспішає їх змінювати .
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23.07.2017, 13:37 • 3525 • 2
Путин - мой враг и все, кто с ним координируются - тоже мои враги! Одновременно мне кажется, ни одна, даже купленная из Москвы группа, не наносит и сотой части вреда европейскому курсу Украины, как отсутствие настоящих реформ, договорняк Порошенко и Ахметова, Хомутынник, Розенблат и прочие барыги в Раде, как Аваков и его банда.
Об этом заявил Михеил Саакашвили, реагируя на вчерашнее выступление главы СБУ Грицака.
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Да и Украина гораздо более эффективно боролась бы с диверсантами-агентами виляния, если бы значительная часть СБУ вместо контрразведывательных мероприятий не занималась закошмариванием бизнеса.
Мне кажется, ничто так эффектно не приведет путинских агентов во власть, как еще двухлетнее пребывание этой Рады, которая смогла принять только 12% всех законопроектов и разваливает страну в своих кабинетах.
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Поэтому скорейшее наведение порядка в результате гражданской активности больше всего расстроит планы Путина и приведет к быстрому развитию страны назло ее врагам и на благо каждого ее украинца.
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НЕ ШАТАЙТЕ ЛОДКУ А ТО ПУТИН НАПАДЕТ!!
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Сейчас просто началась горячая фаза этого конфликта.
Кремлёвский взгляд на Мир не изменить. От Украины, чтобы выжить, требуется лишь одно - хладнокровно и методично готовится к весьма вероятной Большой Войне с рф...
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1) Международный трибунал над РФ, политическими лидерами режима, пособниками путинизма и русской агрессии по образцу трибунала в Нюрнберге. Суд над РФ желательно провести в освобожденном Севастополе;
2) Синхронно с трибуналом или в одном судебном процессе заслушать доказательства военных преступлений и преступлений против человечества СССР и КПСС и вынести решение;
3) Запрет идеологии «русского мира», как фашистской, ксенофобской и имперской идеологии 20-21 веков;
4) Определение размера репараций и порядок выплаты долга пострадавшим от преступлений РФ странам: Украине, Грузии, Молдове и др. Возвращение культурных ценностей, награбленных Москвой в разное время в колониях законным владельцам.
5) Лишение всей территории «РФ» и будущих ее правопреемников и отделившихся стран ядерного статуса. Демилитаризация будущих стран на построссийском пространстве на 50 лет или пожизненно.
6) Разделение бывшей РФ на сектора (зоны) ответственности. Киев мог бы претендовать на контроль за историческими этническими украинскими территориями: Кубанью, Ставропольем, Доном, Курщиной, Белгородщиной, Воронежчиной, Брянщиной. В зависимости от развития ситуации на построссийском пространстве (в случае продолжения там гражданской войны и войн за независимость колоний) следует прорабатывать вопрос введения миротворческих войск под эгидой ООН или НАТО.
Ню , а че??
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Часто слышу вопрос: «Когда это закончится?». После уточняющих вопросов обычно выясняется, что под термином «это» имеется в виду война на Донбассе (а иногда - моё пение в караоке, но это мы в данной статье обсуждать не будем).
Я, как хам с историческим образованием, имею ровно два изящных ответа (про Донбасс, а не про караоке): Хер его знает. Когда Украина станет сильнее России.
Эти два ответа являются самостоятельными, но не взаимоисключающими. Скорее наоборот, они логично дополняют друг друга.
Когда закончится война на Донбассе? - Когда Украина станет сильнее России.
А когда Украина станет сильнее России? - Да хер его знает.
Почему нам надо стать сильнее России - в общем-то, понятно. Россия чаще всего прихватывала украинские земли в период максимального ослабления - будь то Крым в 2014-м или остатки УНР в 1920-м. Впрочем, это свойственно не только России: любое государство с имперскими замашками не побрезгует откусить кусочек у более слабого соседа. Падающего толкни, упавшего ограбь.
В то же время с сильными государствами Россия ведёт себя, как задиристый восьмиклассник при виде директора. Может за глаза назвать сукой, может мелом на стене что-нибудь обидное написать, может даже в припадке портвейновой храбрости залезть на директорские шесть соток и вытоптать там помидоры (правда, в случае с Россией будет, скорее всего, иначе: она эти помидоры купит, а потом демонстративно раздавит бульдозером на глазах у спокойно пересчитывающего деньги продавца).
