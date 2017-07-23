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 Наемники РФ обстреляли из миномета шахту "Бутовка", под Авдеевкой били из гранатомета и стрелкового оружия, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне АТО оставалась стабильной. Количество обстрелов со стороны российских наемников не большое, однако боевики и дальше продолжили подвергать опасности местное население.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Так около 11:00, боевики открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных жителей поселка Зайцево. В результате обстрела полностью сгорели три дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, - МОУ

Также на Донецком направлении боевики около 1:00 ночи из гранатомета и стрелкового оружия били по украинским опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Ответным огнем силы АТО заставили противника соблюдать тишину. Кроме того, две мины калибра 82 миллиметра наемники выпустили по шахте Бутовка.

На Луганском направлении стрелковое оружие врага работало неподалеку поселков Крымское и Малиновое.

Также читайте: Ремонт Донецкой фильтровальной станции не начат из-за вооруженных провокаций, - МинВОТ
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Адекватну відповідь отримали? Зраділи? Свиноматки за каліками поспішають?
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Чем ответку давать,Барыга снаряды Украинцам не дает,все на продажу за границу.
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Били по шахте специально в надежде прдать свой уголь, а тут еще из Африки уголь привезли...
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Потому и не углем, что возобновиоь нельзя.
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поправь полоски на флажке: жёлтенькое должно быть спереди, коричневенькое - сзади... тьфу! беленькое должно быть сверху, красненькое - снизу.
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россияне-биомусор. жечь вас надо и тачки с вашими номерами тоже жечь ..вместе с их хозяевами. шашлык по-одесски делать. триколорным- ножи в глотки!
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русня- сдохни. засунься в равную трынду своей подзаборной шмаре-свиноматке.
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А вот это - провокация! Мы,украинцы,не нацисты,мы-националисты! Мы будем "уважать вас русских,но не москалей и кацапов"! Если кто с дружбой к нам ,то и мы с водкой и коньяком,а если кто ( упаси Господь ) с оружием в нашу сторону - тот от того же оружия и сгинет!
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не буду я триколорных уважать никого. они для меня биомусор ВСЕ
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Среди русских то же попадаются люди! Как в свое время среди граждан Третьего Рейха! Не все уроды...
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"націоналіст", спочатку національною мовою навчись спілкуватися.
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Мову знати негбхідно, але ставити лайкі кацапм зовсім погано.
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"Россия не воюет на Донбассе! Российские солдаты защищают население "ЛНР" от ВСУ", - российский спецназовец Агеев сделал наглое заявление для СМИ сразу после встречи с матерью на Донбассе.
А вы чего ждали?
Слушать с 1.40:
Випуск ТСН.19:30 за 22 липня 2017 року
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли из миномета шахту "Бутовка", под Авдеевкой били из гранатомета и стрелкового оружия, - штаб АТО
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