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 В Кабмине готовят законопроект о реформе пенитенциарной системы, - "Зеркало недели"

пенитенциарная служба

В Кабинете Министров готовят законопроект "О пенитенциарной системе", который должен улучшить условия труда сотрудников и содержание осужденных в тюрьмах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Николай Мирный.

Автор отмечает, что изначально законопроект разрабатывался совместно с Реанимационным пакетом реформ и Консультативной миссией Европейского Союза в Украине.

Первая версия документа, однако, не подошла Министерству юстиции. Новый проект эксперты начали прорабатывать повторно, вместе с представителями Минюста.

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По словам Мирного, в тексте проекта декларируется отход от карательной цели в пользу реабилитации заключенных. Так, авторы законопроекта стремятся отменить безосновательные запреты: ст.4 документа предусматривает, что ограничение прав и свобод осужденных и лиц, взятых под стражу, должны оговариваться законом.

"Впервые за историю уголовно-исполнительного законодательства создается так называемая лимитативная клаузула. Она предусматривает, что ограничения должны быть минимальными, а цели - обоснованными", - указывает автор.

Авторы законопроекта прописали новый механизм условного освобождения, подобный тому, который действует в скандинавских странах. Так, осужденных должны освобождать автоматически после отбытия ими определенного срока, если нет высокого риска совершения ими новых преступлений на свободе.

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Документ также предусматривает специальный механизм досрочного освобождения для лиц, осужденных на пожизненное заключение.

В то же время, во второй редакции законопроекта сузили возможности общественного контроля пенитенциарных учреждений (в частности со стороны СМИ, для которых предложено ввести аккредитацию, и помощников народных депутатов, работающих на общественных началах).

Минюст также не планирует передавать медицинское обеспечение в местах лишения свободы Министерству здравоохранения. Ведомство хочет создать для этого отдельное государственное учреждение.

По словам автора статьи, окончательный текст законопроекта в правительстве планируют наработать осенью.
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Весьма розумно. Подготавливают под себя санаторные условия содержания.
Если дальше так в стране пойдет - многие захотят туда путевки
В Кабмине готовят законопроект о реформе пенитенциарной системы, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 9104
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изобретают лесопед мля.. да пригласите специалистов из Норвегии МВД и Минюста они вам все покажут и расскажут Норвегия и ее тюрьмы самые комфорнтные и действенные процент рецедива (повтороности совершения уголовных преступления равен 2-10% в зависимости отквалификации престулпения и лиц совершавших их) ...
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Кстати, обратите внимание, во Львове, когда горело здание, американские военные эвакуировали 3-й этаж до приезда пожарных, а рашисты - подожгли Донбасс.
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"Так близько 11 години, злочинці відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних мешканців селища Зайцеве. Внаслідок обстрілу повністю згоріли три будинки."
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В Японии на содержание 1-го заключенного тратится 1,5 тыс долларов в месяц. Простые пенсионеры там получают гораздо меньше пенсию. И некоторые крадут хлеб в супермаркете, чтобы сесть в тюрьму, где за ними очень хорошо ухаживают и заботятся. Была такая статья.
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Выйду на пенсию поеду в Японию хлеб тырить ...
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Тогда депутат или фантазер Да ладно, шутка. Где лучше всего рай на Земле? Может, съезжу когда.
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старый анекдот:
собрание кабмина колхоза.
на повестке дня 2 вопроса:
1. Ремонт сарая
2. Строительство коммунизма.
Слово берет премьер:
- Ну что, товарищи, досок нет, гвоздей нет, денег нет...... предлагаю
перейти сразу ко второму вопросу!
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