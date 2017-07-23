 Адвокат Новиков: Решение о заочном аресте прокурора Кравченко не повлияет на дело Януковича

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио" заявил адвокат Илья Новиков, комментируя решение Басманного суда Москвы о заочном аресте военного прокурора Руслана Кравченко и последствия этого решения для судебного процесса над Януковичем.
Новиков отметил, что не видит предпосылок для того, чтобы решение суда об аресте прокурора имело хотя бы какие-то последствия как для самого прокурора, так и для рассмотрения дела Януковича. Он напомнил, что российский суд уже выносил решение о заочном аресте Яценюка, а украинский - в свою очередь принял такое же решение относительно прокуроров по делу Савченко.
"Формально это решение означает, что российской суд дает согласие объявить розыск через Интерпол, но я не знаю ни одного случая, когда Интерпол согласился искать кого-то по этим категориям дел, все они проходят как "политически мотивированное обвинение". То есть здесь ставятся такие жирные многоточия. Нет никакой возможности перевести виртуальный арест в реальный, - сказал Новиков. - Дело Кравченко будет находиться в таком замороженном состоянии без возможностей решить вопрос".
Также адвокат не видит предпосылок для того, чтобы заочный арест как-то повлиял на рассмотрение дела о госизмене Януковича.
Как сообщал Цензор.НЕТ, заочно арестованному в РФ главном прокурору Кравченко выделили государственную охрану.
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