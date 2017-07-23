 Наемники РФ обстреляли из миномета шахту "Бутовка", под Авдеевкой били из гранатомета и стрелкового оружия, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так около 11:00, боевики открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных жителей поселка Зайцево. В результате обстрела полностью сгорели три дома.
Также на Донецком направлении боевики около 1:00 ночи из гранатомета и стрелкового оружия били по украинским опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Ответным огнем силы АТО заставили противника соблюдать тишину. Кроме того, две мины калибра 82 миллиметра наемники выпустили по шахте Бутовка.
На Луганском направлении стрелковое оружие врага работало неподалеку поселков Крымское и Малиновое.
515 23
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За прошедшие сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, - МОУ(6)
Российские наемники 18 раз за сутки открывали огонь по позициям украинских воинов, - штаб АТО(16)
С бойцом 92-ой ОМБр Александром Сенем, погибшим под Красногоровкой, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО(21)
Боец 92 бригады Александр Сень погиб в бою с террористами под Красногоровкой. Прощание с Героем состоится 22 июля. ФОТО(56)
Дейдея ранило в районе, где не было обстрелов(0)
Жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году на 50% больше, - Хуг(31)
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один воин, двое - ранены, пострадали 4 мирных жителя, - штаб(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вы чего ждали?
Слушать с 1.40:
Випуск ТСН.19:30 за 22 липня 2017 року
Ответить