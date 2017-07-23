EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  578  4
Все про:арест (10344) Новиков (159) Янукович (32563) прокурор (969)

 Адвокат Новиков: Решение о заочном аресте прокурора Кравченко не повлияет на дело Януковича

новиков

Решение Басманного суда Москвы о заочном аресте военного прокурора Руслана Кравченко не повлияет на судебный процесс над Януковичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" заявил адвокат Илья Новиков, комментируя решение Басманного суда Москвы о заочном аресте военного прокурора Руслана Кравченко и последствия этого решения для судебного процесса над Януковичем.

Новиков отметил, что не видит предпосылок для того, чтобы решение суда об аресте прокурора имело хотя бы какие-то последствия как для самого прокурора, так и для рассмотрения дела Януковича. Он напомнил, что российский суд уже выносил решение о заочном аресте Яценюка, а украинский - в свою очередь принял такое же решение относительно прокуроров по делу Савченко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Во времена Януковича он был "архитектором" заказных судебных решений", - судью Емельянова отпустили за границу, отменив подписку о невыезде. ВИДЕО

"Формально это решение означает, что российской суд дает согласие объявить розыск через Интерпол, но я не знаю ни одного случая, когда Интерпол согласился искать кого-то по этим категориям дел, все они проходят как "политически мотивированное обвинение". То есть здесь ставятся такие жирные многоточия. Нет никакой возможности перевести виртуальный арест в реальный, - сказал Новиков. - Дело Кравченко будет находиться в таком замороженном состоянии без возможностей решить вопрос".

Также адвокат не видит предпосылок для того, чтобы заочный арест как-то повлиял на рассмотрение дела о госизмене Януковича.

Как сообщал Цензор.НЕТ, заочно арестованному в РФ главном прокурору Кравченко выделили государственную охрану.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В таких ідіотських рішеннях ми з РФ - "блізнєци-братья"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен. Луценко тоже предъявил "пидозру" министру обороны РФ Шойгу и целому ряду генералов и чиновников. И даже повестки им выслал, если я ничего не путаю. Тоже глупость. Вернее, - глупые политические игры.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Новиков: Решение о заочном аресте прокурора Кравченко не повлияет на дело Януковича
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти