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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (962) переговоры (3410) минские соглашения (2252) нормандская четверка (416)

 Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко

геращенко

Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которые должны состояться 31 июля и 2 августа, в значительной мере будут зависеть от результатов телефонных переговоров президентов стран "нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Завтра - первые телефонные переговоры в нормандском формате за длительное время, первые при участии нового французского президента Макрона. Для Украины ключевое - вопрос безопасности и освобождения заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах", - написала Геращенко.

"Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех прочих групп, кроме гуманитарной) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции", - добавила она.

Отметим, ранее стало известно, что телефонная конференция лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 24 июля.

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пусть пеця не будет импотентом,а разрешит превентивное уничтожение огневых точек ДО начала обстрелов. технически- это одинаково с ответкой. только ждать пока пульнут не надо и погибших не будет
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Коминтерново освободить, окружить Новоазовск. Вот это будет убедительно.
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http://toprustory.ru/articles/smi-bolshinstvo-ukraincev-vyskazalis-za-kompromiss-v-donbasse-561132?full=1&g=1&utm_source=mail&utm_medium=7958789&utm_term=561132&utm_content=1&utm_campaign=27000341&block=1&cli=5974bfcb9b1c9e06b45bd4fb

Только не смейтесь. На российском сайте это сегодня отчубучили. Интересно, где они такие опросы проводят?
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Переговори мають бути відмінені. Немає про що говорити з терористами! Переговори мають бути з РФ і не в Мінську а в Варшаві і за участі США без ідіотів з Німеччини та Франції.
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діма не нервуй. ти букви пукаєш.... і капс лок відключи.
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пецина тягомотина с нулевым КПД. точнее даже с минусовым
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щось давно ірка луценко нічого не морозила. вона це любить....
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Здається воно голодувало... дохтур прописав...
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Скоро щось ляпне, по графіку її черга скоро буде, так як недавно день Грицака був
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Балабольством еще ни одну войну не выиграли. Минск,Будапешт, хлебное перемирие, шоколадное отступление, вооруженная миссия ОБСЕ и прочий вздор - объяснить народу Украины свое импотенцию и бездействие.
Може поэтому Порошенка сформировал женский батальон смерти,как Керенский, Олефир,Айвазовская, Геращенко и их бандерша Медведчук....
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Нюююю, канєшна.,.Смотря какоє застольє і бодуняра патом...
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Очередной асвабадитиль едет домой, в Уфу, не есть бешбармак, а удобрять поля
Jul. 23rd, 2017

Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7570
В то время как все местные и не местные СМИ рассказывают как в Украину приехала мамаша одного российского военнопленного, что создало волну аки цунами, практически никто не пишет о том, что ежедневно в Россию отправляются менее удачливые подельники Агеева, коих удел отныне - удобрять региональные просторы.

Так, намедни стало известно о том, что в славный город Уфа, тот, что в Башкортостане, отправилась очередная посылочка с наклеечкой "Груз-200", а внутри посылки некий асвабадитиль Володин Андрей, 1975 года рождения, который познал все прелести негативной кармы 17 июля.
В общем, вроде Уфа не такой уж и забытый богом городок, что же заставило Андрюшу в 2014-м рвануть спасать "русский мир" на Донбассе? Сидел бы в Уфе, жевал бешбармак да учпочмак. Вопрос так и останется без ответа, равно как и кредиты останутся не погашенными. Здобув! Ну и поделом!Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5884
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Бл, от хто додумався питаня звільнення наших полонених включити в один флрмат з Мінськом?
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Єти - исполнители, а придумать не могли такого.
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БОТИКИ ТУТ НАМ РОЗПОВЫДАЮТЬ ЯК ПОТРЫБНО ГНАСТУПАТИ
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А можно еще влево или вправо дернуть! (Может раздвижные?)
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Виталий С.‏

На повестке дня два вопроса: 1) строительство сарая; 2) создание сверхдержавы. За неимением досок для сарая сразу перешли ко второму вопросу

Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 646
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Ирина - " великий мыслитель , великий стратег и великий политик " - позор Украины .
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Конгресс США рассматривает вопрос о расширении санкций против россии , трамп бесится и старается всячески этом противодействовать .
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К тому, что российское мнение не интересует, да еще вопрос на вопрос.
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Для чего нормандский формат, если госдура разрешила путину ввод войск Украину?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко
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