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 Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"

кустурица

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который в воскресенье прилетел в оккупированный Крым, чтобы выступить с концертом, заявил, что считает полуостров частью Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации", - сказал Кустурица журналистам в аэропорту Симферополя.

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Напоминаем, ранее Кустурица неоднократно заявлял о своей поддержке действий России в отношении Крыма и Донбасса.
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алкаш подзаборный за бабосики не хило высрался... мразь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"
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