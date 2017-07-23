 Львовская филармония и Луганский музыкально-драматический театр получат статус национальных, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Тwitter, передает Цензор.НЕТ.
"Кабмин дал поручение разработать вопрос о предоставлении статуса национальных Львовской филармонии и Луганскому музыкально-драматическому театру", - написал Гройсман.
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цензор 2017 - ни слова о том что хотят запретить покупки в иностанных интернет-магазинах. позорище!!!
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Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.
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...
"...она еще и поет !!!??? ..."
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Ипанутый любитель мультикофф.
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