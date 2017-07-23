 Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации", - сказал Кустурица журналистам в аэропорту Симферополя.
Напоминаем, ранее Кустурица неоднократно заявлял о своей поддержке действий России в отношении Крыма и Донбасса.
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