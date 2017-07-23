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 Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

сша

Дональд Трамп подпишет законопроект, который ужесточает санкции против России за вмешательство в выборы президента США и нарушения прав человека в связи с оккупацией украинского Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сообщает NY Daily News.

"Администрация выступает в поддержку жесткой позиции в отношении России, в особенности в том, что касается введения этих санкций", - заявила в интервью ABC News пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

"Текст первой версии законопроекта был плохо прописан. Но нам удалось поработать с Палатой представителей и Сенатом, и администрация рада, что получилось внести нужные изменения. Мы поддерживаем законопроект в нынешнем виде", - добавила Сандерс.

Сам Трамп еще не сообщил, подпишет ли законопроект, если тот окажется в Овальном кабинете.

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а когда Порошенко подпишет новые санкции против РФ ?
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...как можно?
У нас и старых толком нет и не выполняются...
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твоего однофамильца после обмена шлёпнули. много трепалсИ... тонкий намьёк ясен?
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Я понял, США решили добить искандеры и тополя смехом, те просто скоро не выдержат так ржать и просто лопнут.
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"Наша задача - внушать страх солдатам НАТО. А они почему то смеются" :D
Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс - Цензор.НЕТ 6568
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Полонений військовий Агєєв: Після обміну ГРУшника Єрофєєва вбили

Полонений російський військовослужбовець Віктор Агєєв заявив, що після обміну затриманого на Донбасі російського ГРУшника Євгена Єрофєєва в РФ "прибрали".
Про це Агєєв заявив у коментарі "Новой газете".
"Навіть якщо потім колись повернуся до Росії - що далі?" - зазначив Агєєв у бесіді з журналістом.
"Чув, що стало з ГРУшником Єрофєєвим, коли він повернувся? Його просто прибрали. Вбили. Я знаю точно. Про це всі говорять: і там, і тут, на цьому боці. Усі знають, що з ним це зробили. Тому що наговорив зайвого", - заявив Агєєв.
"Просто так не стали б говорити. Я eпевнений. Хоча вже ні в чому немає впевненості", - додав він.
Як відомо, російські військові ГРУ ЗС РФ Євген Єрофеєв та Олександр Александров були затримані у травні 2015 року на Донбасі після бою поблизу м.Щастя Луганської області.
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Аленй жалко. Хотя бы ягель в этом году уродил.
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А может кто-то в курсе, что там кацапне припаяют по этому закону?
Надеюсь, что-то серьезное, раз кацапы запереживали, а некоторые европейские деятели начали кудкудакать про "непредсказуемые последствия"?
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Текст новых санкций США против Пидароссии (законопроект H.R.3203).
Голосование - 25 июля.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3203/text …
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Денюх банкам давать только на месяц, в нефтянку и газ инвесторам вкладывать не более 1 ляма в одну морду и не более 5 лямов в год, а самое укусившее любителей рашских газопроводов
Законопроект также предусматривает санкции для компаний, которые предоставляют "товары, услуги, технологии, информацию или поддержку" для строительства российских трубопроводов.
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ну типа,мы же не совсем убиваем...рупь на такси шоб смыться даем
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Во вторник значит огрызок гривни -ржубль, полетит резко вниз
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в понедельник. Он вечернего брента в пятницу не дождался.
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Во вторник, голосование по пакету новых санкций против Ирана, Пидароссии и Сев. Кореи в Палате представителей Конгресса США состоится во вторник, 25 июля.
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а в пятницу вечером брент упал на 1,7.
А рупь уже ушел пьянствовать домой, а сегодня проснулся, а голова в тумбочке...
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Ну шо козломордые,готовтесь и радуйтесь от счастья! Санкции ват только на пользу!
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Правильно говорить, счастья, здоровья и хорошего настроения!
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Так подпишет или еще не знает?
Цензор, почему заголовок противоречит последнему абзацу статьи?
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Это для размышления . Больше комментов, больше рейтинг!
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Трамп подпишет закон о новых санкциях против Ирана, Пидароссии и Северной Кореи, если его одобрит Конгресс.

А он его одобрит. Ожидается, что за проголосуют 410 из 435 конгрессменов.
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ну теперь всё, ЕС развалится,Китай в космос улетит, а РАБссия станет Дилехтором нового Мира.
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А куда он нах денется ? Если пукин уже раздвигает ноги и прогибает спину )
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Щас начнется - санкции на пользу, импортозамещение, кудах-тах-тах...
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Після обміну ГРУшника Єрофєєва вбили
ой-йо-йой, яка сумна новина)
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хороший доктор хорошо прописывает хорошие американские лекарства.
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печально то, что санкции против России вводятся не ради справедливости и мира в Украине, а из-за вмешательства в предвыборный процесс в США. Не надо верить дяде Сэму! Ни капиталист ни еврей ничего бесплатно не делают.
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Плешивый недавно отметил : нас душат санкциями с 1917 года...., :D
Амерский милиардер Арманд Хаммер в 1922 году именной чек на володю чЛенина на 1 млрд.долларов,в 1933-34 годах тысячи амерских спецов приехали в СССР строить Днепрогэсы и прочие заводы фабрики включая и военного назначения,с августа 1941 года завалили Тушонкой Рузвельта и Студебэккерами для КАТЮШ,в 1991-92 завали Ножками Буша и Макдональдсами когда жрать было нечего...,быдло длин неблагодарное...Санкции..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп подпишет законопроект о новых санкциях против РФ, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс
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