 Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сообщает NY Daily News.
"Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - заявила в интервью ABC News пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
"Текст первой версии законопроекта был плохо прописан. Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада, что получилось внести нужные изменения. Мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде", - добавила Сандерс.
Сам Трамп еще не сообщил, подпишет ли законопроект, если тот окажется в Овальном кабинете.
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У нас и старых толком нет и не выполняются...
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Полонений російський військовослужбовець Віктор Агєєв заявив, що після обміну затриманого на Донбасі російського ГРУшника Євгена Єрофєєва в РФ "прибрали".
Про це Агєєв заявив у коментарі "Новой газете".
"Навіть якщо потім колись повернуся до Росії - що далі?" - зазначив Агєєв у бесіді з журналістом.
"Чув, що стало з ГРУшником Єрофєєвим, коли він повернувся? Його просто прибрали. Вбили. Я знаю точно. Про це всі говорять: і там, і тут, на цьому боці. Усі знають, що з ним це зробили. Тому що наговорив зайвого", - заявив Агєєв.
"Просто так не стали б говорити. Я eпевнений. Хоча вже ні в чому немає впевненості", - додав він.
Як відомо, російські військові ГРУ ЗС РФ Євген Єрофеєв та Олександр Александров були затримані у травні 2015 року на Донбасі після бою поблизу м.Щастя Луганської області.
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Надеюсь, что-то серьезное, раз кацапы запереживали, а некоторые европейские деятели начали кудкудакать про "непредсказуемые последствия"?
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Голосование - 25 июля.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3203/text …
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Законопроект также предусматривает санкции для компаний, которые предоставляют "товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" для строительства российских трубопроводов.
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А рупь уже ушел пьянствовать домой, а сегодня проснулся, а голова в тумбочке...
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Цензор, почему заголовок противоречит последнему абзацу статьи?
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А он его одобрит. Ожидается, что за проголосуют 410 из 435 конгрессменов.
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ой-йо-йой, яка сумна новина)
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Амерский милиардер Арманд Хаммер в 1922 году именной чек на володю чЛенина на 1 млрд.долларов,в 1933-34 годах тысячи амерских спецов приехали в СССР строить Днепрогэсы и прочие заводы фабрики включая и военного назначения,с августа 1941 года завалили Тушонкой Рузвельта и Студебэккерами для КАТЮШ,в 1991-92 завали Ножками Буша и Макдональдсами когда жрать было нечего...,быдло длин неблагодарное...Санкции..
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