 Переговоры в Минске будут во многом зависеть от нормандских переговоров 24 июля, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
"Завтра - первые телефонные переговоры в нормандском формате за длительное время, первые при участии нового французского президента Макрона. Для Украины ключевое - вопрос безопасности и освобождения заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах", - написала Геращенко.
"Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех прочих групп, кроме гуманитарной) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции", - добавила она.
Отметим, ранее стало известно, что телефонная конференция лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 24 июля.
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Только не смейтесь. На российском сайте это сегодня отчубучили. Интересно, где они такие опросы проводят?
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Може поэтому Порошенка сформировал женский батальон смерти,как Керенский, Олефир,Айвазовская, Геращенко и их бандерша Медведчук....
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Jul. 23rd, 2017
В то время как все местные и не местные СМИ рассказывают как в Украину приехала мамаша одного российского военнопленного, что создало волну аки цунами, практически никто не пишет о том, что ежедневно в Россию отправляются менее удачливые подельники Агеева, коих удел отныне - удобрять региональные просторы.
Так, намедни стало известно о том, что в славный город Уфа, тот, что в Башкортостане, отправилась очередная посылочка с наклеечкой "Груз-200", а внутри посылки некий асвабадитиль Володин Андрей, 1975 года рождения, который познал все прелести негативной кармы 17 июля.
В общем, вроде Уфа не такой уж и забытый богом городок, что же заставило Андрюшу в 2014-м рвануть спасать "русский мир" на Донбассе? Сидел бы в Уфе, жевал бешбармак да учпочмак. Вопрос так и останется без ответа, равно как и кредиты останутся не погашенными. Здобув! Ну и поделом!
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На повестке дня два вопроса: 1) строительство сарая; 2) создание сверхдержавы. За неимением досок для сарая сразу перешли ко второму вопросу
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