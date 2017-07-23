 Львовская филармония и Луганский музыкально-драматический театр получат статус национальных, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Тwitter, передает Цензор.НЕТ.



"Кабмин дал поручение разработать вопрос о предоставлении статуса национальных Львовской филармонии и Луганскому музыкально-драматическому театру", - написал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин расширил перечень платных услуг государственных учреждений культуры