В общем, смысл понятен. Если ты слабее России и - увы - находишься в зоне её прямой досягаемости, то всегда будешь испытывать на себе её давление. Неважно, что это будет - финансирование российским консульством творческих вечеров Задорнова с рассказами про хохлов и пиндосов или танки в авдеевской «промке». Что-то будет, и это неизбежно. Пока мы были относительно сильны, Россия финансировала общественную организацию Пургина «Донецкая Республика», которая проводила митинги и слёты. Когда мы ослабели, Россия финансирование усилила, докинув нужным людям кое-чего из старых армейских запасов, - и чёрно-красно-синий флаг той самой организации «Донецкая Республика» стал флагом, под которым до сих пор убивают украинцев на украинской же земле.
В падающего стреляй.
Итак, есть цель: стать сильнее России. Звучит, конечно, диковато: экономика у нас сейчас хоть и вышла из пике, но до российской ей далековато. Армию мы подтянули - и теперь она одна из сильнейших в Европе, но у России всё равно явное преимущество в людях и технике. Плюс, опять же, война, расходы, реформы, вялотекущий политический кризис и всё такое.
Но у кошки четыре ноги, а у палки два конца (не спрашивайте, зачем я это написал - вероятно, пагубное влияние караоке). Если ты хочешь, чтобы тебя не обижал старшеклассник Вовочка, можно записаться на каратэ, походить туда пару лет, получить коричневый пояс и Вовочке как следует навалять. Это путь самурая - долго, трудно и затратно по ресурсам (потому как забесплатно каратэ обучает только Чак Норрис в фильмах категории «Б»).
Есть другой путь - стать сильнее Вовочки, а именно - сделать так, чтобы он стал слабее тебя. Например, можно подружиться с другими старшеклассниками, которые за мелкий прайс встретят Вовочку в переулке и наложат на него санкции средней тяжести, после чего ближайший месяц Вовочка будет думать исключительно о снятии швов, а не о зашугивании младшеклассников. Можно накатать заявление в МВД - и Вовочку отправят на годик отдохнуть в уютную колонию для малолетних. Можно, в конце концов, аккуратно толкнуть Вовочку под машину на переходе. Варианты есть, одним словом. Да, это не путь самурая. Но когда стоит вопрос выживания, плакаты с Чаком Норрисом помогают слабо, а вот кастет в руке - помогает.
Иначе говоря, чтобы стать сильнее противника, не обязательно выходить на тот уровень силы, на котором он находится. Можно сделать так, чтобы уровень противника упал ниже твоего. В идеале - чтобы ты не тратил на этот процесс значительные ресурсы. Пусть он всё сделает сам. «Саморазрушение - вот что действительно важно», как говаривал попугай Кеша, закуривая очередную «беломорину», заботливо предложенную трактористом Василием из совхоза «Светлый путь».
И вот тут мы переходим к вопросу: когда? Когда Украина станет сильнее России? Когда Россия развалится и развалится ли? Когда она ослабеет настолько, что ей банально станет не до нас?
Ответ на этот вопрос, конечно же, прост и исторически обоснован: хер его знает. Закон истории ровно один и формулируется предельно просто: в истории человечества может произойти любое событие, не противоречащее законам физики. Всё, точка. Других законов у истории нет. Пойди расскажи любому россиянину в январе 1917 года, что через годик Россия будет состоять из пары десятков государств, что в Закавказье будут стоять индийские батальоны под «Юнион Джеком», а в Архангельске маршировать американские и канадские войска вперемешку с датчанами и сербами - никто бы не поверил. Как не поверил бы и советский гражданин в конце 1980-х, сообщи вы ему, что уже через несколько лет, в 1992 году, злобная американская военщина в лице ВВС США в рамках операции «Provide Hope» будет доставлять в голодающую Россию гуманитарную помощь. Но это было. Это история.
Наша задача - приблизить такие моменты. Каждый может сделать свой вклад. Не покупая российские товары, ты оставляешь голодным ещё одного россиянина, который (ну а вдруг?) когда-нибудь с голодухи выйдет на антиправительственный митинг или присоединится, например, к сибирским сепаратистам. Общаясь с родственниками из России, ты так или иначе влияешь на их точку зрения, а они - на коллег и соседей (однако это дорога с двусторонним движением: если долго вглядываться в унитаз, унитаз начнёт вглядываться в тебя). Даже банальный репост много что значит в информационной войне. Такие у неё правила - ты и солдат, и жертва. Die hard.
Только тогда, когда мы станем сильнее России или когда она станет слабее, чем мы, вернутся Крым и Донбасс. А на вопрос, когда это случится, я уже ответил: хер его знает.
Как видите, историческое образование имеет свои плюсы. Всегда находятся ответы на наиболее сложные вопросы современности.
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