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Все про:Кабмин (10416) культура (663) статус (298) Гройсман (3202)

 Львовская филармония и Луганский музыкально-драматический театр получат статус национальных, - Гройсман

гройсман

Львовской филармонии и Луганскому музыкально-драматическому театру будет предоставлен статус национальных.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Тwitter, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин дал поручение разработать вопрос о предоставлении статуса национальных Львовской филармонии и Луганскому музыкально-драматическому театру", - написал Гройсман.

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Да, что тут говорить... молдаване тоже гондона избрали...
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Тебе бы кантором в синагоге петь, гнойсик....
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Жги Вова! Профинансируй луганский театр. Там очень недостаёт кокошников для лугандоновских актрис
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вот вы триколорные и будете висеть на крюках для мяса
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актриса першого плану луганського драм театру.

Львовская филармония и Луганский музыкально-драматический театр получат статус национальных, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4099
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Вова, займайся краще дорогами і інфраструктурою, нах тобі ці високі матерії))
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А как можно заметить захват СМИ? отсутствие местных новостей, открытие фонтана в Херенске и проблемы с постами.
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до 2014 года цензор -" ПР хочет сделать очередное "покращення" запретить....то-то-то.."
цензор 2017 - ни слова о том что хотят запретить покупки в иностанных интернет-магазинах. позорище!!!
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Юра в депутаты хочет, надо проявлять осторожность, бо ещё не знает от какой партии получится.
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На базаре винницком
Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.


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Я б вместо "паренька, парня" написала - Додик. так точнее было бы. Адреснее.
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как в том старом анекдоте:
...
"...она еще и поет !!!??? ..."
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А Плотницкому - народного артиста.

Ипанутый любитель мультикофф.
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Какой великий вчьоный!! И в искусстве разбирается! То мультики рецензирует, а это уже и классики добрался.
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Кто мог подумать? Ведь совсем недавно оградками на базаре торговал. Талант всегда себя проявит! Только б он не брался операции делать, как доктор Пи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛьвовская филармония и Луганский музыкально-драматический театр получат статус национальных, - Гройсман
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